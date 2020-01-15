动画《毛毛镇》第二季1月16日上线，咪咕携空速动漫进行全IP开发合作

儿童环保题材绘本风格动画《毛毛镇》正式回归，和小朋友们一起欢度寒假啦！ 由空速动漫出品，中国移动咪咕公司联合出品的优秀国产动画《毛毛镇》第二季，将于 1月16日在咪咕圈圈、咪咕视频正式上线。

清新画风环保主题，享受动手创造的乐趣

《毛毛镇》围绕生活在毛毛镇的狐狸尖尖、斑马条条、瞌睡象和小鳄鱼展开。他们生存的世界经常被外来的"叮咚（人类世界的垃圾）"打扰。小伙伴们开动脑筋将"叮咚"变废为宝，重新利用，改造成了好玩的玩具和有用工具，在让世界更美好的同时，也收获着成长和友谊的快乐。

《毛毛镇》以清新唯美的绘画风格，针对学龄前观众的关键心理成长期，鼓励小观众们以积极的心态面对问题，享受解决问题的快乐，同时也引导孩子懂得尊重他人、表达自我，在协作中收获友谊；最重要的是引导孩子们从小树立环保理念，以珍视的心态对待我们赖以生存的星球和环境。有趣的是，在《毛毛镇》中被小伙伴们改造成玩具和工具的旧物，在现实世界里也可以用同样的方式进行改造。小朋友可以和父母一起尝试制作，增强动手能力，增进亲子关系。

携手空速动漫，共同讲好IP发展新故事

《毛毛镇》是是国内首部整合流行音乐概念的儿童动画作品。第二季由咪咕与空速动漫联合推出，除动画本身外，双方还就《毛毛镇》IP在音乐、衍生品等方面进行了全产业链开发。空速动漫定位于"为世界讲述中国故事，创作国际一流水准动画"，聚焦于原创动画作品的策划、编剧、导演、美术、故事板及制作环节，旗下作品曾在东京国际动画节、法国昂西国际动画节、法国罗阿纳国际动画节、印度FICCI-BAF动画节、中国国际动漫节等数十个国内外重要动画节展中获得100多个奖项和入围。

中国移动咪咕公司以"创新文化全场景沉浸体验生态的技术公司"为发展愿景，致力于通过"文化+技术"，满足人民的美好生活需要。依托中国移动的5G网络优势，咪咕不断创新漫画表现形式，其参与制定的T.621国际标准，可将传统漫画转变为"声色俱全"的动态漫画。咪咕还将优质IP内容与AR、VR等技术结合，开发了AR合拍、实时合拍等一系列有趣的互动玩法。除空速动漫外，咪咕公司已携手上海美术电影制片厂、环球影业、成都大熊猫繁育研究基地等合作伙伴，实现了诸多重量级IP的全产业链开发。

《毛毛镇》第一季于2019年4月在央视少儿、卡酷卫视、金鹰等平台陆续播出后都取得了收视率全国前三的好成绩，并被国家广播电视总局评选为2019年第一季度优秀国产电视动画片，即将播出的《毛毛镇》第二季将带来怎样的惊喜，让我们拭目以待。