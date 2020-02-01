顺网科技捐助1000万元成立抗击疫情专项基金驰援战“疫”

2020年新春伊始，一场突如其来的疫情防控阻击战在中华大地骤然打响。新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着全国人民的心，在疫情防控的攻坚阶段，除夕之夜，浙江第一时间派出了135人的抗疫医疗团奔赴湖北，随着疫情的扩散，浙江成为继湖北后的第二重灾区。浙江大学医学院附属第一医院作为浙江省唯一的省级诊治定点医院，承担了主要的抗疫诊治工作。1月30日，杭州顺网科技股份有限公司通过浙江省杭州市红十字会捐赠人民币1000万元现金，成立“抗击新型冠状病毒肺炎疾病专项基金“（简称：顺网科技抗击疫情专项基金），捐赠资金使用分为两部分：





1、第一部分800万元，定点捐赠浙江省唯一省级诊治定点医院——浙江大学医学院附属第一医院，用于支持浙江大学医学院附属第一医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备，奖励疫情防控一线的医护人员和行政人员。





2、第二部分200万元，定向捐赠给杭州市关爱警察基金会，用于西湖区公安分局关爱警察和抗击疫情工作，对始终执勤在第一线的全体公安民警、协辅警和安保人员表示感谢和慰问。

除医护人员外，公安干警，社区工作人员等一线防疫抗疫人员也在这场没有硝烟的战争中起到了重要作用。顺网科技第一时间组建了“顺网抗疫志愿服务队”协助属地街道、社区和派出所开展一线防疫控疫工作。





由于当前疫情防控进入关键时期，顺网科技还千方百计通过各种渠道采购了一大批口罩、防护服、防护镜、红外测温仪等防疫物资，为有需要的相关部门和人员提供物资帮助，为打赢疫情阻击战贡献顺网力量。





顺网科技董事长华勇表示：2020年是顺网科技的第十五个年头，顺网始终将社会责任和公民义务植根于血脉，并作为立身立业的根本。在疫情面前，全国人民同舟共济，共克时艰，一定能打赢这场战役。顺网将持续关注疫情，时刻准备投入到新的驰援战“疫”中去。

疫情无情，人间有爱！面对突如其来的疫情，全社会正团结一致，肃壁攻坚；面对疫情对上网服务行业的影响，顺网科技“与伙伴同呼吸、与行业共患难”！通过“顺网云电脑/云游戏”等云服务产品，启动特殊时期应急响应机制，联合全体合作伙伴，共渡难关！



