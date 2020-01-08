国产动画《伍六七》原声大碟大卖，啊哈娱乐引领音乐赋能IP的新尝试

国产原创动画《伍六七》第二季《伍六七之最强发型师》于2019年10月回归后，热度与口碑持续走高，同时第二季在音乐方面出品方啊哈娱乐也做了更多尝试和突破并收获了瞩目的成绩。国产原创动画《伍六七》第二季《伍六七之最强发型师》于2019年10月回归后，热度与口碑持续走高，同时第二季在音乐方面出品方啊哈娱乐也做了更多尝试和突破并收获了瞩目的成绩。

2019年11月6日《伍六七》数字音乐专辑《伍六七 原声大碟》在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐同步上线。上线不到2个月，在QQ音乐多次与陈情令、李宇春、EXO等真人IP或明星的专辑一同上榜，进入QQ音乐数字专辑畅销榜周榜前10名，并稳居酷狗音乐专辑畅销榜周榜第2名。截止目前，三平台的累积销量已超过7万张，总销售额突破百万。

QQ音乐、酷狗音乐周榜

《伍六七》数字音乐专辑《伍六七 原声大碟》由啊哈娱乐旗下专注于ACG内容领域原创音乐创作、制作与发行的厂牌啊哈音乐统筹制作与发行,借音乐赋能IP，推出《伍六七 原声大碟》，是啊哈娱乐作为一家创新型娱乐公司在动画IP商业化上的全新尝试，也为国产动画商业化带来了新思路。

早在2018年动画《伍六七》第一季《刺客伍六七》上线后，剧中的完美贴合剧情又不失特色配乐便深受粉丝及业内好评，不仅有契合剧中人物汪疯和小咪爱情故事的虐心情歌《亲爱的姑娘你为何要离开》，温馨治愈的片尾曲《无论你多怪异我还是会喜欢你》，还有创造了2018年B站热门弹幕的《阿珍爱上了阿强》。这也让这部包裹着戏谑外壳的热血暖心动画也多了一个广为人知的“音乐番”的称号。

《伍六七》第二季剧照

《伍六七》第二季在音乐上也依然延续了此前的走心与用心，插曲《连备胎都不是》再度成为B站、微博热议的爆款，被网友们称为“年度扎心神曲”。除了动画及音乐内容本身深受认可之外，《伍六七》数字音乐专辑《伍六七 原声大碟》的成功也与啊哈娱乐在动画音乐上的创新玩法有着很大的关系。

2019年11月27日《伍六七》携手独立乐队斯斯与帆为大家带来了全新的第二季片尾曲《我想和你一起去海边》，治愈的曲调与温暖的歌声深入人心，成为无数粉丝单曲循环的曲目。动画第7集的更新后，主角伍六七在海边倾情献唱的浪漫情歌《一见钟情》也在《伍六七》OST数字专辑《伍六七原声大碟》中同时解锁，随着剧集的更新解锁未知歌曲的玩法，也引发了粉丝们对专辑的持续关注，不管在动画内容还是专辑的宣传上都极大的活跃了粉丝，让人印象深刻。

据悉，《伍六七》数字音乐专辑《伍六七 原声大碟》中收录了第二季片尾曲《我想和你一起去海边》、插曲《连备胎都不是(男生版)》、插曲《叮当的脸(小飞鸡版)》及从两季中精心筛选出的20首经典配乐。第二季的动画配乐及整张专辑的制作发行除了《伍六七》系列的编剧、导演兼配音何小疯，第一季动画音乐主创侯俊杰的参与，还邀请了知名音乐制作人侯磊(候吉祥)联合倾力打造。

动画音乐想要获得认可，不仅对音乐本身有着较高要求，还需要完美契合动画内容。曾为那英、孙楠等知名歌手创作的侯磊(候吉祥)兼具吉他手、作曲人、编曲人、制作人等多重身份，近几年来专注于动画音乐的创作与制作，专辑中的热门插曲《一见钟情》就是出自他之手。侯磊(候吉祥)专业的音乐制作经验和对生活细致入微的观察，与“伍六七”贴近生活的气质在音乐上碰撞出了让人惊喜的火花。

据啊哈娱乐CEO，《伍六七》系列动画的出品人、制片人邹沙沙透露，为了给动画打造更加优质的配乐，啊哈娱乐成立了专注于ACG音乐制作、版权运营与宣传发行的厂牌啊哈音乐，并将在接下来投入了更多的心思与精力去为《伍六七》系列动画及大电影量身打造配乐。

啊哈娱乐在动画音乐上的尝试带来了国产动画商业化的新的突破，未来音乐与IP碰撞出的更多可能让我们拭目以待。