A站蓄势：买番、重奖、进化，喜迎硬核二次元春晚

在A站的文章区,有一篇著名的稿子叫《六十年后的AC》,文末作者深情地写道:“假如AC一直在,你会坚持六十年吗?我会。”

这感人的60年之约,“猴子”们显然没有忘记——新年伊始,A站便在官博公布消息:北京时间1月23日20:30,2020年AcFun春晚直播将如约而至。作为一场Acer、UP主、“猴子”三方参与的大联欢,这个一年一度的二次元盛会转眼来到第11届,而过去每一届的AcFun春晚,都是A站与用户产生情感共鸣的最佳契机。

本届AcFun春晚以“AC饭,团圆FUN”为主题,“团圆”也成为了被频繁提及的词汇。自1月1日起,A站就通过虚拟偶像预告、福袋互动、土味情话、红人海报等形式,不断进行活动预热、呼唤Acer回猴山。截止到1月14日8:00,AcFun春晚直播预约人数接近50万;同时,#AC饭团圆FUN#话题也登上微博话题榜前三的位置。种种迹象都直观地反映出,大家对AcFun春晚十分期待。而热度和期待背后,则是A站十二年如一日对硬核二次元的不懈坚持。

十二年,从“小破站”到二次元文娱社区新一极

2007年6月,以动画连载为初始形态的AcFun正式成立。第二年,AcFun便推出了一款具有划时代意义的产品——弹幕播放器,国内的弹幕文化也由此兴起,而最初弹幕只是专门针对二次元群体的特殊观影方式。由于内容垂直性强、观看体验好,A站很快成为国内最好的弹幕视频网站。时至今日,你还能看到AcFun官网的简介:一家弹幕视频网站,致力于为每一个人带来欢乐。

由于早期互联网并不发达,可以供二次元爱好者交流的渠道非常少,A站就成了他们的根据地。当弹幕这种沉浸式的互动体验出现后,在观看视频的同时,二次元爱好者还能寻求认同感与归属感,这些用户对平台逐渐产生了依赖和使用惯性。经过多年发展,A站便聚集了大量高质量、粘性强的二次元用户。

随后,提升用户粘性的弹幕成为所有视频网站的标配,但是要论弹幕文化,还是A站做的最为出色。弹幕文化培养的高粘性二次元用户,也使得A站社区氛围浓厚,这是A站发展壮大的一个重要原因。日渐壮大的A站,逐渐成长为国内二次元文娱社区新一极,还诞生了互联网上最具才华的UP主和Acer们。

从“小破站”到二次元文娱社区新一极,A站走过了12年风雨路,这里凝聚着80后、90后群体对二次元世界最初的感情与心血。如今,正在走向复兴的A站蓄势待发,借着新一届AcFun春晚的良机,猴子们要用更丰富的节目跟老用户们再续前缘,同时用福袋互动吸引新用户加入,让他们感受硬核二次元社区的文化氛围,感受最地道的二次元春晚。

热闹的 AcFun 春晚 ,是 二次元社区文化的缩影

回顾A站成长和发展的点点滴滴,就如同翻阅一部中国二次元文化的成长史。作为中国二次元文化的开创者,A站产生并输出了金坷垃、鬼畜全明星、我的滑板鞋、小苹果等大量网络流行内容,经过不断沉淀、再创造,逐渐成为一代人记忆中重要的文化符号。

十二年来,A站一直在伴随着二次元用户成长,他们也一直在思考,用户的成长需要什么?发现用户的需求,A站便尽力满足甚至超过用户的期待。A站知道并且尊重二次元爱好者们真正的兴趣,然后针对他们的需求运营产品,一年一度的AcFun春晚便是最好的证明。

近年来,各大卫视的晚会和年轻的观众已渐行渐远,因为千篇一律的文化产品已经不能满足年轻人的需求,而不同门类春晚以极其鲜明的特点吸引了各自受众的喜爱。从十年前开始,A站就已敏锐地洞察到春晚已不再是一场“调众口”的晚会,因而在2010年,首届AcFun春晚得以顺利举办,晚会带来的人气暴涨达到了A站成立以来的第一个高峰。

每年AcFun春晚的筹备从下半年就开始了,UP主开始根据主题进行创作、投稿,最后所有入选作品汇成一个完整成片,内容形式多种多样——包含鬼畜、调教、MMD、宅舞、动画MAD以及影视配音、乐器演奏、游戏解说等。总的来说,A站春晚是一场为二次元人群准备的年度联欢,这场盛会也成了A站二次元文化对外展示的一个缩影。新一届春晚的主题词是团圆。恰AC饭,享团圆FUN,意在于告诉那些曾经在A站成长、留下印迹的老用户们:该回家看看了,不管时间如何变化,A站永远是你们的家。

一 场 规模宏大的营销 ,一次集中的 品牌 诠释

自1月1日A站官宣2020年AcFun春晚信息后,宛如平地一声惊雷,迅速在年轻人的圈层中爆炸开来,短时间内在微博上就产生了1143.1万阅读和近5万条讨论。

紧接着土味情话海报、硬核春晚预告,手工耿等各路红人UP主为春晚疯狂打CALL,都不断的将AcFun春晚热度推上高峰。用二次元属性的宣传手段吸引年轻人的关注,让更多的年轻人了解A站春晚的相关信息,传播方式十分硬核。线上线下的互动,也让A站春晚声量都进一步提升,传播面进一步拓宽。

A站到底是什么?年轻、硬核、御宅、有趣……十多年来,A站的标签越来越多。2019年12月,AcFun又提出了全新的品牌定位:聚集年轻人的硬核二次元文娱社区。可以预见,2020年的A站春晚也将是AcFun一次集中的品牌诠释,进一步挖掘年轻用户的自我身份与价值认同。

当“第一个20后降生”“第一批90后迎来而立之年”等话题登上热搜,仿佛在陈述一个事实:所有人都有走向老去的时刻。但是A站却用一场又一场的二次元春晚告诉观众:在这里,我们可以永远年轻。对年轻人品味的精准把握,使A站每年的春晚都别具一格。

告别用爱发电,如何办好一场硬核二次元春晚?

在视频网站收费模式盛行的今天,A站一直保留着最初二次元圣地的“底线”,“永不收费”的口号,成为了Acer心中永远的白月光。在快手入局后,A站获得了更多参与市场博弈的资本,从A站这两年的内容生态建设来看,无论是大手笔的扩充内容版权,还是推出5.7亿超级UP主扶持计划和2020计划,A站在二次元内容上的发力,始终聚焦在对二次元垂类的深度挖掘以及对社区文化的培育上。

买番剧、重奖UP主、品牌焕新,A站一直在进化。在这个前提之下,我们有充分的理由相信,这场AcFun春晚无论是资金投入还是内容制作的质量,都将会超过以往。而在播出方式上,A站也会采用网络直播+弹幕互动的形式,观众可以通过弹幕谈论节目。这样的互动形式,也会让这场春晚多一些不一样的趣味。

连续11届的AcFun春晚是A站与用户的约定,今年的春晚对于A站来说也有着别样的意义,因为A站已经成立12年了。去年8月,A站总经理兼快手二次元垂类负责人文旻在一场与UP主的交流会上表示:“某种意义上,12年是一个轮回,我们希望会有一个新的开始和发展。”

而本届A站春晚硬核的不仅是内容,更有各种福利等漫友来拿:根据官方信息,2020年A站春晚直播前,大家可以到AcFun手机APP活动页参与春晚预约,完成每日任务即可获得福袋。自1月1日至1月23日,漫友们有机会在福袋内开出包括官方周边、AC娘手办、周大福金饰、QQ会员以及每天一个8888元现金大奖等福利。1月23日春晚当天更有50000元超级锦鲤福袋等待大家开抢。从硬核内容到互动玩法,从创意十足的预热到真金白银的投入,都让Acer感受到了A站的诚意与用心。办好一场硬核二次元春晚,A站有百分百的信心。

以成为年轻人“春节大餐”为目标的AcFun春晚,正在走向成熟。它从不追赶热点,只是为热爱二次元的粉丝们持续不断地输出优质内容。我们也相信,A站的努力终将得到回报,1月23日20:30,我们猴山不见不散!