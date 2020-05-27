不容错过，KEEPPLEY携EVA积木玩具新品来袭！

国内潮流精品积木品牌KEEPPLEY联名《新世纪福音战士》（以下简称 "EVA"）重磅推出了EVA动漫形象系列积木产品。

新世纪福音战士（原作总导演：庵野秀明）是前所未有的科幻动画巨作。少年少女们驾驶巨大泛人形决战兵器与来历不明的使徒进行殊死搏斗，在这个过程中，探究人心、人与人的关系、乃至于人类的本性。堪称人类史上故事结构最宏伟的作品。

KEEPPLEY凭借出色的产品设计、高品质的生产实力、多元的渠道与节节攀升的业绩，在竞争日益加剧的玩具市场中脱颖而出。此次，KEEPPLEY与EVA联名推出EVA系列积木，属强强联手的典范，为动漫粉和积木玩家，提供更多的惊喜和乐趣。

《新世纪福音战士》系列积木不仅还原了EVA角色的经典形象，还结合了积木特性，让玩家可以体验到到积木造型更加Q萌的一面。

KEEPPLEY《新世纪福音战士》系列积木玩具

《新世纪福音战士》系列 A0116 真嗣

真嗣，全名碇真嗣，EVA初号机驾驶员，NERV司令官碇源堂的儿子，性格内向。在与使徒作战的过程中开始意识到有些事情只有自己能做到。积木玩具精准地抓住了形象外形，头戴通讯耳机，身着战斗服，衣服细节也通过移印技术得以展现。

《新世纪福音战士》系列 A0117 零

0， 全名绫波零，EVA零号机驾驶员，拥有红色的双眸。所有经历均被抹消，是一位没有感情，寡言少语的少女。此款积木以淡蓝色和白色为主色调，图案为移印，一共112块颗粒，KEEPPLEY以尽可能少的颗粒数，为积木玩家呈现零身着经典战斗服的形态。

《新世纪福音战士》系列 A0118 明日香

明日香，全名式波·明日香·兰格雷，EVA二号机驾驶员，作战服的主色调为红色。总是以好胜、率直的性格压倒周围的人，却又有着容易感到寂寞的一面......此款积木一共119块颗粒，KEEPPLEY的设计师精准抓住了明日香的橘色长发，身着红色战斗服的外形特点，让人不会错认。玩家可以在体验不一样的趣味和快乐的同时，拼搭出"明日香"的积木风格造型。

《新世纪福音战士》系列 A0119 真希波

真希波，全名真希波·真理·伊拉丝多莉亚斯， 从欧洲支部分派来的驾驶员。是充满谜团的少女。积木造型的真希波，身着粉色的战斗服装，头戴通讯耳机，厚厚的眼镜遮挡了她的表情，让人捉摸不透。

《新世纪福音战士》系列 A0120 薰

薰，全名渚薰，在月球觉醒的神秘少年，貌似很久以前就认识真嗣。在《新世纪福音战士新剧场版：破》的结尾驾驶EVA六号机登场。积木造型的薰，银发深蓝色战斗服，红色的眼睛注视着前方。

《新世纪福音战士》系列 A0121 美里

美里，全名葛城美里， 特务机关NERV战术作战部1课的课长。日常充当真嗣和明日香监护人的角色。积木造型的美里，紫发红衣，呆萌之余也能感觉到强势的御姐气息。

款款新品，萌出新意，精准抓住动漫角色的特征，用独特积木设计将角色呆萌一面最大程度展现，绝对是动漫粉和积木玩家收藏柜里面缺少的一款，不容错过。

此外，KEEPPLEY还将陆续推出EVA机体的积木造型，其中会不会有你喜欢的机型？关注收集全套吧！

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