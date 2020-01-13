震惊！yostar悠星公司发布重磅猛料，大人气手游《明日方舟》动画化可能性微存？

要说这刚刚过去的2019年里,哪家游戏的粉丝过得最喜庆欢腾,那自然是当属fate grand order和碧蓝航线两家莫属。

一个回巴比伦拯救世界,一个磕老婆其乐融融。两家动画的播放量也是一个赛一个的震撼人心,《碧蓝航线》虽然还没正式完结但是在B站的播放量已达1808.8万,《命运-冠位指定 绝对魔兽战线 巴比伦尼亚》则更是冲到了5506.7万,任何一个时间点你打开其中任何一集里头少说也有百来号人跟着你一起看老婆的婀娜身姿或者舔老公的盛世美颜,可谓热闹非凡。

虽然要说起来也就近几年发生的新鲜事,但手游改编成动画、尤其是国产手游改编成动画,发生的就也不能说是悄无声息。

在这个观众对新番动画质量要求只增不减的年头,ACG文化的发家之地——日本,似乎遇到了某些在经济层面难以突破的瓶颈。原创佳作逐渐开始绝迹,优秀的作画尚且处于并将长期处于人才短缺的阶段,能写出好故事的编剧又成了濒危物种。先有日本的国民级金字招牌高达落了绊子,而后被寄予重托的《DARLING in the FRANXX》也马失前蹄。galgame里找可塑之才未尝不可,但不知为何这galgame和动画之间似乎就有着神秘的八字不合,改出来的不多但是作画崩坏的名场面倒是不少。为了延续旧时代的荣光,以“轻小说改”代替原创剧本的动画开始大量出现,但很快也显现弊端——这些来自民间作者之手的剧本原材料质量良莠不齐,质量上乘的轻小说被一瞬抢得干干净净,剩下的歪瓜裂枣里想挑出本可堪一用的只能赶鸭子上架。就连日本著名动画导演、执导过《新世纪福音战士》的庵野秀明也曾在2015对日本动画业界表示了强烈的悲观态度,称日本旧有的动画业界只能坚持五年左右。

但是他在最后特别强调了一点,动画创作的中心可能会转移到亚洲其他的地区,因为那里的文化生活正在改善,孕育出了良好的环境。“动画本身必定还将在世界上继续存在下去,只是日本将不再是世界动画行业的中心。”

而恰好,今年正是五年之后。

不知是《碧蓝航线》和《命运-冠位指定 绝对魔兽战线 巴比伦尼亚》在人气口碑的双双成功给YOSTAR壮了胆,还是天冲老师的Bibury Animation Studios在自家IP里的表现过于不靠谱,或者又是冥冥之中有一种来自东方的神秘力量操控。总而言之言而总之,今年一开年,就在《明日方舟》日服新闻发布会的大会场上,《明日方舟》和《碧蓝航线》在日负责运营的YOSTAR公司社长李衡达大张旗鼓地高调公布了子公司 YOSTAR PICTURES成立。

YOSTAR PICTURES。

看到这个名字,经常看动画的朋友应该立即会词根联想到两个词语,一个叫CY PICTURES,另一个叫A-1 PICTURES。

一个做了《巴哈姆特之怒》、《公主链接!RE:Dive》等等等等基本上大家没看过的动画,另一个做了《神薙》、《黑执事》、《妖精的尾巴》、《未闻花名》等等等等基本上大家都看过的动画。

不管是根据等量代换也好能量守恒也罢,有CY GAMES的子公司CY PICTURES这种专门为自家IP做动画的公司案例在前,无意外YOSTAR PICTURES也将会是一个以YOSTAR旗下重点IP为核心,将产品动画化为主要业务的动画制作公司。

那么问题来了:为什么要成立一个动画公司?

第一原因,当然是因为有钱了,爱情必须建立在面包的基础之上这也算是基本常识。就算YOSTAR社长李衡达先生是成功宅男的典范,他也不可能放着手下人死活不管来逐梦动画圈,能这么做至少是资金上足够充裕了才敢有此等大手笔操作。

第二原因,则是公司发展需要。《碧蓝航线》登陆日本成为现象级爆款,在热度上甚至足以跟最先以“舰船拟人”这一概念为卖点的日本大IP页游《舰队collection》比肩。为了进一步推广产品知名度,《碧蓝航线》TV版在去年10月3日正式在日本TOKYO MX、BS11等数个电视台开播。但天冲(田中基树)老师的Bibury Animation Studio终究还是过于年轻,不管是资金还是技术都能看出相当程度上的局促,无法完美驾驭《碧蓝航线》TV动画高强度的打斗戏需求。最后几话甚至需要延期到今年三月才能播出,字里行间全都写满了土下座和万策尽。纵然《碧蓝航线》TV动画在哔哩哔哩弹幕网上得到了近两千万的播放与8.7的评分,但显然距离原计划应有的效果差了还是不止一点。在这种情况下,为什么还要止步于手游的版图,不去做动画给自家IP扬名立万?仿效日厂CY GAMES,成立自家的动画制作部门就变成了一个值得考虑的选项。

第三原因,可能真就是准备逐梦动画圈了。不管是李社长那种成功阿宅也好,还是小编我这种屌丝阿宅也罢,在最早接触到ACG文化的时候所产生的那种触动也好、感动也罢,大体上应该都是同样的感受。偶尔也会痴心妄想,这种具有美好含义的文化产物如果能出于自己之手能有多好。而后时过境迁,有的阿宅长大了,就不是阿宅了;有的阿宅长大了,依然还是那个阿宅。

当然,光有愿望是绝对不够的。虽说庵野秀明的“五年之约”大限已至,但相较于仍有诸如阿部望、金子秀一、今井有文、吉成曜、中村丰等众多大佬支撑的日本动画业界。想一蹴而就在动画这行上直接搞个全华班出来成功率就是铁打的0%。资深宅男社长李衡达自然对此也是心知肚明,于是聘请了两位大佬为新成立的YOSTAR PICTURES坐镇。

分别是著名新锐画师齐藤健吾,以及同属albacrow工作室的稻垣亮佑。

齐藤健吾何许人也想必都很熟悉了,就算你不知道三生三世古利特,但多多少少也大概听说过宝多六花新条茜这两个女人的名字。就算你没看过《小魔女学园》,“相信的心就是你的魔法”多多少少也可能在某个地方刷到过。

从2014年出道至今仅仅五年,齐藤健吾在外网的粉丝已有数十万之多。其笔下鲜活跃动、生命力饱满的角色以一词以概之,那就是:香的不行。

作为来到YOSTAR PICTURES的投名状,二人也是赶在《明日方舟》日服即将上线之际,将国服原本静止系MAD风格的PV 1活生生搓成了动画版。全新PV中的角色不仅具有齐藤健吾一如既往的特色,甚至连画师TOKI标志性的脸型也被完美驾驭,还原了出来。不得不感叹业界大佬真是恐怖如斯,这样看来,不管是《碧蓝航线》第二季还是《明日方舟》的动画化,都是指日可待的事情了。

不知各位读者对国产手游IP的动画化有什么看法呢?欢迎在评论区与我们交流。