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电竞酒店行业异军突起，VS电竞酒店引领新世代娱乐潮流

业内 狼小狼 2019年12月10日 14:50

2018年,中国电竞行业用户已经突破4亿,而电竞酒店的数量也以每月50家的速度不断增加。在电竞酒店行业中,VS电竞酒店以独特的优势成为了电竞爱好者的优选,尤其是周末VS电竞酒店客房周周爆满,可谓“一房难求”,十分火爆。

好评如潮:VS电竞酒店凭高端设备和优质环境成为娱乐首选

VS电竞酒店的客户群体中,00后占比15%,95后占比39%,90后占比33%,30岁以上的群体占据13%。记者在采访中了解到,目前主流的娱乐休闲选择无非是餐饮、网络或者出游几种,VS电竞酒店把这些方式糅合,打造出“一个不仅可以玩游戏的酒店”的新形式,成为了当下火爆的新娱乐选择。

电竞酒店行业异军突起，VS电竞酒店引领新世代娱乐潮流 业内 第1张

通过采访和实地考察,记者发现VS电竞酒店的火爆,离不开店内高端的电竞设备、沉浸的入住体验和周到的各类设计等多项优势。

在VS电竞酒店内,入住人群可以享受到华硕高端玩家国度的专业电竞设备,包括拥有i7处理器和20280显卡的专业主机,曲面显示器、机械键盘和电竞座椅一应俱全的装备;也可以体验房内的智慧客控系统,语音指挥窗帘和新风系统;更可以走出房间,感受水吧、竞赛区、休闲娱乐和手柄游戏区等多个功能区域的魅力,充分享受到电竞的快乐和身心的放松。

电竞酒店行业异军突起，VS电竞酒店引领新世代娱乐潮流 业内 第2张

身心放松:VS电竞酒店满足不同年龄段的差异化需求

记者通过用户评价了解到,VS电竞酒店吸引不同年龄阶段用户的特点并不相同。对于30岁以上的群体来说,VS电竞酒店打造了和安全隐私的密闭空间,为用户提供“不在车里发呆,就在电竞酒店解压”的新选择;而对90后来说,“提供了和宿舍类似的环境,还能和朋友亲密地玩耍,降低工作的压力”是VS电竞酒店吸引他们的重要原因;在95后和00后看来,VS电竞酒店“价格贵一些,但是能享受更好的环境,没有烟味,设备也干净好用”,无疑是进行娱乐的优质首选。

在采访过程中,也有用户对VS电竞酒店进行了多方面的夸赞:“VS电竞酒店这边不仅设备新,而且环境很干净,键盘不会有烟灰或者油腻,鼠标摸上去也是干爽顺滑,床单也干净柔软,睡觉也是舒服极了!”,“VS电竞酒店房间外还有专门的竞赛区,可以直接进行比赛,别提多方便了!”。

随着消费的不断升级,选择电竞酒店的群体不再仅仅以价格作为选择的标杆,电竞酒店的功能、设计和入住体验都成为了影响人们选择的重要因素,样样皆优的VS电竞酒店正是凭借着多方优势,走在了电竞酒店行业的前沿,也影响着行业的评判标准。

现如今,电竞行业已经走向专业化、职业化和产业化,电竞酒店成为为玩家提供更优质、更高端的游戏环境的衍生产业,以VS电竞酒店为首的大品牌,更是在潜移默化中不断引导玩家健康、舒适地享受电竞娱乐。相信在VS电竞酒店的影响和带动下,电竞酒店行业不断蓬勃发展的同时,也为入住者带来更多元化、更舒适的放松体验。

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