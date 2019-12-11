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1月10日《士兵顺溜：兵王争锋》血性而来！

业内 狼小狼 2019年12月11日 12:45

1月10日《士兵顺溜：兵王争锋》血性而来！ 业内

　　今天,由环球数码影视文化有限公司出品的电影《士兵顺溜:兵王争锋》发布先行海报,并宣布定档2020年1月10日。这意味着,《士兵顺溜:兵王争锋》进军寒假档。

　　自官宣定档后,网友们一边倒的表示十分期待上映。这到底是一部什么样的电影,引发网友们如此热烈的讨论?

　　这不得不提及一部电视剧——《聪明的顺溜》。作为中国首部军事题材的动画片,电视剧《聪明的顺溜》自2013年在央视和各大卫视开播以来,目前已创作了114集,超过两百家电视台播出,全网播放量超五十亿,粉丝累计突破2000万。这样的播放量,在同等题材的动画片中是十分少见的。这部军事题材的动画片不仅吸引了小朋友们观看,许多成人对这部动画片也十分赞赏。

　　电影《士兵顺溜:兵王争锋》延续了电视剧《聪明的顺溜》的鲜明角色形象和热血剧情,用最尖端的动画技术展现兵王争夺赛中的男儿英雄本色,全方位表现了90后军营生活和现代军事战争。

　　影片故事取材于现役王牌特战旅,凝聚王牌部队实战经验,围绕“兵王”争霸比赛,通过用沉浸式体验逼真呈现现代战争和经典战役,为大家讲述了一部关于勇敢、友情,男儿血性的自我成长青春修炼的故事。

　　主角“顺溜”既是一位虚拟的当代士兵形象,也是新时期青年官兵的缩影。“顺溜”聪明机灵、英勇无畏,展示了最具特色和风采的士兵形象。

　　当神秘人阴谋即将得逞之时,士兵顺溜带领同伴粉碎阴谋,捍卫华夏荣耀!在“人工智能不可战胜”的重压之下,他们通过种种努力,扭转局势,在兵王争夺赛中彰显男儿英雄本色!

　　兵者,以坚韧之姿,钢铁之魂,捍卫我泱泱华夏。王者,以睥睨之态,俯瞰苍穹之下,芸芸众生,书写华美篇章。勇者出击,王者无畏!谁,才是真正的兵王?

　　有的人的青春充斥着校园的懵懂和青涩,有的人的青春藏匿在异国他乡的孤独里,那军营的青春在哪里?当青春撞上军营,会擦出什么不一样的火花?军营的青春在每一次的摸爬滚打里、在清晨的号角里……90后士兵的青春在为了战胜尚誉夙兴夜寐的艰苦训练里,在高超发现顺溜身处险险境,冒着生命危险毅然决然营救战友的兄弟情义里,在那一声声“永不言败”的高呼里……

　　《士兵顺溜:兵王争锋》以年轻士兵的成长史为切入点,展现了青少年自我成长的心理路程。我们都曾是热血的少年,都曾幻想过在号角声里冲锋陷阵,以一当十。也许我们没有顺溜完美的体魄与刚强的意志,但我们也应该像顺溜一样热烈地深爱着这个世界,做自己的超级英雄,为荣耀也为青春。

　　《士兵顺溜:兵王争锋》见证勇者出击,王者无畏!谁,才是真正的兵王?2020年1月10日,动画版“战狼”揭晓悬念!

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