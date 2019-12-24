酷我音乐带你“听见国漫”顶级国漫IP《镇魂街》广播剧正式上线

获得有妖气正版授权的《镇魂街》广播剧，已于12月23日在酷我音乐平台独家上线！

作为酷我音乐2019年年末的重头戏，《镇魂街》广播剧项目自预热起，就凭借着其豪华的阵容班底、匠心考究的细节还原、精美好看的宣发物料以及高瞻远瞩的战略布局，引起了全网全平台粉丝们及业内人士的高度关注、热烈反响。

今天，就让我们来更加深入地了解这部作品，一起走进《镇魂街》广播剧的世界中。

强强联手的大制作

一部优秀的广播剧，除了经验丰富的配音演员们，还需要拥有各个强大的“后盾”支持：酷我音乐独家上线的《镇魂街》广播剧，不仅拥有有妖气漫画正版授权，还特别邀请原作者许辰进行监制。在多方共同努力下，力求完美还原S级国漫《镇魂街》的热血世界。

《镇魂街》广播剧是酷我音乐在长音频市场布局中踏出的关键一步，从这里开始，酷我音乐将在长音频二次元市场中开拓出更多可能性。这部联合一切优质资源，强强联手做出的S级国漫广播剧作品，体现出了酷我音乐欲深耕二次元内容的力量与决心。

S级国漫《镇魂街》的完美还原

作为S级国漫，《镇魂街》IP拥有诸多漫改分类：动画、游戏，甚至是真人剧。其中《镇魂街》第一季动画成绩相当亮眼：在b站的播放量突破3亿次，完结至今已有3年，仍有粉丝在坚持催更。甚至《镇魂街》第二季北落师门篇的几支预告pv，在b站的播放量都已突破5000万次，足见粉丝们对《镇魂街》后续剧情的满满期待。

（成绩斐然的播放量）

而为了满足粉丝们的翘首以盼，酷我音乐《镇魂街》广播剧抢先开播。粉丝们再也不用苦苦等待北落师门篇的动画，在酷我音乐就可以抢先收听所有精彩剧情，一口气听到过瘾。

同时，为了完美还原粉丝们心目中的《镇魂街》经典，北斗企鹅工作室鼎力协助，保证了和《镇魂街》动画配音的一致性。郭盛、山新、藤新等大佬纷纷加盟，如此豪华的阵容一定能让粉丝们热血沸腾大呼过瘾。

（熟悉的声音带来熟悉的《镇魂街》）

整体宣发筹备诚意十足

《镇魂街》广播剧是酷我音乐的S级广播剧项目，从最近一系列的预热活动及物料，就能感受到这次宣发的力度与规模。无论是超燃的预热PV还是画面精美的势力海报，包括礼品丰富的微博互动抽奖和热血燃爆的主题曲，都是酷我音乐用心送给这部广播剧的“嫁妆”。

(超丰富的预热活动，快去参加哦)

通过高密度的预热物料曝光及有趣的预热活动引导，将微博、微信、b站、贴吧、qq群等等平台媒体的二次元圈层打通，点燃粉丝们心中满满的热血情怀。

（预告PV热血燃爆）

12月23日广播剧正式上线后，更是口碑爆棚，粉丝们纷纷大赞这次的《镇魂街》广播剧“用心”“精心”“匠心“。

（部分宣传海报）

宣发层面的满心诚意，正是酷我音乐重视漫画核心粉丝、二次元人群的最好体现。精心运营的宣发内容，得到粉丝们大量正向反馈，也标志着酷我音乐试水二次元长音频市场的初步成功。

期待酷我为长音频领域输出更多优质内容

酷我音乐打透全平台二次元圈层，为《镇魂街》广播剧宣传造势，表明了酷我向长音频领域乃至细分到二次元领域发展的决心。通过这部广播剧，酷我也证明了优质IP x 优质团队强强联合，能够产生的无限可能性。

《镇魂街》广播剧的第一到三集已经正式上线了，后续将以每周2集的速度，稳定持续地为粉丝带来高质量的《镇魂街》精彩故事。以“声音”为笔勾画出的《镇魂街》，想必会如粉丝期待的一样精彩。

让我们一起期待酷我音乐在之后的发展中，为粉丝们带来更多优秀的广播剧作品吧！