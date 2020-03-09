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A站“A等生计划”再启动，设40万激励池寻找硬核研习生

业内 狼小狼 2020年03月09日 16:16

　　3月6日,由硬核二次元文娱社区AcFun(以下简称A站)打造的“A等生计划”第三期正式启动。该计划是A站为完善站内二次元衍生创作生态推出的原创内容征集活动。活动上线两期以来,共吸引1000多位内容创作者参与,共产出2000多支优秀原创视频,火热程度可见一斑。

A站“A等生计划”再启动，设40万激励池寻找硬核研习生 业内 第1张

　　据悉,第三期“A等生计划”围绕“硬核+∞ 春季大作战”主题展开。与前两期赛制略有不同的是,本期活动根据投稿内容划分赛道,并针对二次元投稿内容设置专门的“次元”赛道。up主可根据个人擅长或感兴趣的领域选择不同赛道参与投稿,其中动画、舞蹈、音乐游戏、鬼畜等 二次元相关内容作品均可在该赛道投稿,其他内容参赛作品则可投稿至“全民”赛道。符合报名条件的UP主可在A站站内选好赛道带上“A等生”标签投稿,只要是与“硬核”主题相关的正向原创作品均可参赛。

　　在奖金激励方面,A站今年也再度加码升级,设总额高达40万的激励池奖励优秀原创内容生产,其中20万用于奖励持续进行投稿的新人up主和回归up主。值得一提的是,本期活动中“次元赛道”作为主推赛道,将提供3倍投票奖励,且该赛道内容创作者单人最高能额外获得8千元奖金。与此同时,普通用户也能在站内为自己喜欢的作品和UP主进行投票,参与互动投票可获得付费番剧解锁券。

　　不同于其他内容平台的新人扶持政策,A站包括“A等生计划”在内的up主扶持活动都有着福利好、门槛低、收益高的特点,能为up主的快速成长提供一片沃土。A站上不少优秀up主在参与“A等生计划”时都是从0起步,参与活动并接入“阿普学院”体系后,在A站相关扶持政策及垂类流量的赋能下,作品播放量实现了从几百到几万的突破,单个热门作品播放量可达10w+,并逐步向制造百万播放量爆款视频的目标迈进,这些优秀up主们除活动外光依靠作品每月可获得上百到上千不等的收益。

A站“A等生计划”再启动，设40万激励池寻找硬核研习生 业内 第2张

　　如今A等生计划举办至第三期,已经有不少优秀up主成功与A站签约。在快手和A站双平台流量的支持下,他们不仅在A站已拥有稳固的粉丝圈层,在快手端也成功建立了自己的粉丝矩阵,如今流量已不容小觑:A等生计划第二期选手 @二七梦,通过音乐作品投稿参赛,在活动中凭借优越的嗓音条件和外形条件脱颖而出,与A站签约,短期内增长粉丝量近8.5万;音乐区up主@哎哟伦仔与A站签约后,不仅站内流量攀升,更在快手平台上积累了52万粉丝,产出百万级播放量的作品5支,最高播放量达526.8万;up主@盾盾Devil凭借出色的舞蹈作品于A等生计划第二期结束后与A站签约,涨粉速度直线上升,现已成为A站投稿视频平均播放量达10w+、且拥在快手有3个百万级播放量爆款视频的舞蹈区大up。

A站“A等生计划”再启动，设40万激励池寻找硬核研习生 业内 第3张

　　在用真实流量增长回馈优质up主的情况下,A站包括“A等生计划”在内的活动吸引了不少内容创作者参与。据A站数据显示,2019年10月,A站累计UP主数量相较于2019年5月的累计UP主数量增长45%,累计稿件数量增长32%,播放次数增长88%,播放时长增长43%。

　　未来,A站将持续打造更硬核的二次元文娱社区新生态,从内容、直播、虚拟偶像、游戏、IP衍生品五个方面持续进化,为二次元原创内容生产者助力。并分别面向头部创作者、中部创作者及其他具有潜力的新人创作者开展梯度孵化,以流量推荐、政策激励、平台补贴以及与平台签约等方式促使创作者输出更多优质原创内容,并提供更个性化的up主培养方案,帮助新人up主实现流量的真正留存和落地,从而使其能够在A站长足发展。

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