移动电竞赛湖南总决赛冠军专访：电竞湘军剑指全国冠军！

12月15日，2019首届中国移动电子竞技大赛湖南赛区总决赛在长沙开福万达广场金厅盛大开幕，从湖南全省选拔出的28位选手在决赛中上演了一场场精彩纷呈的巅峰对决，让我们感受到了电竞湘军的强大实力。最终，《英雄联盟》SOLO赛冠军被来自常德的选手任波夺得，团队赛冠军被岳阳战队“正月初五影业队”收入囊中，《炉石传说》项目赛冠军的桂冠则被长沙本地选手徐鑫涛摘得。

在英雄联盟团队赛决赛中，正月初五影业队直落两盘，干净利落的战胜对手，行云流水般的团战配合给观众们留下了深刻印象，拿到湖南省区冠军后，他们也获得了晋级全国总决赛的资格。赛后，小编第一时间联系到战队选手李文杰、彭佳伟、廖康健、彭一博、付才良、越云贝，请他们聊聊夺冠背后的故事。

小编：正月初五影业队是如何组建的，成军过程中有什么趣事吗？

李文杰：我们几个都是英雄联盟老玩家了，经常在线上一起开黑。这次看到移动举办电竞赛事的宣传，大家就有了组队参赛的想法。也算是追梦吧。因为队伍里大多数是湖南人，所以战队报名参赛地在岳阳。

彭一博：这支战队是因为CMCC而组建，能够聚在一起奋斗，我们还是很感谢主办方提供了这样一个电竞舞台。说到趣事，可能很多玩家都不知道我们队名“正月初五影业”是什么意思，可能大家会想到LOL里的演员梗。但其实是因为队伍发起人的工作单位是一家名叫正月初五的影视公司，这家公司为我们参赛提供了赞助，所以就直接冠名了。

小编：在刚刚结束的湖南总决赛中你们发挥出色，参加这次比赛有什么特别感受吗？

彭佳伟：虽然我们也有在线上进行训练，但真正来到线下参加电竞比赛还是第一次，看到现场大批的观众、专业的电竞舞台；听到S9官方解说西朴解说我们的比赛；甚至连iG战队的职业选手都来到现场，大家还是蛮紧张的！比赛虽然赢了，但上单和打野的配合还是出现了不少失误，接下来我们还会继续磨合，把队伍调整到最佳状态。

小编：想特别问下廖康健选手，拿到团队赛MVP你感觉如何？

廖康健：很激动！最开心的是获得了去iG训练营参观学习的机会。LOL是一个节奏很快的游戏，团战时需要玩家在瞬息之间释放大量技能以及频繁走位，所以网络非常重要。能赢得比赛拿下MVP，我最大的感受就是决赛现场的移动双网双千兆网络特别出色，延迟比我们在线上玩游戏时低了不少，高速流畅的网络给了我们很好的竞技体验。

小编：除了移动双网双千兆为大赛提供网络支持外，焕新升级的中国移动“动感地带”品牌也在湖南总决赛现场被点亮，大家有接触过动感地带吗？

越云贝：动感地带是一个针对年轻人的品牌，而玩电竞的大多也是年轻人，两者之间还是挺契合的。我在决赛现场也看到了动感地带的品牌展示，等5G慢慢普及后，希望升级后的动感地带能给我们带来更潮更有趣的流量及内容服务，如果有电竞相关当然就更好了！

小编：最后再次恭喜正月初五影业队获得湖南总决赛LOL团队冠军，接下来你们有什么目标？

付才良:我们代表的是电竞湘军，所以一定不能给湖南玩家丢人。接下来我们会加紧训练，剑指全国第一！