《瑞克和莫蒂》单季破亿丨AC娘：番剧赛道上别忘了还有我！

“对不起，我是没有打五星的叛徒!对不起，看了第二集我乖乖打五星” ——某豆瓣网友评论《瑞克和莫蒂》第四季

是的，神番《瑞克和莫蒂》第四季没有让众人失望。时隔两年的回归，又一次取得“爆炸级”的成绩，A站平台播放量破6300万，在豆瓣评分稳定在9.8分以上。同时，第四季的稳定发挥再次拉动了整部番剧的关注度：最新消息，《瑞克和莫蒂》在A站单季播放量已破1亿，全季累积播放量已达3亿。看得出来，A站已重回番剧赛道，且正在努力以硬核二次元的选番眼光，试图与B站展开差异化竞争。





不仅在番剧的播放量上A站重回赛道，在番剧的口碑上，A站还在继续彰显着“选番鬼才”的实力!

《瑞克和莫蒂》四季评分分别为9.7分、9.8分、9.8分和9.8分，国外烂番茄从91%到100%，在评分上可以说是完全找不到对手。就连近期因《爱情公寓》大火的“诸葛大力”，全身上下也尽是《瑞克和莫蒂》的周边，尽显对这部番剧的热爱。

“入坑“的明星可不止是“诸葛大力”，李诞、小鬼、范丞丞这些当红明星都是《瑞克和莫蒂》的铁杆粉丝!演员胡先煦作为番剧的骨灰级粉丝，他的微博简直成了大型催更现场： “看不到第四季更新，冬至饺子也不能让我快乐”。他还表示自己要去一个更新完第十季的星球，《瑞克和莫蒂》简直成了二次元世界的“破圈神器”!

当然，《瑞克和莫蒂》只是A站成功代表作之一。关注番剧的朋友们都知道，A站最近真的是黑马番频出。凭借着独到的眼光，A站选了一大波质量稳定、口碑爆棚的番剧：融合了“偶像+僵尸“硬核套路的无厘头番剧《佐贺偶像是传奇》、汤浅政明的《别对映像研出手!》、硬核荒岛求生科普番《你遭难了吗?》、爆笑奇葩校园番《成群逐队!西顿学园》以及《瑞克和莫蒂》等等。各种类型的新番不断被引入A站，满足了不同的个性化需求。

根据Reddit公布的2020年首周动画单集排行榜显示，A站的《别对映像研出手!》在人气榜排名第二，评分榜排名第一，它由阔别TV动画七年之后的“鬼才监督”汤浅政明监制，整部番剧充满着少年时的质朴憧憬，再加上硬核的画面动作设计，实力绝对配得上口碑第一!

无疑，A站在2020年又给自己开了个好头，继续展示着“选番鬼才“的毒辣眼光。不拼数量拼质量，成功地让A站全站番剧口碑逐渐攀爬到B站同一水平线上。尤其是在优爱腾等视频网站更倾向于成熟IP和国漫之后，大家更迫切地需要不同口味、硬核的番剧，这时候仅仅有一个B站是远远不够的。我们同样需要一个坚持用心挑选口碑番剧的A站，坚持硬核、差异化的选番品味，怪不得能被网友誉为”ACG伊甸园“。





一个是让二次元获得商业认可的B站，另一个是成功树立“硬核”品牌人设的A站，二者能不断发挥出自己的选番优势，相信未来破亿的番剧越来越多。这也势必会促进整个二次元行业的茁壮发展，这样的未来想必是每一位朋友都希望看到的!