百变舞见未南：从喜欢到热爱，成为镇站之腿的奇妙缘分

她没见过凌晨4点的洛杉矶，但她见过凌晨3点的成都。



《归去来兮》19万播放量的背后，是一个人挑选道具、做造型，冒着雨被保安大叔撵了几次后，熬几个晚上一帧帧剪出来的。

对喜欢二次元宅舞的人来说，她的名字耳熟能详，即便不是资深二次元，提到A站的镇站之腿，也略有耳闻，她就是未南，A站知名宅舞UP主，喜欢把写真集送给过生日的ACer们。

在接受采访时，未南提到自己的名字取自“杨家有女初长成，养在深闺人未识”和“南风知我意，吹梦到西洲”，常说人如其名，但跳舞时的未南却是可盐可甜可仙可A，总能带给粉丝带来惊喜，而镜头之外的未南又是话痨沙雕接梗王，身边朋友的欢乐制造机。

对未南来说，从简单喜欢宅舞到成为职业宅舞UP主，都要从与A站那段特别的缘分说起。

“失踪”半年后，与A站开启特别的缘分

如今坐拥45万真爱粉、视频平均播放量约15万的未南，已然成为A站宅舞蹈区的一霸。原本对Cosplay感兴趣的未南，在上学期间，阴差阳错地被拉进动漫社的舞蹈组，开始接触宅舞。从2017年起，未南便尝试在A站投稿，“当时只是抱着玩玩看的态度，没想太多”，未南回忆道，“那个时候就很喜欢二次元的东西，一直有关注A站，就试着投了一些稿”。

未南早期的舞蹈作品，基本走的都是性感路线，服装道具、拍摄画面等还略显粗糙，但视频发布后，无论是播放量还是用户的反馈，都让未南出乎意料。

由于学业压力，在2018年经历了一段时间的停更后，2019年未南重新回归，并在8月份与A站正式签约，在A站与快手两个平台同时发力。

在未南看来，选择A站不需要理由，一方面A站作为国内首家二次元弹幕社区，这里有最懂UP主的ACer，另一方面经过短暂的告别，回归后的未南感受到了A站的变化，特别是在运营方面更为贴心。签约之后，除了获得了更多站内流量曝光和站外合作资源，A站也在运营上给予了更全面指导，比如作品选题，甚至是标题、封面等诸多细节。

无论是今年的A站春晚还是最近的“大佬云串门”直播，总能见到未南的身影，能与A站有现在这样默契的合作，未南坦言，更多的还是感受到了A站对UP主的尊重与信任。未南清晰地记得，曾经因为自己对某次活动规则不了解而产生了一些误会，让她没想到的是，A站的运营人员竟然直接从北京飞到成都进行沟通。当然，除了贴心的A站工作人员，喜欢直接表达爱意的ACer们也是未南坚持投稿的动力。

从喜欢到热爱，独树一帜的百变舞见

舞蹈作为最原始的艺术形式之一，背后是别样文化群体生活态度的表达，对二次元来说，宅舞就是表达自我的一种方式，其更侧重情绪表达，动作看似简单，但在相对明快的节奏下，保持长时间蹦跳也很消耗体力。对非舞蹈专业出身的未南来说，舞蹈编排并不是一件轻松的事。除了和与像楼妍这样更专业的UP主交流学习外，未南后期也会通过参加培训来提升舞蹈技能。

“对舞蹈区的UP主来说，起早贪黑录舞是常事。”未南笑着说道。宅舞录制一般分为室内和外景，其中外景录舞相对成本低，但要考虑从镜头前走过的路人、看热闹的目光和琢磨不定的天气这些不可控因素。“当初在武侯祠录《风月》这段舞时，为了避开景点的高峰期，早上4点就开始做造型，武侯祠一开门就进去，结果录到中途，就有锻炼的阿姨开始入镜。几乎每次录舞，明明没有人，录到一半回头，肯定有人入镜，都可以剪个花絮了。”说到这些，未南也一直笑个不停，在她看来，这都是舞蹈区UP主的必经之路。

随着粉丝审美的逐渐提高，他们对视频质量、服装造型等有了更高的期待。翻看未南这三年的视频，也可以看到明显的变化。舞蹈风格上，除了性感风，像《寄明月》《九万字》等一系列古风视频也都反响不错，未南也尝试录了一些青春可爱风的舞蹈视频，多变的风格也让她有了今天百变舞见的称号。

即便签约A站后，除了拍摄是朋友帮忙做，选舞蹈、选道具、选场地、做造型、后期剪辑这些环节都是未南独立完成。尽管如此，未南依然能保持周更，甚至是三天一更，再也不是那个被大家调侃年更的UP主了。因为遇到A站成为职业UP主的未南，对宅舞已经由简单的喜欢到热爱了，“是A站让我看到了自己的潜力，想好了今后要走的路”。

正如A站那支短片里所说“喜欢不是硬核，热爱才是”，爱上宅舞的未南，从被催更到开始享受现在忙碌的工作状态。

回归本心，坚持做自己想做的事

了解宅舞的人都知道，韩舞整体风格会偏性感些，在拍这种风格的舞蹈视频时，未南也会遇到批评的声音，甚至有一些恶意揣测。“有一部分人是在认真给我提意见，我会很珍惜这种评论，我也不想完全被蜜糖包裹，做什么都被夸。”神经有点大条的未南反而在这件事上拎得很清。随着曝光度的增加，面对那些杂音，未南也会花式自我排解，“今天遇到了这几条负面反馈，是不是意味着我这段时间被更多人发现了，是不是同时也多了一些喜欢我的人?”

坚持自己热爱的事本就没有错，况且自己还有那么多ACer，未南一直告诉自己。

“小姐姐看着有点凶，但互动的时候好萌”有粉丝在评论区写道，一直以来，未南都有和粉丝互动的习惯，有时间就会挨个翻视频下的评论，看弹幕里的留言，想着下个视频怎么能做得更好。高质量的作品与温暖的互动让未南和粉丝建立起了信任，而这份信任也是未南坚持下去的动力。

曾经遇到过一位有抑郁情绪的粉丝来倾诉，未南就陪着他聊天，希望他能开心一点。“那个时候就觉得，原来我还能通过这种形式帮助到别人”，未南感慨道，“希望大家都变得更好，不管是我自己，还是粉丝、A站。”

作为A站的镇站之腿，如今在快手上，未南也有近150万粉丝，对宅舞UP主来说，能在快手平台上取得这样的成绩，对其他UP主也是一种激励。“快手的用户体量很大，总能找到喜欢二次元的人，也想让更多人通过我的舞蹈了解二次元文化。”未南说道。

在尝试不同舞蹈风格的同时，未南也一直在坚持自己的态度。前段时间，“淡黄的长裙，蓬松的头发”这段rap在网上走红，未南也是感受到了热度与“魔力”，在观看各大UP主延伸的鬼畜作品时，就敏锐地发现了这个鬼畜结合舞蹈的编舞，她看到的第一反应就是“这么鬼畜，我喜欢！”，于是便有了这段鬼畜洗脑的舞蹈。

当下互联网环境里，蹭热度是一件很普遍的事，未南本人也并不排斥蹭热度，但她认为自己并不能为了蹭热度而强行出一些没有诚意的作品。只有遇到好的热点，并且与自己的喜好能够深度结合，才能做出用心的作品给大家。

有点话痨、沙雕耿直、笑点极低，镜头之外，我看到的是这样的未南，因为找到了自己热爱的事——宅舞，并死磕到底，让她在人群中变得闪闪发光。在采访中，未南多次提到“共同成长”，与A站签约，是与平台共同成长，与Acer高频互动，是与粉丝共同成长，而加入快手进行二次元破圈，是与二次元文化共同成长。在共同成长中，不断遇见更好的自己，也获得了家人的认可与支持。

在A站的主页标签里，未南写到 “可盐可甜可酷可A可爱的未南小崽崽~”。除了风格多变的宅舞，“不务正业”的未南还尝试拍了自己第一条“未log”以及体验了一次游戏UP主。未南并不想把自己局限在某一类型里，她想展示更全面的自己。百变舞见走出宅舞区，走向更广阔的舞台，一切皆有可能，一切皆因热爱。



