宝藏番《万国志》如何营造动画的高级感

近来，一部刚完结的动画《万国志》成功以“宝藏番”之名吸引了众多观众的注意。《万国志》不仅获得了2.2万余用户打出的9.7分好评、78万余人次追番数和不断上扬的口碑，还赢得了许多知名up主们火热的视频盛赞和安利，令人不由感慨，似乎此前低估了这部选材大胆、立意深远的动画番剧。

作为一部古风科幻题材的番剧，《万国志》幕后团队灵樨文化从创作之初就选择了一条另类之路，让广大观众在武侠、修真题材层出不穷的国创市场中，有了新的选择。《万国志》虽为架空背景作品，但剧情还是暗中紧扣着明朝中后期的世界格局。故事讲述了“天工”组织中东西方各领域奇才守护文明的故事，在此不做赘述。从评论区留言时间可以看到，随着第一季的完结，很多新入坑的观众都是熬夜一口气看完的，看完后无不赞叹“过瘾”，二刷、三刷者大有人在。这部《万国志》之所以如此引人入胜，首先应归功于全片在各方面展现出的“高级感”。

在剧情的表现上，《万国志》导演不仅大胆地运用了电影化的叙事手法，将跨越九十年的两条时间线剧情演绎得紧凑、精彩，还在主线之外埋入了多条暗线，且彼此间逻辑连贯相同，悬念此起彼伏，在不断埋线的同时，又能及时给出解答或关键线索，让人有种观看悬疑美剧的体验感。这也是为什么许多人在一口气看完后会选择N刷以及展开分析、讨论的原因。比起当下诸多“看过就放”的番剧，《万国志》的内容可谓扎实且深刻，含金量可见一斑。

据悉，《万国志》的主体受众年龄层跨越17-34岁，是最受青少年观众喜爱的国创番剧之一。这部分观众对作品的审美往往要求更高，而主创明明可以选择更简单直给的方式吸引更广大的受众群，却偏偏挑战了更高难度的表现手法，可以理解为是对观众的尊重，相信能通过这样一部作品，与观众之间产生更多作品内涵层面上的交流。

值得一提的是，《万国志》中许多文戏都表现得非常燃，从极具个性化的台词、非脸谱化的人物情绪抒发到信息量庞大的对白内涵，以及人物与场景的深度互动等，无不营造出一种高级的文戏张力，牵动着广大观众们的心。其中，与创作初心紧密相关的先贤科学家古拜理那发人深省的内心独白、天工领袖宋先醒讲述“盛世之道”的时空变化、老将路向天舍身就义时的“不求尽如人意，但求无愧我心”等等，无不被奉为经典。对感情的刻画，《万国志》亦展现出其独特的气质，甜中有虐，冷静克制中隐藏着深情，悄然间已打动人心。在动辄以燃烧经费打造武戏而忽略文戏雕琢的当下，一部文武兼修的番剧，实为难能可贵。

当然，《万国志》的视效同样也堪称精彩。其服化道的设计以大航海时代为背景参考，东西方元素的运用可谓得心应手。并且，无论是想象力爆棚的巨型鲸鱼战舰利维坦马车、纵横于万国上空形形色色的飞空艇，还是吕宋岛上精美绝伦的世界融合之城“万国”，无不展现出了一部古风科幻作品应有的视觉震撼力。海战的流体特效、空战的爆破特效等，亦是格外用心。

在角色的表现上，《万国志》同样素质非凡，九十年前后的两代主角团，以及各路奇人异士，不仅颜值能打，各自的能力、性格也是独具魅力。其中，又帅又飒的火器高手徐念、拥有神秘能力的南洋少女迷雅、西班牙水师女总兵乌苏娜、扶桑忍者御狩前等实力极强的女性角色，更是粉丝不断暴涨。

值得一提的是，《万国志》在后期调色上更是展现出了强劲的美学实力，摆脱了诸多国创作品高饱和度的色彩堆积，而呈现出一种宛若油画般沉稳、优雅的色调，非常吻合作品的基调，也引人沉浸其中，观感更舒适。

最后，不得不提的是，《万国志》的音乐也是运用得恰到好处。数十首风格各异的原声背景音乐，从苏格兰风笛的婉转悦耳，到日本太鼓的苍劲雄浑、江南丝竹的婉转细腻，无不完美地体现了“很好，这很万国”的特质，对剧情的烘托作用发挥得淋漓尽致。由太一、汪晨蕊、尹毓恪、丁丁等年轻实力派歌手演唱的多首主题曲和片尾曲，更是每首都拿得出手，词与曲都经得起细品，令人看到了幕后团队在音乐鉴赏上的超高品味，也难怪观众们戏称《万国志》为“音乐番”。

说了这么多，归根结底还是想要对这样一部用心打造的国创番剧道一声“加油”。能够在2020年伊始这段艰难的日子里，看到《万国志》的崛起，实在是一种幸运。也期待《万国志》能如许多观众所言成为“国漫之光”，在未来的国创之路上不断发挥其优势，成长为傲立于海内外舞台上的经典之作。



