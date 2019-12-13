小米开发者大会“多终端内容平台”碰碰狐荣获“价值贡献奖”

2019年11月19日-11月21日，由小米主办的“MIDC 2019智能新时代小米开发者大会”，在北京国贸大酒店顺利召开。

本届大会的主题为“智能新时代”，围绕「5G + AIoT」核心战略，小米向各位开发者展示并分享，小米在物联网、人工智能、大数据等技术领域中，迎来革命性技术，吸引了来自全球超过3000名开发者前来参会。









而在“多终端内容平台”分论坛中，著名早教品牌，碰碰狐PINKFONG掀起一股粉红色热潮，在众多品牌中，凭借优质的内容，脱颖而出。荣获“价值贡献奖”。

















小米OTT运营负责人，喻娟在大会中分享到：，在“小米儿童会员”中，“儿童群体”是小米电视家庭消费场景中最明确最核心的用户。通过大数据分析，在儿童类型的内容中，儿歌的播放量排名NO.1，作为学龄前儿童的刚需，在选择儿歌内容时，父母都倾向选取较为优质的儿歌，作为磨耳朵的素材。而大多数父母，会优先选择让宝宝听优质的英文儿歌，其次是中文经典儿歌和认知儿歌。碰碰狐PINKFONG的儿歌均在上述优质儿歌的榜单中。









碰碰狐PINKFONG能在本次评选，脱颖而出，与其一直秉承着寓教于乐的理念，致力于为全球的学龄前儿童制作优秀的学习内容密不可分。

作为全球知名儿童教育娱乐卡通品牌，碰碰狐PINKFONG将音乐、舞蹈、英语、情商教育以动感节奏为载体，让孩子们边学边唱，快乐的表达情感。满足不同年龄段孩子的学习需求，其互动教学模式更是深受家长和小朋友的喜爱。

风靡全球的儿歌神曲《Baby Shark》，，作为新一代的育儿神器，更是受到各大明星的喜爱。不仅有郭富城亲自为碰碰狐改编舞蹈，而且不乏像萧敬腾，林宥嘉，陈嘉桦等明星，为碰碰狐PINKFONG疯狂打call！！！

碰碰狐PINKFONG不断在品牌中注入新颖的元素，推层出新，相信未来碰碰狐PINKFONG品牌将不断展现更加丰富的内容和值得期待的新动态，收获更高人气！敬请期待。









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