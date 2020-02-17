完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马

回顾2019年度各大平台轮番登场的国创动画番剧，惊喜不少，话题不断，其中有一部被誉为“宝藏番”的黑马之作《万国志》，可谓是最值得关注的作品之一。春节前，这部古风科幻番剧连播两集，完成第一季收官之战，最终两集播出后，弹幕和评论区一片火热好评，满是不舍完结和催更第二季之声。在被疫情困在家中的这段日子里，补番或N刷《万国志》也成了很多动漫迷们的首选，而片方更是非常体贴地延长了一个月的全集限免时间。

截止至2月14日，《万国志》获得了9.7分的高分，评分人数超2万人次，追番人数近75万人次，而这些数据还在随着口碑的不断发酵，以肉眼可见的速度持续上扬，或许正如许多观众预测的，这部番有望达到9.8分以上（数据待更新）。“自来水”不断涌出的同时，《万国志》也吸引了诸多知名up主的盛赞视频、剧情剖析与推荐，黑马之姿引人瞩目。

点开《万国志》第一集，扑面而来的弹幕无不在强调这是一部“宝藏番”，这个名头似乎是对《万国志》最贴切的评价，初看之下，他确实不像当下流行的爽番那样让人快速入戏，轻松获得强烈的愉悦感，也因此开播之初并未引发太大的声量，但《万国志》跨越九十年的两条故事线以“天工”组织为核心交织，剧情内涵深刻、信息量庞大，角色刻画亦是细腻用心。

在导演大胆而不失水准的表现手法下，一集集追看《万国志》，就像挖掘到了一处宝藏，不断能挖掘出新的线索，惊喜连连，且随着剧中悬念的步步揭晓与新疑点的浮现，这种不断柳暗花明、又继续引人深思的观看体验，着实就像一场寻宝历险，充满挑战与乐趣，吸引越来越多观众的关注，口碑也一路飙升。尤其对于热衷深度观看体验或背景知识考据的观众而言，《万国志》无疑是一部值得二刷、三刷的宝藏番，每一遍都会有更深刻的理解、更强烈的成就感。

那么《万国志》究竟说了怎样一个故事呢？简而言之，这部架空题材的动画借鉴了明朝时期的背景，故事的核心“天工”是一个汇聚各领域天才的神秘组织，三位年轻的天工成员护送《论天体的运行》这部挑战时代禁忌的科学著作去印刷，却遭到异端裁判所追捕，三人最终踏上了不同的人生轨迹。九十年后，水师千总路长风为探明身世之谜来到南洋吕宋岛，岛上的世界融合之城“万国”由“天工”领袖宋先醒创立。路长风在宋先醒的影响下，与“万国”并肩对抗入侵势力，揭开身世的真相，也领悟到“天工”的使命，踏上了与伙伴们前去寻找“天工”秘传技术的冒险之旅，共同守护人类文明。两代天工之间暗中紧密相连的命运，实在令人不禁想要深入探索。

笔者在纵观《万国志》本季16集并观看大量观众的评论解读后，仍感觉无法简单地定义这部作品。片中那股厚重的时代感、如推理小说般的烧脑悬念、充满想象力的黑科技设定、冷静克制而不失冲击力的情感表达，令《万国志》成为一部有血有肉、内涵饱满的佳作。正如一位观众的评论“看《万国志》如同在给大脑做一次按摩”，这种“有营养”的沉浸体验，实在是当下影视动画行业中既罕见又宝贵的。相信随着时间的沉淀和口碑发酵，《万国志》这匹黑马还将在未来不断地厚积薄发，成为一个长期活跃的原创IP。



