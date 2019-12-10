VS电竞酒店，招商加盟群体的不二之选

“电竞酒店”作为一种新兴的娱乐场所,在全国受到了大量电竞玩家的喜爱,从携程网发布的数据来看,电竞酒店的火爆程度在不断攀升。而行业中的佼佼者——VS电竞酒店,凭借着过硬的设施设备和优惠的招商加盟政策受到了玩家群体和投资人士的一致好评。那么VS电竞酒店火爆的秘密是什么?VS电竞酒店说是十分优惠的招商加盟政策真的那么有吸引力吗?记者将用实地考察的方式带领大家一探究竟。

加盟者对VS电竞酒店赞不绝口

记者对VS电竞酒店的实地考察过程中,很幸运地采访到了这家VS电竞酒店的店主。问及招商加盟的经历,店主回答说:“一开始接触VS电竞酒店我是有点担忧的,虽然这个行业目前很火爆,但是我毕竟没有这种跨行业联合的经验。但是VS电竞酒店的招商加盟部门给了我很大惊喜,比如订房佣金和工程、运用指导费用的免收,还有运营时期的多项指导,最终帮助我顺利运营着这家VS电竞酒店。目前我已经收回成本,开始盈利了!”

除了店主,记者还对这家VS电竞酒店内的保洁阿姨进行了采访,采访中阿姨说到“这家店确实生意好得很,每天都在抢房,上拨客人退房就要赶快清扫,因为下一波人在前台等着住呢。”而对于客人是否满意,阿姨则说:“我是不懂哪些配置什么的,不过经常听到客人夸这边网速快、电脑好用,下次带其他朋友过来,经常有客人问我怎么续住。”

可以看出,这家VS电竞酒店生意确实火爆,老板也表示,“不提前预定,到了周末肯定没有空房的”。

VS电竞酒店受到年轻群体的认可和选择

记者也采访了入住的年轻人,为何会选择VS电竞酒店?一位穿着潮流的小伙子这样回道:“这边没比网咖贵多少,但是环境要好得多了,不仅设备是玩家国度的高端电竞配置,而且又安静又干净,困了还能躺着睡一觉,平时工作那么辛苦,我愿意花钱选择一个好的娱乐方式。更别提VS电竞酒店这边还能约了好友开黑甚至打比赛呢!”

从VS电竞酒店用户的反馈中可以看出,VS电竞酒店的火爆,不仅是因为本身硬件配置好,考虑周全,设置了各种电竞爱好者需要的功能区,更是因为新一代年轻人愿意选择价格略高但是质量更优的娱乐方式。年轻群体的新需求被精心设计的VS电竞酒店充分满足,也使得VS电竞酒店生意十分火爆。

记者了解到,VS电竞酒店承诺为参与招商加盟的群体提供运营支持和全程服务,同时在2019年完成招商加盟的人员,还能享受限时的减免政策和金融支持。就此来看,选择VS电竞酒店,无疑是加盟电竞酒店行业的上佳选择。记者也相信,加盟VS电竞酒店,能够很快地感受到电竞酒店这一新兴行业的魅力,也更容易获得投资的丰厚回报。