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12年“零花钱”变“大手笔”，A站要办一场硬核二次元春晚

业内 狼小狼 2020年01月02日 14:30

　　近年来,我国动漫动画二次元产业日益兴旺。与此同时,中国年轻人春节期间的娱乐方式也在发生改变——当长辈还在备年货、买新衣、等除夕时,年轻人们可能早已在手机或电脑上预约了A站春晚,等待直播时一起刷 “AC在,爱一直在”。弹幕、吐槽、动漫、游戏、搞笑视频等组成的春晚,更能帮助他们在二次元世界中寻找精神共鸣。

　　从2010年第一届A站春晚开始,到2020年A站春晚开启预约,AcFun春节联欢晚会已经走过自娱自乐的阶段,进入到思考如何实现自我突破、成为年轻人春节“大餐”的一步。以2020年A站春晚为例,仅是预热阶段AcFun就抛出福袋活动,1月1日至22日每天拆出一个8888元现金福袋,更会在1月23日春晚直播当天推出5万元超级锦鲤红包,互动玩法着实硬核。

12年“零花钱”变“大手笔”，A站要办一场硬核二次元春晚 业内 第1张

　　二次元春晚 , ACG N 圈的年终欢聚时刻

　　自1983年开始,央视春晚这道“大餐”已伴随国人走过了三十多年,过年看春晚已深入到数以亿计的人心中。现如今,内容产品早已走向垂直化、精细化制作,春晚早已不是一出“调众口”的晚会。不同门类的春晚,开始以极其鲜明的特点吸引各自受众的喜爱。其中,被称为“二次元春晚”的A站春晚颇为引人注目。

　　二次元春晚是什么?简单来讲,二次元春晚就是汇集动漫、游戏、动画、小说等元素的春节晚会,节目包括宅舞原创曲、鬼畜、动态漫画、真人剧、游戏短剧等诸多内容,是ACGN圈的一场年度联欢。如今,“二次元春晚”逐渐成为年轻人的“别样年俗”,在他们的屏幕上没有明星大腕,取而代之的是二次元的歌曲舞蹈和鬼畜视频,不仅特色非常明显,节目内容的丰富程度与现实的春晚相比也毫不逊色。

12年“零花钱”变“大手笔”，A站要办一场硬核二次元春晚 业内 第2张

　　随着二次元文化逐渐从小众圈层进入大众视野,以A站春晚为代表的二次元春晚,也被越来越多的人群所接受,它似乎越来越能反映中国年轻人追求多元化的特质。作为中国二次元文化开创者的A站,也是最早发现这一趋势和形式的企业,其在2010年开创二次元春晚的先河,亦成为同行业竞相模仿的对象。

　　连续11届的春晚,是A站与用户的约定

　　熟悉二次元文化的人都知道,A站春晚是AcFun一年中最重大的活动,一般在每年腊月廿九晚播出。2010年第一届A站春晚,采用了相当接地气的名字 “春节联欢晚会”。随后每一年设定各种逗趣主题,比如“中国宅,加油!” “战舰起飞” “老梗回收”……这也预示着A站春晚逐渐走向规模化和常态化。

12年“零花钱”变“大手笔”，A站要办一场硬核二次元春晚 业内 第3张

　　历届A站春晚的内容,会由众多UP主从下半年开始根据主题进行创作、投稿,最后所有入选作品汇成一个完整成片,这就是观众们看到的“春晚”作品,他们的形式多种多样——鬼畜、调教、MMD、宅舞、动画MAD以及影视配音、乐器演奏、游戏解说等。

　　纵观历年A站UP主创作的春晚节目,可以发现其内容有着非常强烈的A站社区特色。而在Acer心中,每年大年廿九守在A站看春晚,不仅成了一种仪式感,也是这个社区不变的约定。

　　A 站春晚 又要来了 , 直播互动新玩法

　　最近一年,隔一段时间打开A站,你就会发现一些变化。不仅是推荐页的展现形式、内容方面的更新,在用户感知之外,A站整体的改变比大家看到的要剧烈许多——从大手笔采购番剧,到超级UP主扶持计划、2020计划,再到接入快手的中台,A站能获取和运用的资源越来越多。

　　所以,对于即将到来的2020春晚以及它所承载的意义与价值,A站必定有了新的思考。可以预见的是,新一届的春晚不论是人力和物力都将是历年最大的一次。一方面,A站发展至今吸引了大批优质UP主的驻扎,尤其是近一年真金白银的投入,这些都成为春晚内容质量的保障;另一方面,A站作为平台方,其流量能够反向回馈给UP主,对UP主来说,春晚亮相也是一次展示自己的绝佳机会。

12年“零花钱”变“大手笔”，A站要办一场硬核二次元春晚 业内 第4张

　　在这种情况下,对A站来说,筹办好新一届春晚的困难和挑战,也从以前的如何在有限的资源内做更多好内容,变成了如何打破观众期待制造惊喜。作为二次元文娱社区的开创者,A站凝聚着80、90后对二次元世界的深厚感情,它将会用一场精心制作的晚会回馈陪伴了12年的用户——告诉Acer们,“12年了,A站依然还陪着大家”。这种高水平的内容制作和情怀展示,在吸引着老用户回归的同时,也必将带来大量新用户的加入。而全新的直播形式,也将增添更多趣味性。

　　一年一度的A站 春晚 ,是 二次元内容创作风向标

　　有了快手的稳定支持,A站春晚将会越来越规模化、正规化。春晚的节目也将从最初主要依赖UP主个人才华的UGC作品,逐渐转变成UP主依靠A站整个平台的力量和资源来打造,并不断推出能称得上是行业标杆的PGC作品。与此同时,A站用户的超高忠诚度与极强的参与性,也必将使得每年的春晚成为无法复制的存在。在用户极高的自传播热情下,精彩作品的高口碑必然为A站带来更多关注,这是一个良性的正向循环。

　　2019年12月,AcFun提出了全新的品牌定位:聚集年轻人的硬核二次元文娱社区。什么是硬核?“喜欢不是硬核,热爱才是;坚持不是硬核,死磕才是;快乐不是硬核,痛并快乐才是”,这是A站首次对硬核作出诠释。对于历经十二载的A站来说,重塑社区价值,唤起粉丝与年轻用户对一个二次元社区的情感认同,也是此次品牌焕新的目的所在。所以,新一届A站春晚也将接棒并展示更多硬核内容,将“硬核”的态度传递给更多用户以及喜爱二次元文化的人。

　　随着春晚的发展与优秀作品的不断产出,越来越多年轻人也将养成来A站观看春晚的习惯,“二次元春晚”这个舞台将不仅仅是一小撮人的狂欢,更有可能是某个人群甚至一代人的过年习俗。

12年“零花钱”变“大手笔”，A站要办一场硬核二次元春晚 业内 第5张

　　春节的传统风俗逐渐没落,所谓的“年味儿”似乎是越来越淡了。但是对不少年轻人而言,在A站看春晚,却是“年味儿”满满的一件事。世界终将是年轻人的,而屏幕前的你,准备好1月23日20:30迎接新一届的A站春晚、享受新的习俗了么?

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