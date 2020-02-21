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《约战》x《魔禁》联动结束回顾，期待新联动开始！

业内 狼小狼 2020年02月21日 15:33

角川正版授权的《约会大作战》手游《约战：精灵再临》2月20日，结束了与《魔法禁书目录》的联动卡池。


《约战》x《魔禁》联动结束回顾，期待新联动开始！ 业内 第1张


《约会大作战》与《魔法禁书目录》均是历史非常悠久的经典IP了，是不多见的，历经10年时间依旧充满着活力。这一次联动也是给两方粉丝留下了很新奇的回忆！在这次联动之中《约战》游戏加入了SS级的电击使御坂美琴，S级的空间移动能力者御坂美琴，增加了他们独特的内容。


《约战》x《魔禁》联动结束回顾，期待新联动开始！ 业内 第2张


像这样《魔禁》和《约战》角色同框的现象，在这次联动中也是不少，B站上也有着很多很多的二次创作的作品。比如知名的B站UP主暗猫の祝福制作的，由《约战》男主士道攻略《魔禁》角色御坂美琴的误解向剪辑。


《约战》x《魔禁》联动结束回顾，期待新联动开始！ 业内 第3张


同时《约战》手游的官方还和B站一起举办了《魔法禁书目录》外传《某科学的超电磁炮》第三季的追番活动，取得了非常不错的反响，在达成450万追番后更是进行了御坂美琴手办的抽奖。


IP联动是一个玩家们非常喜闻乐见的一项内容，可以体验到与往常不太一样的活动内容的同时，还能获得另一个喜欢IP的角色，可以说是具有双倍快乐了。虽然这次《约战》和《魔禁》的联动结束了，但想必《约战》制作组大凉山，肯定已经在准备新的联动内容了，相信他们一定会给我们带来不弱于这次《魔禁》联动的内容。


关于《约战：精灵再临》


约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的恋爱动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。现已全平台正式上线，快前往官网下载吧！


撒～快来开始我们的约会吧！


官方网站：https://www.datealive.com


官方微信：yhdzzsy

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