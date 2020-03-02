《明日方舟》携手世界自然基金会共同守护万类共生，大型公益联动即将开启

相较于往年，2020年的二月似乎长了远不止一些。

在这场席卷全国、名为“2019-nCoV”的新型冠状病毒肆虐下，无数人的工作、生活在短短的一个月中被彻底改变，许多人或主动、或被迫隔离在家，日复一日地等待疫情结束的那一天到来。

我们已有多久未曾如此恐惧？

但显然，相较于蜷缩在角落里恐惧，有更多值得我们去做的事情。尤其是当种种迹象表明这场天灾很可能又如十七年前一般是因食用非法捕猎的野生动物而起，不久前闭幕的十三届全国人大第十六次会议更是表决通过了关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定。如何尽己所能保护我们的家园和我们自己，变成了每个人都不得不考虑的问题。

而在这个问题上，手机游戏《明日方舟》的制作公司「鹰角网络」给出了他们的答案。

2020年2月28日下午，世界自然基金会（WWF）携手明日方舟官方账号同步在微博、哔哩哔哩弹幕网等平台公开了双方即将于次月3号开展的主题公益联动——「万类共生」。

不同于常见游戏以提高双方玩家用户群人数、增加营收为目的的联动活动，本次《明日方舟》与世界自然基金会、“一个地球”自然基金会的联动完全以保护长江江豚与雪豹这两种已经十分濒危的野生珍稀动物提供助力为主题，在该活动中所有除去必要支付渠道费用和税金后获得的利润将全额捐赠给深圳市“一个地球”自然基金会，用于国内长江江豚与雪豹及其栖息地保护项目。

熟悉游戏的玩家想必都知道，《明日方舟》中的干员角色大多参考了许多现实中的动物元素。根据《明日方舟》官方的说法，「清流」这名干员的角色灵感要素正是取自长江江豚。

长江江豚，是中国特有的淡水鲸豚物种，属于国家一级保护动物。在白暨豚很可能已经灭绝的今天，长江江豚被认为是长江中最后仅剩的鲸豚类动物，但由于人类活动对其栖息地的严重影响，江豚的数目已仅剩千余头。干员「清流」的名字也正是基于保护长江江豚重要的生活环境的理念而来。就连这名干员被特意设计为游戏中负责治疗队友的“医疗干员”这一点，也暗含“保护环境就是保护我们自己”的的意义。

虽然长江江豚在《明日方舟》的世界中是初来乍到的客人，但雪豹们其实早在游戏开服之际就已经是“罗德岛”的在职干员了，出身雪境谢拉格的「银灰」、「初雪」、「崖心」三兄妹正是由雪豹的外表元素参考设计而来，在这次「万类共生」联动中也专门请三兄妹的“亲爹”龙崎一老师为幺妹「崖心」设计了全新的服装。

这些号称“雪山之王”的大猫们是整个亚洲高山高原地区最具代表性的物种，居于整个雪山食物链的顶端。但与长江江豚相同，由于非法捕猎、温室效应等人为因素的影响，这些兼具美丽与力量的美丽野兽的栖息地已经遭到了严重的破坏，逐渐陷入了濒临灭绝的处境之中。但比长江江豚处境更加严峻的是，由于雪豹本身居住环境的严苛，人工繁殖更加困难。如今在中国，雪豹的个体数量甚至比被称之为“国宝”的大熊猫还要稀少。

活动期间内，《明日方舟》将在游戏采购中心上架[清澈源泉组合包]与[环保援助组合包]两款公益组合包，两款组合包售价均为6元人民币。

[清澈源泉组合包]内含干员「清流」招聘合同*1 、至纯源石*1、龙门币*60000、技巧概要·卷1*20、技巧概要·卷2*10。

[环保援助组合包]包含寻访凭证*1、至纯源石*1、家具零件*100。

除此之外，由鹰角网络免费授权IP、参与设计的「万类共生」主题笔记本及明信片套组将于活动开始后上架世界自然基金会官方淘宝店进行限时不限量预售。所有想为保护长江江豚与雪豹献出一份爱心的玩家均可在淘宝搜索“WWF官方礼品店”进行购买。

上述联动商品的全部收益都将在扣除渠道费用以及税收之后全额捐赠给深圳市“一个地球”自然基金会，用于支持长江江豚与雪豹及其栖息地的保护项目。

本次联动活动将于2020年3月3日开始持续两星期，在2020年3月17日凌晨4点前，所有玩家均可参与此次公益联动活动。

更多「万类共生」联动相关消息可以在微博搜索“明日方舟arknights”或者在哔哩哔哩弹幕网搜索“明日方舟”官方账号，获取第一手官方讯息。