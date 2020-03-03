游明朝动画GIBIATE发表第2弹声优阵容及新角色原稿

将于2020年夏天播出的日本TV动画《GIBIATE》，集结了天野喜孝、芹泽直树、古代祐三等活跃在日本动漫及游戏领域的大师级创作者。其制作团队GIBIATE PROJECT制作委员会，宣布4名声优将加入《GIBIATE》的配音工作。同时，由天野喜孝执笔的最新角色设计原稿也一并公开。

左起：池田秀一、七海弘希、崎本大海、伊藤惠美

此次新加入的声优，是曾在《机动战士高达》中扮演夏亚·阿兹纳布尔的池田秀一，元宝冢歌剧团的多栖演员、于今年1月声优出道的七海弘希，在电视综艺节目《QUIZ！HEXAGON II》中CD出道、并活跃于舞台与电视剧演出的崎本大海，以及目前以舞台剧为中心、演技获得肯定的女性伊藤惠美这4名声优人员。池田秀一将饰演吉永博士，七海弘希饰演鸠波彩爱，崎本大海饰演美树本伊佐夫，而伊藤惠美将饰演船田尤莉卡。

声优档案与寄语

池田秀一 饰吉永博士

动画配音代表作有，《机动战士高达》饰夏亚·阿兹纳布尔，并为其他高达动画系列配音。《航海王》饰香克斯，《名侦探柯南》饰赤井秀一，《魔术快斗》饰黑羽盗一，《猎人》饰凯特。他也致力于电影及旁白配音工作。在游戏配音中的代表作有，《最终幻想XIV：重生之境》饰拉哈布雷亚

池田秀一的寄语

“各位好。我是池田秀一，此次在动画GIBIATE中扮演吉永博士一角。GIBIATE这部作品集结了日本的顶尖艺术创作人，不仅是国内，也面向世界展示日本文化。能够参与这样的企画我本人感到非常荣幸。GIBIATE今后会如何展开，我个人也是非常期待。为了让各位满意，我将与制作人员及声优团队一起努力。”

七海弘希 饰鸠波彩爱

在2003年3月作为第89期进入宝冢歌剧团并分配到宙组，后被调配到星组。在音乐剧《乱世佳人》中扮演斯嘉丽，在《凡尔赛玫瑰-菲尔逊与玛丽安东妮特篇-》中扮演奥斯卡，作为主角活跃在宝冢音乐剧的代表作中。2019年3月24日于宝冢歌剧团退团，现属于事务所厂牌ANDSTIR。于2019年8月在KING RECORDS正式歌手出道，现在作为音乐人与演员，活跃在音乐演出、电台播音、舞台演出等各个领域。2020年1月开始声优活动，在《织田肉桂信长》中饰三津秀人，在《索玛丽与森林之神》中饰演静野。

七海弘希的寄语

“大家好，我是为鸠波彩爱配音的七海弘希。GIBIATE这部动画，许多出色的艺术家参与其中，共同创作出全明星内容。能成为这部作品的一员，我自己感到非常荣幸。我所扮演的彩爱，是一个同他人也同自己战斗的角色。在作品中与其他角色相遇后，彩爱会发生怎样的变化，我个人也是十分期待，也将努力出演。在宝冢歌剧团退团之后，我也是第一次为女性角色配音，心中也是有些许不安。但我会为了这部出色的作品而努力的。”

崎本大海 饰美树本伊佐夫

自幼便开始出演电视剧及舞台剧。在2004年的电视连续剧《若叶》中扮演主人公的弟弟并以此获得了知名度与关注。在电视综艺节目《QUIZ！HEXAGON II》的节目环节《FRIENDS》中，以《可以哭泣吗》一曲作为歌手出道。出演电视剧《假面骑士零一》（2019年）、电影《SPACE SQUAD 卡邦 VS 刑事连者》（2017年）、《暗金丑岛君3》、《暗金丑岛君FINAL》（2016年）。在TV动画《GIBIATE》中首次挑战声优工作。

崎本大海的寄语

“大家好，我是为美树本伊佐夫配音的崎本大海。请多关照。此次能够作为声优参加动画GIBIATE,因为一直以来我非常喜爱天野老师的作品，也从总制作人青木先生那边听闻了许多关于GIBIATE的想法，因此能参加这个企画我就感到十分荣幸。甚至还怀疑像自己这样的人真的可以参加这样的作品吗？但我感到像这样的机会真的太珍贵了，于是便选择加入了企画中！GIBIATE已经开展了很多宣传企画，也将继续发布更多新内容，请多多关注。”

伊藤惠美 饰船田尤莉卡

活跃在电视剧、电台节目、舞台剧等多领域，并曾发行过30张写真DVD。近年则以电影与舞台剧为中心，专注于表演事业。演技备受肯定，在小型舞台剧中出演主角，获得了很多注目。在TV动画《GIBIATE》中首次挑战声优工作。

伊藤惠美的寄语

“大家好，我是扮演女主人公船田凯瑟琳的母亲—船田尤莉卡的伊藤惠美。此次在动画GIBIATE中初次尝试声优的工作。我的艺人生涯已经15年有余，主要作为舞台剧演员参与了各种作品的演出，真的也一直希望能尝试配音的工作。愿望终于成真，实现了这一次的配音出道。而且第一次参与的作品就是GIBIATE，真的是非常幸运在录制现场也有许多声优界的前辈，作为新人我也会努力向他们学习，成为这部出色作品中的一部分。”

由天野喜孝执笔的新角色原稿也一并公开

左起：吉永博士、鸠波彩爱、美树本伊佐夫

吉永博士

研究治疗Gibia病毒解药的博士。得到千水等人的帮助，收集Gibia的毒针以制作解药。

鸠波彩爱

千水等人在旅程中遇见的警察。母亲因Gibia动乱而身亡，得知自己的罪犯父亲越狱之后，决定亲手抓捕他。

美树本伊佐夫

曾是奥运会撑杆跳选手，但因向杀害自己女友的男人复仇，被关入监狱。以手工长枪为武器，并擅长以撑杆跳的方式进行攻击。

船田尤莉卡

女主人公船田凯瑟琳的母亲，与元气开朗的凯瑟琳不同，性格稳重而擅长料理。

GIBIATE官方TikTok频道

GIBIATE为强化国内外的宣传营销，继推特、脸书、Instagram之后，即将在2020年3月16日开设官方TikTok频道。

除了在其他SNS平台也发布的内容之外，TikTok将独家发布原创内容，如以吉田兄弟feat.SUGIZO的OP曲「GIBIATE」为背景音乐的跳舞视频等。敬请期待。

4月1日还有重大发表！！

GIBIATE将会公开其制作团队中最后一位重量级艺术创作人！

一位著名音乐人将担任GIBIATE的片尾曲ED，4月1日发表，敬请期待！

《GIBIATE》官方网站（中文版）

<https://gibiate.com/cn/>

《GIBIATE》官方网站 声优介绍

<https://gibiate.com/anime/cn/cast.html>

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作品简介

故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。

病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。

然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。

他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。

面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。