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二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了

业内 狼小狼 2020年01月15日 16:37

农历新年的脚步越来越近，身边的年味儿也越来越浓。在二次元世界里，漫友们的小心脏也开始躁动——自从公布了2020年AcFun春晚消息，AC娘就陆续放出虚拟偶像预告、土味情话海报、硬核混剪预告、红人打call海报，一次次撩拨阿宅和萌妹的心。如此大的阵势，你是不是也在好奇，AC娘会在1月23日20:30端出怎样的二次元大餐？别急，就让我们从这些线索里破解秘密吧！

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第1张

　　

线索1：虚拟偶像预告，A站大手笔撒币

　　

1月1日，江湖人称“小土妞”的AC娘，化身肤白貌美、性格娇俏、可盐可甜的虚拟偶像，宣布2020年AcFun春晚定档1月23日，盛情邀请Acer们一起 “恰AC饭，享团圆FUN”，并发出高能预警：这一次，除了漫友们想见的红人大咖，A站还要给大家广发红包！而且是纯纯地送福利，规则简单粗暴不烧脑。

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第2张

　　

从1月1日起至A站春晚当日，到AcFun手机APP预约春晚，完成小任务即可领取福袋，拆福袋就有机会获得官方周边、AC娘手办、周大福金饰、QQ会员、现金奖励等奖品。重头戏是现金红包，8888元现金福袋每天开，23日还有50000元超级锦鲤红包。新春福袋新升级，即开即得100%中奖——AC娘希望通过这种形式，让更多喜爱二次元的漫友共聚猴山，不管你是老Acer还是新朋友，都能体验“天下漫友是一家”的温馨。

　　

线索2：AC花式表白土味情话满天飞

　　

“你知道我最喜欢什么酒吗？什么酒？你对猴山的天长地久”。今年恰逢A站成立12周年，一路走来它变得更硬核、更包容、更多元化，而这些都离不开广大Acer的支持。借着春节“团圆”“陪伴”的氛围，1月4日A站在社交媒体发布了一组“土味情话”海报，花式表白Acer在12年里的深情陪伴，呼唤大家“1.23回猴山”！

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第3张

　　

万万没想到，AC娘是撩人撩到苏的土味情话机。咱们Acer当然也毫不示弱，纷纷化身段子手，用土味情话回击：“小猪佩奇我配你” “Mg+ZnSO4=MgSO4+Zn，你的镁偷走了我的锌”……可真是甜蜜暴击的节奏。这不禁让人想起UP主“浮云总是梦”，他在A站文章区写下了神贴《六十年后的AC》，文章中他深情表白：“岁月不会停滞。可能的确AC会随着我们慢慢老去，不过我们的爱，永远不变、永远不变。请允许我说一句，我爱AcFun和这里的所有人。” 时间变了，福利没变；时间变了，初心没变；时间变了，陪伴没变；这就是AcFun！

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第4张

　　

线索3：硬核技术哪家强？弹幕网站AC娘

　　

硬核二次元才是A站！1月9日，A站又火速上演了新一轮攻势：集结了硬核吃喝、硬核手工、硬核游戏、硬核COS、硬核仿妆的硬核奥斯卡混剪播出了。片中有 “死神之子”敬汉卿，集可爱、性感、异域于一身的小仙女香菜猫饼，真·硬核搭档小缸和阿灿，颜好、舞好、身材好的“舞娘”Kyokyo沉迷汉堡王，以及首届硬核奥斯卡冠军——最最最秀的超硬核警用装备解说TAG塔格……

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第5张

　　

众多硬核UP主轮番上阵，可见A站除了内容够硬核，品类丰富度更加硬核——这里有足够多的选项，让你选择自己的渴望，选择自己的热爱，选择自己的人生主次元。站内平时的内容就如此精彩，那么春晚岂不是更好看？这还真让网友对A站春晚的节目更加期待呀！想要更硬核的吗？来看AcFun春晚直播，一起共度二次元的美好夜晚吧！

　　

线索4：猴山群星璀璨，年必须有牌面

　　

你想看的才是真大咖，A站春晚阵容也来报到了。1月11日，A站在社交媒体上发布了一组红人海报，手工耿、敬汉卿、小缸和阿灿等大咖纷纷现身，号召漫友们一起回猴山。“死神之子” “河北省手工冠军”“榨汁机代言人”……这些声名远扬、诨号惊人的二次元红人，都在为A站春晚打call，12岁本命年A站必须上牌面！

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第6张

　　

与此同时，A站春晚的节目单也进一步解锁：《所以先有鸡还是先有蛋》《每个人都值得拥有的红包马甲》《今年回家几个人》……看这些奇奇怪怪的节目名称，很难猜到是什么内容，神秘面纱真是拨开一层还有一层。但是从节目单中可以看到，A站春晚大咖云集，节目内容涵盖宅舞原创曲、鬼畜、动态漫画、真人剧、游戏短剧等诸多形式，真是令人期待呀！红人UP主神仙聚会，节目内容异彩纷呈，相信A站春晚正餐必定是内味儿十足。

　　

二次元碰撞传统年味儿！大手笔的A站春晚更有意思了 业内 第7张

　　

当A站团聚新老Acer，当二次元遇到中国年，相信2020年AcFun春晚肯定分外精彩。记住直播当天还有50000元超大红包等你拿，想被AC娘独宠吗？快来预约吧！1月23日20:30，咱们猴山不见不散，风里雨里，猴山等你！

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