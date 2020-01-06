2020第一个小温暖！治愈系神番《摇曳露营》外传《房间露营》A站上线

刚过去的2019年，对很多人来说都一言难尽，以至于“我太南（难）了” 成为年度流行语。或许是意识到这个冬天缺少暖意，或许想为被生活“毒打”的漫友回回血，2020年伊始A站就带来了两部治愈番——1月6日，独播新番《房间露营》在A站上线，其前作《摇曳露营》也被同期引入！



先来说说治愈系神番《摇曳露营》，原作是连载于芳文社的漫画作品，TV动画则由C-Station负责制作。这部披着轻百合外衣的番剧，以少女的视角向观众讲述了野地露营与野外生存知识，里面没有坏人、没有争斗、没有重口味，只有美景、美食以及萌妹们纯真的友情。

平淡之中见惊奇，《摇曳露营》开播后口碑爆表，居然成了当年一月番最大的黑马。它不仅在Anime Trending人气榜上拿过第一，BD销量在当时更是无人能敌，影响力之大甚至在日本掀起了一阵露营浪潮。作为一部良心作品，《摇曳露营》在豆瓣上也拿到了9.3的高分，可见好作品到哪都有吸引力。

如果只看剧情简介，很多人会认为这是一部废萌动画，怀疑露营不过是一个噱头。但不出三话，你就能看出这是一部硬核佳作：刚搬来山梨县的女高中生抚子，偶遇到正在独自露营中的同校生凛，在亲自体验过后彻底入了坑，从此打开了新世界的大门。帐篷和睡袋的对比选择、料理炊具的购买、冬季野外生存技巧……作者科普起专业的露营知识也是有模有样。

作为轻百合+日常向的神番，《摇曳露营》最大的卖点就是：观感舒服。说到萌点，双女主的呆萌恰到好处，没有刻意卖萌，但也让观众们十分满足；说到美食，抚子大胃吃货+料理能手的属性，让这片子充满了美食描写；说到科普，完全可以把《摇曳露营》当做一个硬核的露营番；而音乐方面，OP和ED也充满一种积极向上的活力。总而言之，它的节奏像一杯冬天里的温水，很慢很轻松，却一点都不会让人觉得乏味。

在追求快节奏和重口味的现在，《摇曳露营》似乎有一股不可思议的力量，能让你在繁重的压力下得到片刻的宁静。有漫友评价：热乎的饭菜，治愈的姑娘，美丽的风景，还有犯规的BGM……无论是阿宅们，还是两点一线的社畜，应该都会对如此美好的事物产生向往吧！

由A站独播的一月新番《房间露营》，则是《摇曳露营》第一季的外传，同样由C-Station负责动画制作。神保昌登担任导演、伊藤睦美担任编剧、佐佐木睦美担任角色设计，如此强大的班底，一看就是高质量的保证。剧情方面，可能仍以社团日常为主，兼顾露营知识科普，风格上则和《摇曳露营》一样——温暖且舒适。

"野外社团，外出旅行！”成员们旅途的终点究竟在何方呢？可以在1月6日找一个安静的房间，打开A站、带上耳机、买上零食，和几位少女一起去露营吧！一大波萌妹带你看沿途的风景，看食物煮沸时冒出的热气，看噼啪噼啪响着的篝火，这感觉就像窝在躺椅上晒太阳，又像是坐在太师椅上吹着暖炉，能在这个寒冬为你带来丝丝暖意。

而从《房间露营》和《摇曳露营》的引入，我们也能看出，大家喊A站“买番鬼才”不是一个梗，而是A站真的会把经费花在好番上。一部部“周指活” 的作品，春节长假不看你就亏了。想一饱一月神番的眼福，就从1月6日追《房间露营》开始吧！