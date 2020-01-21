《约会大作战》×《魔法禁书目录》1月22日联动开启

《约会大作战》与《魔法禁书目录》可以说是轻小说改编动画界绝对的知名作品了，而由角川正版授权的《约战》正版手游《约战：精灵再临》在1月22日会开始《约战》×《魔禁》的联动活动，这两业界巨头终于达成了首次联动！

这次《约战》手游制作组大凉山，将为大家带来两位全新的角色，一位就是《魔法禁书目录》超高人气角色——常盘台的电击公主LV5超能力者御坂美琴，也就是大家俗称的炮姐啦~呢？这样一来《约战》手游里加上炮琴不就有了双炮了吗？这就是所谓的双倍的快了吗！？

这次炮姐将作为SS级角色加入游戏，定位是最强电系输出！

觉醒技能也是超还原的炮姐大招，成名绝技——超电磁炮！

炮姐作为LV5的超能者，在《魔禁》的原设定中，是学园都市230万人中的顶点之一，能力非常的强大，所以大凉山在设计御坂美琴的角色时，将炮姐定位为最强的电系输出，是在平衡两部作品世界观后得出的。

除了炫酷的技能，这次《约战》手游制作组大凉山还为大家准备了三款高级时装看板！！！

其中他们还首次推出了御坂美琴月白井黑子的双人高级看板！这是《约战》手游制作组的首次尝试了！但是看效果可以说是非常优秀。

黑子这位常年蝉联动漫界“变态”榜前列的角色这次终于不用采取奇怪的手段就能和炮姐卿卿我我了，这对于她来说一定是一个非常的好的消息。只能说大凉山真的非常的懂人心了，对于黑子和炮姐的这一对CP有着独到的把握，才能做出这样好看的高级看板。

当然除了双人高级看板以外，还有御坂美琴和白井黑子的单人高级看板呦~一样是还原度极高。以炮姐的高级时装——自动贩卖机杀手为例，就是取自炮姐和自动贩卖机深沉的缘分！

那在这个春节佳节即将到来的时候，大家在阖家团圆，欢度佳节之际，也不要忘记，在《约战》手游中新的《魔禁》联动活动正在等待着大家！赶紧趁着休息之余，登陆游戏和“老婆”们也一起过春节吧！

关于《约战：精灵再临》

约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的恋爱动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。现已全平台正式上线，快前往官网下载吧！

撒～快来开始我们的约会吧！

官方网站：https://www.datealive.com

官方微信：yhdzzsy