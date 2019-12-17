全国引领性劳动竞赛——2019“张江杯”动画师技能大赛

2019年12月14日，由上海市总工会指导，浦东新区总工会、中共上海市浦东新区张江镇委员会和上海市动漫行业协会联合举办的“全国引领性劳动和技能竞赛——2019张江杯动画师技能大赛”颁奖仪式在上海博雅酒店顺利举行。上海市总工会基层工作部副部长竺敏；浦东新区总工会党组副书记、副主席、二级巡视员李幼林；张江镇人大副主席；张江镇总工会主席邵建平等工会系统领导；上海市文化和旅游局产业发展处处长吴琼；上海市动漫行业协会会长郭炜华以及上海市动漫行业（浦东）工会联合会各基层工会代表共同出席此次颁奖仪式。中共上海市动漫行业协会书记、秘书长钱逸敏担任主持。

为了贯彻落实党的十九大精神，大力推进建设具有全球影响力的科创中心建设，为了激发动漫从业人员的工作热情和创造潜能，进一步巩固、提升漫画行业从业人员专业技能，由上海市总工会指导，浦东新区总工会、中共上海市浦东新区张江镇委员会和上海市动漫行业协会联合主办了全国引领性劳动和技能竞赛——2019 “张江杯”动画师技能大赛。一转眼，大赛已经迈入第四个年头。本届动画师技能大赛自9月起向全国征集报名，截止至10月15日，共收到了来自全国各地近3000份报名材料，经过专家组3天紧张的初评，层层筛选，最终共有207位选手进入到决赛队伍中。本次报名的选手除了上海本土的以外，更有来自郑州、云南、石家庄、苏州、宁波、杭州等共9个省市的专业人才和院校生参加。10月22日举行了大赛启动仪式和培训会，专家分别就技能竞赛决赛的考试形式、操作要求、评分细则以及提交要求等进行精心讲解,对参赛者提出的疑问进行解答，以保证每一位都能充分理解比赛规则，完美应对考试。

大赛决赛于10月26日正式举行，分设浦东张江的上海电影艺术学院与松江的上海视觉艺术学院2大赛区共7个考场，进行了手绘二维、无纸二维、三维共3个组别的比赛，并于10月31日在环球ACG产业基地顺利召开评审会，专家组成员先对每一份作品的动作节奏流畅性、分镜绘制水平、表演戏剧性和创意等多个方面进行盲评打分，再针对总分前十名的作品进行逐个评议，最终决出二维组和三维组的一、二、三等奖，以及团队的金、银、铜奖。

颁奖仪式由浦东新区总工会基层工作部副部长陈倩倩宣读表彰决定，并希望全区各级工会组织、广大职工以及上海市动漫行业协会的各成员单位提出倡议：要牢固树立创新意识，标杆意识，大力培养创新人才，争当新产业、新技术的引导者，为打造“上海制造”当好新时代的排头兵、新标杆。随后，领导上台为获奖选手颁发了个人一、二、三等奖及优秀奖，团队金、银、铜及优秀团队奖。

紧接着，由上海市动漫行业协会会长郭炜华宣读《上海市动漫行业协会、上海市浦东新区总工会关于授予动画师职业资格证书的决定》，郭会长对动画师职业资格证书的各位选手寄予期望，希望他们珍惜荣誉、珍惜竞赛成果，立足岗位钻研技能、创新创造再攀高峰。同时他号召协会各成员单位和广大从业职工应积极响应，主动规范行业技术技能等级认定，共同推动职工技能提升和行业发展。最后，领导上台为81名选手颁发了动画师职业资格证书。

全国引领性劳动和技能竞赛——2019“张江杯”动画师技能大赛的举办不仅助推了上海“四大品牌”的建设，尤其是为上海文化品牌的建设做出了贡献，还在全国起到了具有引领性劳动和技能竞赛的示范效应。希望大赛能够越办越好，继续在全国办出示范水平。