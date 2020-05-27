KEEPPLEY带着哆啦A梦和童年时光一起回来啦！

KEEPPLEY诞生于2019年，是面向12+市场的全新潮流积木品牌，为满足12+岁群体对品质与还原度的极致要求，KEEPPLEY推出的产品都经过精心的造型设计、严格的审核监修以及国际标准的品控，一经推出，即广受消费者的的热烈追捧，掀起多轮抢购热潮。

在2020年，KEEPPLEY带着《哆啦A梦》这个新的IP系列重磅归来，粉丝和玩家们的钱包又要捂不住啦！

哆啦A梦

相信在每个人的童年里，都幻想过拥有一只无所不能的哆啦A梦，可以用秘密道具，帮我们解决各种各样的难题，可以在我们畅想蓝天与未来的时候，带我们飞上天空，甚至穿越时空。这次KEEPPLEY带来的《哆啦A梦》系列一共有六款单品，造型风格各有特色，我们终于有机会拥有属于自己的哆啦A梦啦！

（哆啦A梦系列海报）

A0110 哆啦A梦-经典

圆脑袋，大眼睛，红鼻子，红项圈，黄铃铛，敞开的胸怀，一如刚从抽屉中钻出，说"我回来了"的样子。这款哆啦A梦-经典高度还原了屏幕上的经典形象，粉丝们怎能错过？！

A0111 哆啦A梦-招财

招财猫外形是系列中唯一带有耳朵的形象，雪白的皮毛，绿色的围巾，还手持招财的金币，拥有这只招财猫，愿你的2020年财运滚滚。

A0112 哆啦A梦-唐装

黄小帽，黄衣绿裤，穿过任意门来到中国，赶紧收集回家，带着它一起游览中国的名山大川，创造美好的回忆吧。

A0114 哆啦A梦-秋风

棕色贝雷帽，淡黄的毛衣，极具加拿大传统特色的秋日装扮，这是一只具备文艺气息和浪漫主义的哆啦A梦。

A0115 哆啦A梦-英伦

头顶礼帽，身着小礼服，脸上带着有别与英国绅士的彬彬有理、温文尔雅的俏皮，即使是去到英国，也不会丢失属于它的快乐。

A0116 哆啦A梦-圣诞

哆啦A梦穿着圣诞装来派送礼物了，虽然圣诞还远着，但它从口袋里掏出来的礼物又有谁会抗拒呢？

S0104 哆啦A梦

重头戏来了！此款哆啦A梦积木造型，是该系列中体积最大、唯一带有竹蜻蜓飞行器配饰的一款，绝对是收藏玩家的不二选择。整盒共796片，高度还原哆啦A梦在动画中头戴竹蜻蜓飞行器，手持缩小电筒的形象，整体造型立体生动，怎么能错过呢？

当童年记忆中这位开朗，俏皮，正义的小伙伴，在你的手中拼搭成形的那一刻，你的心中一定会充满成就感和深深的怀念，还在等什么，《哆啦A梦》全系列收集起来吧！

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