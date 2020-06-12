《荒野乱斗》开出百万赏金，只看哪位主播会被打到倾家荡产

在古代，如果一名女子美貌出众才华横溢，引得男人们为此大打出手，乃至于兵戈四起，国破家亡，那人们就会称其为“红颜祸水”。

在今天，如果一款游戏刚刚上架就名声远扬，引得众主播们狠话不断，乃至于同室操戈，抢破脑袋，那人们就知道，这是《荒野乱斗》。

不然呢？除了《荒野乱斗》，还有哪款游戏能请动这么多大神下凡打群架？

而《荒野乱斗》之所以能请动这么多大神，原因无非有二。

第一点，是它煊赫的家世。你可能没听说过这款游戏的开发公司Supercell，但你一定听说过Supercell旗下鼎鼎大名的《部落冲突》和《皇室战争》。

《部落冲突》12年上市，直至两年后仍霸占美国苹果商店收入排行榜榜首，巅峰时期日入百万美元不成问题。

《皇室战争》16年发布，三年下来全球累积吸金25亿美元，可以说是以一己之力影响了整个手机卡牌游戏的市场。

作为这两款游戏的后辈，《荒野乱斗》自然是含着金汤匙出生的——但即便如此，重视质量的Supercell仍旧测试了整整三年有余，才在三天前放自己心爱的小儿子正式进入市场。

简而言之，这款游戏的质量是有保证的，各路顶级主播们为它“打起来”，不用担心丢了脸面，也不用担心“踩坑”。

至于第二点，自然就是《荒野乱斗》本身拥有足够的吸引力了。

作为一款轻量级3V3竞技游戏，《荒野乱斗》的一大特点就是易上手。左摇杆控制移动，右摇杆控制普通攻击的方向和大招，这就是玩家在游戏中需要进行的全部操作。躲避敌人射击的同时瞄准敌人进行射击，这种直觉性的操作让你1年级的妹妹来都能轻易掌握。

但在“易上手”的同时，《荒野乱斗》又是一款“没那么简单”的游戏。

要知道，这款游戏给自己的定位是“轻度moba”，这里的“轻度”，指的是游戏节奏快不拖沓，一局在短短几分钟内结束，爽完立刻下一局。而“moba”，指的则是《荒野乱斗》像LOL一样拥有众多角色，且每个角色各有不同的定位。

像“公牛”这名英雄，一听就是传统moba中的“坦克”位。相比于射手、辅助，他也确实拥有更高的血量和更强大的近战控制能力。

除此之外，区别与传统moba，《荒野乱斗》还设计了多种多样的地图和胜利机制各异的游戏模式。要想在每种情况下保持游刃有余，玩家必须根据不同场景选择合理的队伍配置以及团队战术——这也使得这款游戏具备了一般快餐手游不具备的战略深度。

概括一下，游戏本身门槛低又耐玩，这是如此多大神被请动的第二个原因。

如此梳理一番，放眼各路摩拳擦掌的主播们，与其相对应的游戏角色仿佛已经历历在目了。

PDD嫖老师打LOL时讲究一个莽夫英雄无所畏惧，大好男儿正该如公牛一般头硬如铁。

佩佩是狙击手英雄，秒人只需1~2枪，多年CSGO中门对狙经验的茄子玩起来必然如臂使指。

至于炉石主播王师傅就更没什么好说的了，猩猩当然就该玩猩猩！

根据目前官方已经放出的《天下第一赏金大赛》规则，从6月11日至6月17日，各路主播将三三组队接受水友的挑战，取得胜利的水友更是有机会获得600~1500元的现金奖励。

哪位主播会被打到倾家荡产着实难猜，不过有一点倒是肯定的——赚钱的肯定是参加活动的水友们。



