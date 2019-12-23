《约战：精灵再临》CP全精灵COS，全场最闪亮

上海CP25已经顺利闭幕啦，拍手，这次角川授权的正版约会大作战《约战：精灵再临》手游也是非常积极的参加了，并且给我们带来了非常非常！非常非常！令人震撼的现场节目，展台周围的水泄不通！因为，《约战：精灵再临》手游的官方大凉山竟然下血本集结了超过11位优质COSER，给我带来了一场超高质量的全精灵巡游表演！

别的不说，就说这数量！就能把现场方圆500米内的镜头都吸引了过来！现场的快门声不绝于耳。而且官方非常懂人心的给了大家在台上找COS进行单人合影的机会~

拿着自己的手机，把所有美丽的精灵COS和自己美好的回忆，一起装入口袋带走的机会真的非常稀有呢！

最最最关键的是，这次《约战》手游官方准备的是1~10，所有《约会大作战》小说中出场过的正数精灵悉数登场，一个都不缺。连还未动画化的二亚与六喰都被大凉山带到了现场！为了大家能够获得一个美妙的体会，真可谓是费尽心思了！

这次也是临近圣诞节，《约战：精灵再临》官方也是想以此送给大家一份圣诞礼物，为此这次CP25的约战展台也是圣诞氛围浓厚，前后都是超大圣诞主题的精灵，不管是合影墙还是舞台大屏幕上都是超巨大的精灵，那叫一个震撼呐！

当然，我们懂人心的官方肯定是不会让大家只带着照片而“两手空空”的回去的，除了全精灵的COS，舞台上还送会有各种丰富的活动，和宅舞表演，只要参与活动就可以收获一份约战的现场周边呢，一听到有周边就让台下观众非常活跃了，纷纷上台！

同时我们现场了解到，圣诞节官方除了在线下为大家送上来这样一份全精灵COS的礼物外，在游戏里也会更新圣诞节的版本，让大家一起过圣诞！

为了这次圣诞节，《约战：精灵再临》的官方除了别出心裁的圣诞活动外，还特别准备了好几套圣诞主题的皮肤！

可大可小的女巫七罪！即有魅惑天成的御姐姿态，作为时装看板往那一放，不知不觉可能手机就进水了。而娇小可爱的萝莉七罪的灵装，那特效非常非常的炫酷~

而温柔可人的万由里，对所有的粉丝都是一击必定暴击的心灵穿刺，我好了，我死了这两个词开始在脑海中循环！

这还没完除了圣诞风的几套皮肤外，官方还准备了，额外的加码！反转折纸这个SS级限定角色也在圣诞期间复刻了~还推出了复刻纪念的灵装皮肤呦~

怎么样！在这寒冷的冬天，不需要出门来《约战：精灵再临》手游，有那么多温暖的精灵，可以一起在游戏里和大家度过圣诞节也是非常美妙的体验吧~

关于《约战：精灵再临》

约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的gal横版动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。现在就前往官网下载吧！

撒～快来开始我们的约会吧！

官方网站：https://www.datealive.com

官方微信：yhdzzsy