A站春晚驾临：从创造到创新，二次元的别样年俗

你眼中的年味儿是什么样的?可能是一张回家的车票、一副喜庆的春联,亦或一顿温馨的团圆饭。可对二次元来说就不仅仅如此了,他们心中的年味儿,是一场能沉浸其中、充满ACGN元素的二次元春晚。

作为国内最知名的二次元文娱社区,12岁的A站在经历了一年多紧密锣鼓的调整之后,即将迎来它的第11届春晚。据悉,2020年A站春晚将于1月23日(腊月二十九)20:30正式播出,今年的主题为“AC饭,团圆FUN”。为了欢迎新老用户回“猴山”团聚,除了优质UP主、大咖红人、热门内容的展示,今年的A站春晚还增加了福袋活动等玩法,比过去的10届更注重与用户的互动。

成立于2007年的A站,可以说是中国二次元文化的发源地,拥有一众“猴山不倒,我们不散”的老粉丝。2010年A站举办了第一届春晚,更是开创了二次元春晚的先河,此后春晚便成了A站的重头戏,即便在低谷期也未曾间断,如今已成为二次元领域的别样年俗。

过年看A站,一次尝试便坚持了10年

随着社会的不断进步和多元化,过春节的方式也在发生变化,比如过年抢红包、集福袋等。而早在10年前,更有互联网娱乐精神的方式就已经发生:当鬼畜、宅舞代替民族歌舞,人气UP主和虚拟偶像代替主持人发来新春祝福时,传统的春晚被包装成年轻人喜爱的方式,二次元春晚应运而生。

2007年,A站在国内二次元尚未勃发之际,就抓住了这个潜力巨大的市场,快速站稳了脚跟。2010年,A站举办了第一届春晚,当时人气颇高,这也打响了二次元春晚的第一枪。与央视春晚严格保密的制作流程不同,A站春晚的节目基本全部为用户投稿,甚至也会向用户招募晚会的制作人员。以兴趣社区起家的A站用户粘性极高,能充分调动起UP主对春晚的参与度与积极性,这也是A站春晚能延续至今、连办10年的原因之一。

从“中国宅,加油”到“回归初心”,从“战舰起飞”到“老梗回收”,A站春晚的主题跟随当下社会热点不断变化;与此同时,在内容制作方面,也从自娱自乐进入到为年轻人精心烹制一道年夜饭的阶段,节目内容涵盖宅舞、原创曲、鬼畜、动态漫画、真人剧、游戏短剧等诸多形式。

春节对中国人的重要性不言而喻,而春晚作为春节的标配,代表着阖家团圆;A站春晚对二次元来说,是一群志同道合之人的狂欢,也是陪伴,让自己不再孤独。即便到了现在,在2010年的春晚视频评论区以及弹幕上,依然能看到诸多前去“打卡”的Acer。对他们来说,这不仅是一份宝贵的回忆,更是一种归属感。尽管A站12年的成长之路有些坎坷,但A站春晚一直在,“AC在,爱一直在”。

初心不变的A站,今年将吹响怎样的团圆曲?

经历短暂低迷的A站,在快手的助力下如今已满血复活,过去的一年也动作频频,在版权采购、OGC、PGC和UGC等方向同时发力。2019年8月,A站发布了超级UP主扶持计划,将拿出5.7亿资源奖励、扶持优秀UP主;继独播番剧《佐贺偶像是传奇》成为当季黑马后,11月A站又引进《瑞克和莫蒂》并牵手电波字幕组,继续扩充优质内容。在此前举行的快手ACG光合创作者大会上,AcFun宣布2020年将扶持20位百万粉丝级别的UP主。

A站用一年的时间,证明了自己重生的能力和速度。关于A站的品牌价值,A站总经理兼快手二次元垂类负责人文旻在此前接受采访时给出了这样的答案,“从我们目前得到的数据来看,有相当大的一批新增流量和内容来自A站的老用户和老UP主,大家对A站还是有情怀的。”如此看来,今年A站春晚主题定为“团圆”,意义不言而喻。

A站春晚,作为回馈用户最重要的礼物,特别是对那些不离不弃的Acer,将集合全站、全网最热UP主,创作最精良、最用心的视频和作品,旨在给用户带来耳目一新的感觉。除了弹幕互动方式,今年A站春晚还将增加超长线福袋活动等互动玩法,累计送出240万+现金奖励,以及官方周边、新春限定手办、周大福金饰、QQ会员等好礼,这也是区别于其他二次元春晚的优势之一。

此外,2019年12月A站便开始内测上线直播功能,并在虚拟偶像直播、符合二次元审美的颜值主播等方向发力,据悉,此次A站春晚将采用全程直播的形式,让用户更有参与感。

二次元味道的年俗,交由A站来守护

A站在全新的品牌定位中,提出打造“聚集年轻人的硬核二次元文娱社区”。其中,“硬核”指的是“面向核心受众,有一定难度和欣赏门槛的事物”;而硬核用户,则是在人生的主战场里敢于挑战属于自己hard模式的人。实际上,作为国内最早的弹幕视频网站,“硬核”的标签早已和A站紧密联系在一起,这也是A站一贯坚持的社区文化和产品调性。

而从核心二次元群体开始,逐步渗透到泛二次元群体,这种发展趋势越来越明显了。根据艾瑞咨询核算,2019年泛二次元用户规模达到3.9亿人,已经拥有更大的影响力和号召力。随着Z世代的成长,二次元文化也在逐步从小众登上更大的舞台,而A站在这一过程中,也将发挥越来越重要的作用。

A站春晚作为将传统与二次元融合的创新之举,除了是二次元的一场年度狂欢,某种程度上作为一种价值输出,也能让更多人了解二次元文化。二次元文化不再是年轻人的“小众式自嗨”,它正在被其他年龄段的部分人群接纳,形成隐秘而庞大的二次元群体,并影响着主流文化。而A站春晚就是年轻人全新价值理念和生活方式的集中体现。

从创造到创新,A站春晚作为一道风味独特的团圆饭,今年又将如何刺激用户的味蕾?让我们拭目以待,看看1月23日(腊月二十九)20:30直播开始后,AC娘会端上怎样的二次元大餐!