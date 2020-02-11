9.7分宝藏动画加时限免刷完上头，说的就是《万国志》

近来由于疫情所困，想必大家宅在家里已经阅片无数，无聊到不知要看什么了吧？那么今天就来给各位推荐一部最值得补番的神仙动画——《万国志》。



目前，这部古风科幻题材的动画已经第一季播出完结，片方还非常给力地在疫情期间给出了延长限免时间一个月的福利，非常适合假期里一口气看完。上头，是真的！评论区满满的“真香”“催更”好评，便是最佳证明。

不仅观众自来水越来越多，在最后几集播出期间，许多知名UP主也按耐不住，纷纷制作视频来解析、安利这部优秀国漫作品，评价之高，实在让人难以忽视。

说了这么多，那么这部可能被很多人忽视了的宝藏动画，究竟是怎样让人一口气看上头的呢？

首先要聊聊这部《万国志》的剧情。作为一部古风科幻题材番剧，本作在以修仙、沙雕搞笑、奇幻题材为主的国创动画中，可谓另辟蹊径，颇有野心与胆识，其故事核心是一个叫做“天工”的组织，这个组织汇聚了东西方各国各领域的天才，他们有的是医学奇才，有的是火器高手，也有大思想家、发明家等等，为了守护、推进人类文明的进程，这些天工奇才们在各领域执行着各自的任务。故事巧妙地运用了九十年前后两条时间线来展现两代天工的冒险历程。

九十年前的天工们不惜一切对抗西方教会，与异端裁判所的审判四天使和骑士团斗智斗勇，护送一部“禁书”原本秘密印刷，将其突破时代局限的宇宙观理论传播于世，就此迎来了新旧世界交替的曙光，这部书的原型就是历史上哥白尼所著的《天体运行论》。

九十年后，故事的主舞台来到了南洋吕宋岛（即现在的菲律宾）。水师千总路长风遭遇巨舰攻击，来到吕宋，天工领袖宋先醒在此建造了宛如世外桃源般的东西方融合之城“万国”，却遭到了小佛郎机（今西班牙）舰队的入侵，路长风与天工联手对抗这股势力，并解开了自己的身世之谜，也深刻地认识到天工的使命。之后，他们还将踏上更远的征程，寻找上一代天工留下的《神器谱》与其中记载的科技成果。

作为一部多线程、群像化的剧，《万国志》的创作可以说是开局即选择了Hard模式，不过导演能如此娴熟地运用美剧式手法，将剧情巧妙串联后完整体现，同时在不断埋下悬念伏笔的同时，一步步揭晓答案，令人不断想追着看下去，实在是令人佩服。所以，在完结后一口气追完全集，是真的爽！可以毫不夸张地说，这是一部让人看完后觉得不仅制作方厉害，自己也很厉害的作品，成就感爆表！

其中，特别吸引笔者的一点是，这部《万国志》的文戏也做得特别燃，热血程度不输于很多热门动漫的武戏！其中诸如古拜理的内心独白、监枪武臣路向天那句“不求尽如人意，但求无愧我心”、宋先醒的“盛世之道”等，都成了观众们弹幕刷屏的经典文戏片段。

片中对于感情的刻画更是可谓高级，毫无矫揉造作的套路！徐念与李药师这对官配CP之间的感情，是一种患难与共、不惜生命守护对方与梦想的深情，尤其最后那场观流星的戏和缘尽今生的离别独白，又甜又虐，让观众们不禁随着两人的命运变迁而心境起伏，要求第二季为他们再续前缘的呼声更是一浪高过一浪。

在此尤其值得一提的是，《万国志》九十年前后两个故事中，都出现了一条重要的暗线——黑死病（即鼠疫），片中将那种瘟疫肆虐时的可怕气氛，烘托得十分真实，让人有身临其境之感。其中，借角色之口对灾难当前时人心的刻画与讨论，在现在这个特殊时刻看来，真是别有一番复杂的感受。有兴趣的观众，千万不要错过。

除了剧情上的优势，《万国志》对角色的刻画也是下足了功夫。无论是九十年前火药专家徐念、以李时珍为角色原型的李药师、以解剖学奠基人维萨里为原型的韦萨礼，还是九十年后的水师军官路长风一行，无不个性十足，哪一个拿出来都值得再出一部番外篇好好展现一下。例如有“莫得感情的女服务员”之称的扶桑女忍者御狩前，出场虽不多，却人气爆棚，被观众强烈要求加戏。

值得夸赞的是，制作方在角色设计上，不仅做到了高颜值，也赋予了角色独特的身份特征，东南亚少女迷雅的南洋装扮与巧克力肤色、小佛郎机总督之女乌苏娜的霸气军服、英吉利海盗德雷克的绅士魅力等，很难让人不印象深刻。

说了这么多，其实还是很难概括《万国志》的优秀之处，如纵观全集后发现前后呼应细思极妙的台词、与历史人物一一对应的角色幕后故事、各种脑洞大开的黑科技道具设计、对应“天地玄黄，宇宙洪荒”的万国城场景布局、由太一、汪晨蕊、丁丁等歌手带来的一系列动听歌曲等，正如观众的评价“宝藏番”，这部动画中有太多值得深挖的内容，着实值得仔细品一品！更多的妙处，就等大家亲自观看后来探索吧！



