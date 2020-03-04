腾讯游戏联合黑鲨发布首款5G游戏手机

3月3日,由黑鲨科技与腾讯游戏联合打造的腾讯黑鲨游戏手机3(简称黑鲨3)及腾讯黑鲨游戏手机3 Pro(简称黑鲨3Pro)正式发布,售价分别为3499元起和4699元起。目前黑鲨3已在黑鲨商城、小米商城、京东商城等电商平台开启线上预约,并将于3月6日正式销售,而黑鲨3Pro也将于3月10日开启预售,3月17日正式销售。

秉承对极致游戏体验的追求,黑鲨科技率先开创并不断深耕游戏手机市场,历代产品得到了广大游戏爱好者的认可与好评。此次黑鲨科技在顶级硬件配置的基础上,与腾讯游戏在软硬融合上创新探索、深度磨合,力图让游戏体验更加淋漓尽致、丰富多元,带领更多玩家进入全新的5G游戏时代。

进化不止 升而不同

针对玩家对极致操控的需求,黑鲨3Pro提供了机械按键、屏幕压感、触控的多维操控方式。其中,机械按键按照人体工学设计,长达21mm的键帽可满足不同手形玩家的按键习惯,1.5mm的键程提供恰到好处的回馈力度,带给玩家如同主机手柄一般精准、舒适的操作手感,并且能在游戏时自动升起、游戏结束后自动收回,完全不影响手机的外观和日常使用。

在270Hz高采样率、90Hz高刷新率、超低时延的6.67英寸超大电竞屏上(黑鲨3Pro为7.1英寸),黑鲨3实现了接近全屏幕的压感功能。玩家可以自由调节压感区域与压感力度大小,探索压感功能与游戏键位的多种映射组合,轻松打出四指玩家的高阶操作。90Hz刷新率配合MEMC智能运动插帧补偿技术,让暂未开放90帧率的游戏、只有24帧的低帧率视频等,也能达到90帧的平滑顺畅效果。

芯片配置上,黑鲨3率先搭载了高通最新旗舰骁龙865处理器,超级大核的主频高达2.84GHz,CPU性能提升25%。负责图像处理的Adreno 650渲染性能同样提升25%,让手机运行高刷新率、高画质游戏更为轻松。搭配全系标配的UFS3.0高速闪存、最大支持12G的内存,游戏的下载、安装到加载、运行各个环节都愈加流畅。

作为首款5G游戏手机,黑鲨3支持SA/NSA双模5G网络,实现了三大运营商的全频段覆盖,1ms的超低延时仅为4G网络的1/10。《王者荣耀》中的对比测试显示,5G网络的平均时延降低76.5%,下载速度快10倍以上,大型手游的下载更新可在快至数秒内完成。针对手机握持造成的信号衰减问题,黑鲨3特别设计了X+X 5G天线架构,保证游戏撗握时也能达到最佳的网络信号质量。

4720毫安时(黑鲨3Pro为5000毫安时)的大容量双电池,配合24分钟快速进电4000mAh的 65W极速闪充技术,则让黑鲨3玩家远离电量忧虑。此外,黑鲨3还特别打造了三明治液冷散热系统,散热能力提升50%。在续航和散热的双重呵护下,用户可持久舒适地体验全面升级后的强悍性能。

当天的发布会上,还同时发布了黑鲨冰封散热背夹Pro、第三代游戏手柄、蓝牙游戏耳机等一系列外设,为黑鲨3提供了丰富的可玩性,便于玩家定制更符合自身需求的个性化游戏方案。

腾讯游戏深度优化 购买即享专属福利

为了让用户最大程度享受到硬件升级带来的体验提升,腾讯游戏在游戏、网络、系统等层面进行了细致全面的适配和优化。

针对不同游戏的运行特点,腾讯游戏第二代SolarCore引擎与黑鲨专属性能引擎围绕游戏的启动、加载、团战等关键场景进行了精细化的深度性能调优,通过智能调度手机资源,确保《和平精英》、《王牌战士》以及《QQ飞车手游版》等游戏在90Hz帧率上流畅运行不掉帧,带给玩家更为舒适的游戏体验。

借助对海量实战对局中网络波动的大数据分析,腾讯游戏还与黑鲨合作推出了4G/5G与WiFi6的双通道智能加速服务,在用户手机端和游戏服务器端双重提升网络速度与稳定性,避免网络波动对玩家游戏体验的破坏。

通过与JOYUI系统层面的融合,《王者荣耀》、《和平精英》等游戏的玩家还可以获得游戏声控技术的全新体验。玩家只需呼叫“进攻进攻”、“手雷手雷”,黑鲨3就会自动点击游戏中的进攻语音按钮或切换至手雷,隔空完成游戏操作。在游戏中完成首杀、三杀等精彩时刻,黑鲨3还可根据不同场景发出韵律十足的灯效,并由横向线性震动马达给予玩家实时反馈,为游戏高光时刻添加仪式感。

游戏浮窗和游戏小窗则帮助用户在游戏内外切换自如,实现社交游戏两不误。在游戏内被淘汰切换至非游戏界面时,游戏浮窗可实时显示玩家的复活时间,让玩家在社交、观看视频的同时,可以第一时间重新回到游戏中。游戏小窗功能,则能在微信、QQ、浏览器等界面,将游戏画面以小窗形式动态显示,让玩家聊天会友时也能全程跟踪战局走向。

值得一提的是,腾讯游戏还为用户准备了丰厚的福利。所有购买用户可在应用商店内领取各大腾讯游戏的专属福利。

伴随智能手机和移动互联网的发展,移动游戏行业不断走向成熟,见证了中国以及全球玩家群体的活跃与壮大。与此同时,玩家的需求和口味也在不断升级,对手机硬件厂商、游戏研发团队提出新的标准与挑战。

在移动游戏行业迈入5G时代,迎来全新机遇与无限可能的当下,如何更快更好地满足玩家需求、提升游戏体验有赖于创新驱动、品质驱动。作为在软件、硬件领域有着深厚积累和丰富洞察的领先厂商,腾讯游戏与黑鲨科技的深入合作,将加快创新步伐、加速品质提升,最终为玩家创造更加美好的游戏天地。