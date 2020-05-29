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养生堂清嘴X初音未来 官宣！果敢表达打造跨界营销新里程

业内 狼小狼 2020年05月29日 14:36

 

        近几年品牌跨界IP，越来越受到商家和消费者的青睐，IP，作为Intellectual Property（知识产权）的缩写，从文化产业领域发展壮大，如今成为了一个大众熟知的热词。


       从看的动画追的电影到玩的游戏，IP在生活中无处不在。如何玩好营销，成为不少品牌的一个新课题。尤其是对于一些已经有一定广泛消费群体，留下过消费记忆的品牌，更是如此。


“想知道清嘴的味道吗”


       这句来自养生堂清嘴的广告词，很多人都不陌生。从成立到现在，清嘴品牌走到第20个年头，对于他们来说，今年是特殊的一年。不仅仅是因为2020年的“疫情开场”，也是因为他们今年选择了“初音未来”作为自己品牌的代言人。前者不管对哪个品牌来说都是煎熬，而后一个能否成为破局的方法，还需要时间来进行检验。

养生堂清嘴X初音未来 官宣！果敢表达打造跨界营销新里程 业内 第1张

       而提起初音未来，就不得不说到她那标志性的苍绿色双马尾和具有近未来特色的服装。以配音演员藤田咲(FujitaSaki)的声音为原型创作而成的"初音未来"电子歌手软件于2007年8月31日发行。时至今日，与初音未来相关的内容被不断创作和分享，影响遍及全球。"初音未来"也逐渐发展进步成为参与型创作文化的象征。

养生堂清嘴X初音未来 官宣！果敢表达打造跨界营销新里程 业内 第2张


定制包装，打造系列


       品牌和IP都是在向消费者传递一种理念、内涵等，以此来争取消费者的情感共鸣和认同。去年清嘴在IP联名试水上其实就获得了不错的反响。2019年清嘴推出益生元双果含片，一片糖果拥有两种不同的水果和味道，当时在选择IP合作时，就选择了快看漫画的《DOLO命运胶囊》。

养生堂清嘴X初音未来 官宣！果敢表达打造跨界营销新里程 业内 第3张

图：2019年清嘴益生元IP装


       经过去年的“试验”，清嘴今年的底气似乎更大了。今年是清嘴品牌诞生的20周年，清嘴品牌将初音未来的形象放在了自己最经典的产品上，包装则由小方格推压式设计变成了扁长型的设计，更加迎合现在市场的审美。

养生堂清嘴X初音未来 官宣！果敢表达打造跨界营销新里程 业内 第4张

       五个口味，柠檬、绿茶、西柚、草莓和蜜瓜分别对应初音未来、镜音铃/连 兄妹、巡音流歌、MEIKO和KAITO，整个包装风格依然延续了清嘴品牌此前干净整洁的整体风格，大面积白底配合Q版人物加上像素风格的水果和产品信息，构成了正面包装的全部，相当直白利落。



IP和品牌的破局之路


       养生堂是一家主要从事于大健康领域的投资性公司，主要业务涉及饮料/饮用水、休闲食品、化妆品、健康养生品及医药等领域。多年来，养生堂先后创立了龟鳖丸、朵而、成长快乐、农夫山泉、农夫果园、尖叫、母亲牌牛肉棒以及万泰HPV疫苗等品牌及产品，横跨多个领域。


       清嘴含片也是其中具有代表性的产品，当年一句“想知道清嘴的味道吗”伴随高圆圆清新的电视形象传遍大江南北，成为一代人的记忆。如今20年过年，清嘴不仅清新如故，更是玩起了“跨界”“破圈”“二次元”的品牌新思路。

养生堂清嘴X初音未来 官宣！果敢表达打造跨界营销新里程 业内 第5张

       虽然，跨界IP是为品牌带来一种价值感、美誉度甚至销量的综合性提升。但当今品牌玩跨界的首要任务依然是找寻合适自己的IP。清嘴的这次跨次元合作，选择初音未来，产品契合度满分，毕竟有谁会对糖果和元气少女的组合说“no”呢？

       当超级IP搭配上国民糖果，能够碰撞出怎样的火花，期待清嘴这次“破局之路”能走出自己的风格。

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