绊爱跨界携手唐探3，虚偶边界拓宽新思路？

1月14日,虚拟偶像绊爱以进军中国的后的新形象现身唐探3发布会现场,作为现场唯一的特邀虚拟艺人,中国绊爱凭借着独有的个人魅力,和唐人街主角团亲密互动,打破次元壁的限制,进行了一次别开生面的合作。

绊爱现身唐探3,虚拟偶像的跨界联动

《唐人街探案3》发布会上,中国绊爱在现场与王宝强、刘昊然进行实时互动、亲密合影,通过与现实明星之间的反差对比,将虚拟偶像的个性化魅力展现得淋漓尽致。

与国内目前大部分以电影、动画、游戏为载体,通过战略运营大热才能形成的IP不同的是,像绊爱这样的虚拟偶像先形成角色,再进行电影、动画、游戏方面的创作,这样的IP形成方式有效提升了用户的接触频率,缩短用户与虚拟偶像之间的距离。

此次绊爱与唐人街探案的合作,让虚拟偶像从线上走到了线下,打破了虚拟与现实的界限也为虚拟偶像所代表的二次元文化和影视文娱的跨界联动提供了全新的思路。

绊爱进军中国,多元化发展新突破

在2019年6月30日,被认为是虚拟主播鼻祖的绊爱进军中国市场,与专业团队合作开启了深度本土化。对于大多数意图开拓海外市场的IP项目来说,势必要根据当地市场客观情况对运营方案进行本土化调整。

在第一步的人设调整上,绊爱选择了全新的形象并装载了中文语音包,在保留原有标志性粉色蝴蝶结的基础上,中国绊爱在发型和服装方面添加了更多的中国元素,更为元气的羊角双辫、中国结和祥云烫金纹路点缀的中国红新装,拉近了与中国粉丝的距离。

与日本浓郁的宅腐二次元文化相比,中国的深度二次元用户在数量和影响力上都远远不够,绊爱在中国化,吸收本土文化,入驻b站、微博、网易云音乐、抖音等多个平台,结合中国特色与流行文化,布局视频、音乐、游戏等各个内容领域,深耕泛二次元内容。

短短2个月间,中国绊爱出席了ChinaJoy、BML等大型活动,在2019微博超级红人节大V见面会进行了现场演出并接受了中央电视台的采访,在央视新闻直播间进行了长约6分钟的展示和互动。

跨界IP联动,虚拟偶像边界拓宽新思路

在数字化的大趋势下,Z世代用户的消费习惯正渐渐向移动交互社交等方向倾斜。各大短视频平台的崛起,让虚拟偶像有了更大的成长空间。绊爱通过内容,作品形式,发展路径的多元化拓展与布局,在音乐,演唱会,电视节目,广告代言等多个领域全面发展,多元化提升路径,突破vtuber身份。

对于大众市场而言,ACG领域内容本身还是与IP密不可分,将动漫IP与影视娱乐文化进行跨界联动,两者之间的跨界合作,一方面增强了IP传播效果,二次元文化逐渐走向大众视野,进入大众市场。一方面促进影视文化延伸出更多的可能性。这一次,中国绊爱与《唐人街探案3》的IP的跨界合作,也为虚拟偶像的边界探索提供了全新的思路。

跨界的联动,IP的进化,体验的升级,技术的革命和数字的驱动,虚拟文化不断地渗透于各种文化场景,跨界IP合作方式也有了更多的可能性。