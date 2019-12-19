如何打造爆款IP？今年的腾讯动漫创作者思享会，满满都是"干货"

每年和作者们聚一聚，聊一聊大家最关心的问题，给出解决创作痛点最实用的方案，是腾讯动漫由来甚早的传统。今年，七周岁的腾讯动漫，再一次迎来了这样一场作者交流会。

腾讯动漫创作者思享会现场

不过，从公认的行业寒冬到《哪吒》的大火，动漫业内经历了几次大喜大悲与大起大落，站在一个众说纷纭的节点上。这次的"腾讯动漫创作者思享会"，也显得跟以往不太一样。

12月16日，腾讯滨海大厦，近百名核心创作者与腾讯动漫业务负责人围聚一堂，促膝长谈。整个现场气氛，如果用一个词来形容的话，就是"扁平"——没有什么冗余的套话，大家单刀直入，聊真正有益于创作者的事，用货真价实的行动，去夯实每一位漫画作者的信心。

腾讯动漫创作者思享会合影

七周岁，初心不改

"以往，我们做过很多大型的发布会，可能容易搞得比较紧张。这次，我们结合了大家的意见，用闭门会的形式，来拉近交流的距离，跟大家分享腾讯动漫今年取得的成果、未来的业务发展策略，以及与各位日常创作息息相关的新计划。"腾讯平台与内容事业群动漫业务部总经理邹正宇说。

腾讯平台与内容事业群动漫业务部总经理邹正宇

从贴心改善形式开始，为动漫创作者提供更好的服务，既是这次思享会的宗旨，也源于腾讯对动漫这一文化创意产业的清醒洞察。

回顾十余年前，国漫产业一度面临专业度低、受众狭窄、盗版横行等众多顽疾。但在2012年，以"科技+文化"为定位的腾讯，在开始拓展游戏之外的文化领域时，却率先选择了动漫。

在邹正宇看来，具备强识别度的角色、低门槛的想象力承载、持续稳定的可控性内容及深受年轻人喜爱的形式，决定了动漫在IP构建的思路下，有优于文学甚至影视的长期价值。

眼见方为实。本次交流会正式开始之前，作者们先行参观了位于腾讯滨海大厦一、二楼的企业展厅与体验展厅。在这里，作为国漫先行者的腾讯动漫，七年来的历程，被一路生动展示。

回首2012，腾讯的选择，辐射影响了众多动漫平台的诞生。但它却没有将目光简单停留在数据与资本之上，而是坚守内容创意的源头，开启了一条以创作者为核心的深耕之路。

在成为独立业务部门后，腾讯动漫便开始打造原创作者激励体系，大力提高作者收入；2015年，腾讯动漫投入3亿，成立"聚星基金"，扶持动漫创作者和工作室；2017年至今，在回馈创作者总收益逾2亿的前提下，腾讯动漫成为国内最早推出前端收费的动漫平台，为优质创作者和优质内容探索更为良性成熟的商业模式。

七年的摸打滚爬，也让腾讯动漫逐步建立了覆盖内容、运营、付费、商业化的完整业务模式，借助腾讯系资源优势，腾讯动漫不但实现了良好的平台自循环，也逐步孵化出了更为繁荣的IP生态，从帮助创作者们稳定从业的"脱贫"，进一步迈向打造明星化IP的"致富"。

"现场，有从2012年就开始入驻腾讯动漫平台的作者吗？"在邹正宇的提问下，有人举手示意，而令作者们如此"长情"的原因，早已不言自明。

做好创作者的创作助手

尽管已经搭建起了一套较为完善的内部机制，不过，腾讯动漫之前针对作者的沟通工作，主要藉由责编完成。在邹正宇看来，这样的沟通方式虽然颇具人情味，但"相对松散"。也因此，2020年，腾讯动漫希望依托产品和能力，充分调动内部资源，面向创作者，打造一整套更具体系化的"创作者服务体系"。

腾讯平台与内容事业群动漫业务部总经理邹正宇

"希望（这套体系）能帮助大家完成（在创作阶段）60-80%的功能，剩下的部分，大家依然可以与责编展开以情感为维系的沟通。两者并不矛盾。"邹正宇说。

基于这样的思路，眼下，腾讯动漫开始着手将此前在内容创作、运营孵化、商业开发、版权和著作权保护方面累积的经验、资源与能力，进行整合完善和升级，为作者们展开更加系统化的"护航"服务。

以内容创作环节为例，在作者构思阶段，用研、编辑、运营和商务团队，便会集结力量，分享最前沿的市场信息，帮助大家策划新作方向，与此同时，粉丝和用户，也会参与到作品的"诊断"和共创中来。除此之外，腾讯动漫还将推出更多透明化举措，帮助作者洞悉作品的市场表现。

实际上，面向创作者的"干货"分享，在此次思享会中，已经悄然展开。

对于内容行业和创作者们而言，IP是个关乎命脉的关键词。截止2019年底，腾讯动漫已有超60余部作品被动画化，超20部作品授权改编手游。《狐妖小红娘》手游上线即登顶App Store免费榜，《明月照我心》、《从前有座灵剑山》等改编真人影视剧，则在今冬击破"次元壁"，成为大众向爆款，此外，《一人之下》与云南合作推出的潮牌服饰周边，也斩获了可观销量。

那么，腾讯动漫究竟是如何开发IP的？什么样的IP才是好IP？

"目前的市场上，上线的动画已经连续2年超过300部了。面对巨大的竞争和观众审美的不断进步，有趣的故事、自圆其说的设定和鲜明的角色都是不可或缺的要素。所谓好IP，一定是既立足用户，又突破重围的。"

在内容宣讲环节，腾讯动漫内容中心总监李筱婷（阿布）以某部明年即将动画化的全新项目为例，讲述了腾讯动漫在IP抉择上，重度和垂类的不同取向，还笑谈到许多作者关于《通灵妃》的"迷思"——面对争议性作品时，理性厘清它的优点，对于之后的创作，往往更有助益。

腾讯动漫内容中心总监 李筱婷

谈钱，不伤感情

如果对国内包括长视频在内的各大内容平台加以关注，可能会发现，从去年开始，即便是优爱腾这样的头部平台，也已经进入了一个"节衣缩食"的状态。尽管源头IP的衍生生态已初步建立，但关乎内容本身，更多的商业变现模式，仍亟待探索。

钱之一字，对于创作者而言，谈起来可能有点"害羞"，但要保障作者乃至全行业得到更为稳定、健康的发展，就必须实打实地"谈钱"。

腾讯动漫运营总监王佑翔（翔哥），在运营分享环节上来就放了"大招"，将内部产品曝光、用户、收入等绝密数据一一告知，藉由大数据，流量作品特征与付费用户画像也得到了更为精准的勾勒。

腾讯动漫运营总监 王佑翔

"我们可以发现，作品的吸量能力与曝光并不完全成正比，好作品完全可以靠硬实力杀出重围。"除分享腾讯动漫的内容评估指标和"特别曝光渠道"之外，翔哥再次把重心回落到了"好内容"上，也透露了平台未来基于优质内容即将展开的，包括广告、会员等更为灵活的商业探索。

腾讯动漫版权负责人梅雪，则透露了平台在版权细分与合作领域的推进工作，除在IP衍生内容方向的推陈出新之外，令在场作者们微微发出惊叹的是，众多国人耳熟能详的"老牌""大牌"均现身合作伙伴之列，除此之外，平台在版权保护维度，也实施了更为严厉和有效、覆盖面更广的举措，腾讯动漫为优质内容变现的实战之心，可见一斑。

腾讯动漫版权负责人 梅雪

作者们怎么想？

——"能不能给出作品的次日留存和七日留存？"

——"现在的培训班主要面向美术培训，但我们最大的瓶颈，还是缺乏编剧。"

——"海外授权之后，我们更想收到海外读者的反馈，但韩文什么的看不懂，有翻译就好了。"

当然，这次活动的主角，自始至终，都是创作者本身。在思享会的Workshop环节，现场作者在责编帮助下，就每个人最关心的议题，进一步展开分组自由讨论。这些长年穿梭于二三次元的作者们，此刻将属于漫画人的坦率和真诚发挥得淋漓尽致。

Workshop讨论现场

"平台是尽量给作者谋福利的，合约是那么签的，但（总）会尽量多给你点。"漫画剧本作者双子星罗说，这位以轻小说见长，且已有作品改编动画的作者，如今正在腾讯动漫上连载人气作品《女主播攻略》，对于平台本身的服务，他觉得"其实已经够好的了"，反倒是针对APP的UI设计，提出了不少意见。

双子星罗还直率表示，自己其实并不是那么关心市场趋势——"那样的话，大家可能就会做出雷同的东西了。"身为个人作者的他，更渴望与读者的交流，"有签售会最好"。

不过，站在漫画工作室的角度，盛世卡漫的创始人李玄，则切实考虑着运营层面的实操细节。作为一家运作机制相对成熟的工作室，盛世卡漫如今在腾讯动漫平台有多部连载作品，旗下出品的《我是大神仙》，作为腾讯动漫付费头部作品之一，仅主创人员就有十余名之多。

盛世卡漫创始人李玄

这样的工作室，显然不能仅凭个人喜好展开创作。李玄表示，希望腾讯动漫的后台权限，可以给出更为清晰的划分，让工作室管理者和其下辖作者能够接受到有针对性的数据，从而在作品把控上，做到更具效率的有的放矢。

可以看到，当下漫画创作的分工与流程，如今已更为细分。个人作者和工作室，漫画画手和剧本作者，诉求也各不相同。而敞开倾听所有创作者的心声，细致梳理每一个人的需求，进而推动创作者服务体系的完善，正是腾讯动漫当下持续努力和深化的方向。

2020，继续携手成长

Workshop的讨论，从作者角度，给到了众多让人耳目一新的观点。不少疑惑在现场便得到了业务负责人的详细解答，腾讯动漫海外中心负责人徐志薇甚至表示"现在就想把自己的微信号打到投影屏上。"另外的诸多建议，则已经被每组负责人认真记录在案，供负责团队参考吸纳，优化平台服务。

"我们期待与各位作者，一起打造二次元的世间百态。"作为一年一度，持续至今的长线活动，"腾讯动漫创作者思享会"显然并非是腾讯动漫一朝的心血来潮。实际上，倘若向前追溯，便会发现，在每年的作者交流会后，腾讯动漫都会进入新一轮的改进升级。

从"二次元经济"的提出，到"脱贫致富"的展开，在"科技+文化"的定位下，依托新文创战略，七周岁的腾讯动漫，如今正凭借长远的耐心与爱，与众多创作者形成合力，在不断提升全产业链工业能力的同时，也凭借对内容与流量的精细把控与双向赋能，助力更多的国产动漫明星作者与IP，在数字化的大时代脱颖而出。

可以说，国漫远行之路，也正需要这样的品质与能力。在即将到来的2020年，腾讯动漫还将公布怎样的全新举措？不妨也让我们持续保持关注与期待。