《约战：精灵再临》官方把直播做成了吃播

春节将至，各家游戏也是进入了各种春节活动的准备之中，其中由角川正版授权的《约会大作战》手游《约战：精灵再临》的春节与《魔法禁书目录》联动版本活动的直播别样的不同。他们竟然把一场游戏活动宣传的直播，办成了一场边吃边播的吃播！可以说脑洞开的非常大了！

《魔法禁书目录》是一部人气非常高的轻小说改编动画，这次《约战：精灵再临》手游能够与其联动，也是让众多动漫粉丝为之兴奋，这次直播为大家展示联动内容所举办的

《约战：精灵再临》手游的制作组大凉山制作组，这次直播之所以想到要以吃火锅的形式进行直播，是受到了《约会大作战》第三季动画的启发。在第三季第一集的动画中的蓝紫色黑暗料理火锅，所有约战动画的观众肯定非常熟悉，但是你们一定不会想到，大凉山制作组为了还原这一桥段，特地把直播中的火锅染成了蓝紫色！





这次的《约战：精灵再临》手游的直播中除了特色的吃播外，还有神秘嘉宾登场，其中就有大凉山特别邀请B站知名UP主视角姬，一起来参加这场别开生面的吃播，同时为了和玩家零距离接触，大凉山制作组还祭出了大杀器！让游戏制作人亲临直播现场，为大家介绍新春版本与《魔法禁书目录》的具体内容。



1月22日《约战：精灵再临》×《魔法禁书目录》的活动就会在《约战：精灵再临》中正式上线了！届时SS级角色御坂美琴，和S级角色白井黑子都将和大家见面！喜欢《约会大作战》或者《魔法禁书目录》的小伙伴们现在就能去下载起来了呦~

关于《约战：精灵再临》

约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的gal横版动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。赶快前往官网下载吧~

撒～快来开始我们的约会吧！

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