游戏与公益深度联动，明日方舟公益活动【万类共生】

3月3日，一个在大众认知里普普通通的日子，却是联合国大会2013年通过决议设定的“世界野生动植物日”。

为了迎接这一天的到来，“明日方舟官方”公布了一个公益活动【万类共生】，共同参与此次活动的，除了代表官方权威的“WWF世界自然基金会”，还有代表本土的来自深圳的地球自然基金会“One Planet Foundation”，以及致力于此次活动的“哔哩哔哩游戏”。

世界自然基金会（World Wide Fund for Nature or World Wildlife Fund）是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环境保护组织之一，自1961年成立以来，WWF一直致力于环保事业，在全世界拥有超过500万支持者和超过100个国家参与的项目网络。

WWF致力于保护世界生物多样性及生物的生存环境，所有的努力都是在减少人类对这些生物及其生存环境的影响。

当下野生动物的生存环境是恶劣的，非常大的一部分原因就是人类不尊重自然环境的结果，从去年年底的中华白鲟的彻底灭绝，到今年杀害野生动物乱吃野味导致肺炎疫情的迅猛爆发，人们的不尊重自然环境的行为已经造成了非常严重的后果。

在这样的背景下，站在明日方舟身后的鹰角网络深刻意识到自己在具备相当的社会关注度的情况下，肩负着相匹配的社会责任，投注大量的精力和目光专注于环境保护的宣传和实践。也正是因为看重了鹰角网络对于环境保护的决心，身为一个国际性的环境保护基金会，WWF才会选择与鹰角网络联合策划这次的活动，并且鼎力支持鹰角网络在游戏平台这种较为新奇的平台发挥其宣传环境保护的决心。

【万类共生】活动主要呼吁关注的是对于长江江豚及雪豹的保护，以此延申到对于野生动物的保护，关注自然生态的平衡发展与和谐共生。

【万类共生】联合公益活动的内容并不复杂，台面上面向玩家们的就是两个限时上架的公益组合包——【清澈源泉组合包】和【环保援助组合包】

【清澈源泉组合包】的礼包包括有干员【清流】招聘合同，至纯源石×1，龙门币×6000，技巧概要·卷1×20，技巧概要·卷2×10。

【环保援助组合包】则更加简单超值：寻访凭证×1，至纯源石×1，家具零件×100。

以上两个组合包的价格都是六元，而且限制每一位博士都只能购买一次。

但是组合包简单，其背后赋予的意义却不简单。【万类共生】活动将上架的两个组合包都是公益性质的，活动结束之后，明日方舟将会统计售卖组合包所得的利润，扣除必要的渠道费用以及税金之后，将所有利润通过“鹰角网络”和“哔哩哔哩游戏”，赠与前面提到的地球自然基金会“One Planet Foundation”建立的官方微博——一个地球OPF，用于国内长江江豚与雪豹及其栖息地保护项目。而“WWF世界自然基金会”则提供【万类共生】联合公益活动深度的技术支持。

除了组合包之外，【万类共生】自然也有不可缺少的签到活动，累计签到七天可以获得崖心专属时装，随机材料箱，至纯源石，寻访凭证等签到奖励。

这次的【万类共生】是明日方舟第一次做公益性质的活动，这不再是个普通的活动，也不是简单的跨行业联动，而是游戏和公益的一次温暖牵手。

正如开始所说的：保护野生动物，保护人类的未来。野生动物与人类共享一个生态环境，减少对野生动物的侵扰，呵护他们的栖息地，与人类社会的生存和发展都息息相关。明日方舟正在用他自己的方法去履行宣传保护环境意识的职责。

游戏所承载的责任已经不再是以前简简单单的提供一个仅供娱乐的平台，不再是一个盈利至上的利润工具，已经渐渐转变为进入了大众视野的，具备一定社会影响力的，承担着一定的社会责任的公众关注点。或许不是大众认知里传统的宣传渠道，但是游戏领域也是一个不可忽略的部分，在自己的领域内，做出自己能做的贡献，助力公益活动的举办和宣传就是其承担社会责任最直观的表现。

明日方舟这次的【万类共生】联合公益活动就是一个非常优秀的典范，用积极的态度参与社会公益，用自己的方式践行公益活动，这不仅仅是为社会创造价值，更是在为改变外界对于游戏的刻板认知而做出努力。

我们可以看到的是“游戏”两个字代表的含义正在悄然改变，明日方舟这次的【万类共生】活动不会是最后一次，鹰角网络对其承担的社会责任更是有着清楚的认知，关注于公益是履行责任的开始，相信以后会看到更多鹰角网络专注于创造社会价值的信息，让我们拭目以待。