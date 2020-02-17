Hi, 请登录

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马

业内 狼小狼 2020年02月17日 15:06

    回顾2019年度各大平台轮番登场的国创动画番剧，惊喜不少，话题不断，其中有一部被誉为“宝藏番”的黑马之作《万国志》，可谓是最值得关注的作品之一。春节前，这部古风科幻番剧连播两集，完成第一季收官之战，最终两集播出后，弹幕和评论区一片火热好评，满是不舍完结和催更第二季之声。在被疫情困在家中的这段日子里，补番或N刷《万国志》也成了很多动漫迷们的首选，而片方更是非常体贴地延长了一个月的全集限免时间。

 

     截止至214日，《万国志》获得了9.7分的高分，评分人数超2万人次，追番人数近75万人次，而这些数据还在随着口碑的不断发酵，以肉眼可见的速度持续上扬，或许正如许多观众预测的，这部番有望达到9.8分以上（数据待更新）。“自来水”不断涌出的同时，《万国志》也吸引了诸多知名up主的盛赞视频、剧情剖析与推荐，黑马之姿引人瞩目。

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第1张 

点开《万国志》第一集，扑面而来的弹幕无不在强调这是一部“宝藏番”，这个名头似乎是对《万国志》最贴切的评价，初看之下，他确实不像当下流行的爽番那样让人快速入戏，轻松获得强烈的愉悦感，也因此开播之初并未引发太大的声量，但《万国志》跨越九十年的两条故事线以“天工”组织为核心交织，剧情内涵深刻、信息量庞大，角色刻画亦是细腻用心。

在导演大胆而不失水准的表现手法下，一集集追看《万国志》，就像挖掘到了一处宝藏，不断能挖掘出新的线索，惊喜连连，且随着剧中悬念的步步揭晓与新疑点的浮现，这种不断柳暗花明、又继续引人深思的观看体验，着实就像一场寻宝历险，充满挑战与乐趣，吸引越来越多观众的关注，口碑也一路飙升。尤其对于热衷深度观看体验或背景知识考据的观众而言，《万国志》无疑是一部值得二刷、三刷的宝藏番，每一遍都会有更深刻的理解、更强烈的成就感。

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第2张 

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第3张 

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第4张 

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第5张 

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第6张 

    那么《万国志》究竟说了怎样一个故事呢？简而言之，这部架空题材的动画借鉴了明朝时期的背景，故事的核心“天工”是一个汇聚各领域天才的神秘组织，三位年轻的天工成员护送《论天体的运行》这部挑战时代禁忌的科学著作去印刷，却遭到异端裁判所追捕，三人最终踏上了不同的人生轨迹。九十年后，水师千总路长风为探明身世之谜来到南洋吕宋岛，岛上的世界融合之城“万国”由“天工”领袖宋先醒创立。路长风在宋先醒的影响下，与“万国”并肩对抗入侵势力，揭开身世的真相，也领悟到“天工”的使命，踏上了与伙伴们前去寻找“天工”秘传技术的冒险之旅，共同守护人类文明。两代天工之间暗中紧密相连的命运，实在令人不禁想要深入探索。

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第7张 

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第8张 

完美收官！《万国志》堪称2019最大年度黑马 业内 第9张 

    笔者在纵观《万国志》本季16集并观看大量观众的评论解读后，仍感觉无法简单地定义这部作品。片中那股厚重的时代感、如推理小说般的烧脑悬念、充满想象力的黑科技设定、冷静克制而不失冲击力的情感表达，令《万国志》成为一部有血有肉、内涵饱满的佳作。正如一位观众的评论“看《万国志》如同在给大脑做一次按摩”，这种“有营养”的沉浸体验，实在是当下影视动画行业中既罕见又宝贵的。相信随着时间的沉淀和口碑发酵，《万国志》这匹黑马还将在未来不断地厚积薄发，成为一个长期活跃的原创IP

 

 


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论