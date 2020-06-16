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水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？

业内 狼小狼 2020年06月16日 13:18

提到水龙敬，诸位老司机们应该是不陌生的。这位老师创作了很多优秀的漫画作品，从同人时代到商业时代，人气一直居高不下，其创作的漫画作品既注重实用性，又兼顾人文关怀，常常让人在看完之后直接进入贤者模式难以退出，无法忘怀。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第1张

而最近，这位老师又有了新动向，他参与的一款新手办要上市了，名字叫貂蝉，隶属于名字为《朝天娇-软玉温香》的手办系列。结合这第一只手办加上这个系列的名字，或许将会是一个将一些古代美人手办化的企划。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第2张

这款手办将会由Dream Bistro推出，1/7大小。这似乎是一家新厂商，之前并没有推出过手办作品，也不知道是否是哪家厂商的马甲什么的，水龙敬负责原画而原型设计则是Doctor.C，amiami代理发售，暂定2020年6月开启预定，售价15800日元（不含税），约合人民币1000元，2021年3月正式发售。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第3张

貂蝉是中国古代四大美人之一，传闻有闭月羞花之貌。在《三国演义》的故事中，她从小被王允收养，王允为了破坏董卓和吕布二人关系，送出貂蝉，让其父子二人不合，最终至董卓与死地。历史上关于貂蝉的传说很多，不过到底长什么样子……并没有一个具体的描述，反正就是很好看吧？从目前曝光的手办实物图来看，这只貂蝉水龙敬的个人风格比较强，媚态十足的，头上扎着发髻，一双丹凤眼、樱桃口，小脸吹弹可破，一脸的娇媚，水龙敬一贯的“婊里婊气”风格表现强烈。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第4张

细节方面，这款手办自然是身材妙曼、上围丰满，无处不透露出诱惑的气息。上身穿着肚兜风格的情趣内衣，底色为蓝色绣花同时鎏金边，外面的衣物随意的披散在一边，下半身则是黑色长筒袜，城门大开，凸显出一双大长腿。此外，手上还拿着一柄团扇，突出“中式风格”，让人浮想联翩。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第5张

手办的底座则是采用的月牙形设计，通体黑色，貂蝉整个人软玉温香的躺在上面，任君采劼，倒是适合放在柜子里或桌上做个摆件。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第6张

在此之前的话，这款手办并没有怎么公开亮相过，上次公开宣传还是在7月份的WF展上，那个时候吸引了茫茫多的绅士前往围观，一方面是因为水龙敬老师的超高人气以及在绅士们之间的号召力，另一方面也是因为这款手办本身的羞耻度吧。

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第7张

不过，让人意外的是，这款手办似乎竟然并非是18X的可脱耻物手办，也不知道这小肚兜可不可脱的。之前水龙敬也参与过好几款手办的制作，都是少儿不宜不可描述可以脱的那种，也不知道这款手办如何。既然打算是做成一个系列的话，倒是值得期待一波的，特别是在看到这家名为Dream Bistro的厂商的LOGO的时候……嗯，Dcup是吧？我明白了….

水龙敬老师新手办即将发售，角色居然是四大美人的貂蝉？ 业内 第8张

【预约链接】

普通版：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-059872

特典版：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-060000

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