中国移动电竞赛重庆决赛回顾 忠渝梦想勇登巅峰

12月8日，2019首届中国移动电子竞技大赛重庆决赛在忠县三峡港湾电竞馆点燃战火，这场以“忠渝梦想”为主题焦点战吸引了大量电竞爱好者前来加油助威。在现场热烈的氛围中，《英雄联盟》solo赛、团队赛和《炉石传说》比赛三项冠军全部产生。至此，重庆移动电竞赛圆满收官!

参加重庆区决赛的选手和战队一路经历了预选赛和复赛的考验，实力自然不容小觑。对冠军的执着和对荣誉的渴望，让他们纷纷发挥出最高水平，争夺全国总决赛的入场券。决赛中出现了不少精彩对决，三个项目的冠军争夺战更是彻底点燃了观众们的热情——

【英雄联盟solo 王傲完胜】

《英雄联盟》solo争冠赛由王傲对阵饶潇。第一局王傲盲选蛇女，饶潇盲选剑魔，首局开场后双方相互试探，王傲利用蛇女远程优势和精湛的补刀操作取得优势，在成功消耗掉剑魔大半血量后果断追击强杀，仅用5分23秒便击败了饶潇。

(王傲首局速胜)

第二局王傲选择冰鸟，饶潇选择武器大师，饶潇开场后打法相当勇猛，并差点扳回一局。可惜王傲利用所选英雄的技能成功逃过一劫，此后更是顺势推掉了饶潇的防御塔。最终王傲完胜夺冠。

(王傲夺冠合影)

【炉石传说赛 王志鹏夺冠】

《炉石传说》的争冠赛在王志鹏和罗佳宇两位选手之间展开，王志鹏选用萨满和猎人，罗佳宇则选用骑士和盗贼，开场后双方迅速进入比赛状态，展开脑力比拼。凭借萨满出众的强度和不易被针对的优势，以及更胜一筹的策略技巧，王志鹏连下两城，不仅成功夺得重庆区《炉石传说》冠军，更获得了晋级全国总决赛的资格!

(王志鹏胜出瞬间)

(王志鹏夺冠合影)

【英雄联盟团队赛点燃全场】

作为重庆区决赛的压轴戏，《英雄联盟》团队争冠赛引起了现场一波高潮。岁月竞技战队和FOB战队在预选赛和复赛阶段均有上佳发挥，争冠赛更是“火力全开”。首局开场后FOB战队先声夺人拿到一血，岁月竞技战队稳扎稳打展开反击，并在比赛中段逐步建立优势。首局第19分钟，岁月竞技战队全员中路冲上对方高地团灭FOB战队并打掉了所有水晶和防御塔，取得1:0领先。

(岁月竞技战队首局获胜瞬间)

第二局岁月竞技战队继续强势，开场不久便拿到了一血，并打出一波人头数13:1的碾压局面。尽管FOB战队勉力支撑并进行了局部反扑，但或许是开局被碾压的情况严重打击了队员们的士气，最终他们在第22分钟被岁月竞技战队再次击败，后者如愿夺得重庆区《英雄联盟》团队赛冠军。

(岁月竞技战队夺冠合影)

【重庆区晋级名单产生】

在三项决赛结束之后，重庆区决赛的名次最终确定，岁月竞技战队和王志鹏选手将共同代表重庆出征全国总决赛。期待他们能在更大的舞台上发挥出更好的水平，为我们带来更加精彩的比赛，为重庆带来总冠军荣耀!

重庆区决赛各项目冠亚季军名单：

各项目冠亚季军名单——

英雄联盟(Solo)

冠军：王傲

亚军：饶潇

季军：叶骋

英雄联盟(团队)

冠军(晋级)：岁月竞技战队

亚军：FOB战队

季军：BW战队

炉石传说

冠军(晋级)：王志鹏

亚军：罗佳宇

季军：唐城

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆区决赛现已圆满落幕，不过，席卷全国的电竞热潮仍在蔓延。中国移动双千兆网络将为中国移动电竞大赛提供全程网络保障，带来高清晰、高流畅的画面呈现，让选手与观众都能畅享竞技快感。各位电竞爱好者还可登陆移动官网咨询办理Carry Card套餐，畅享大额流量和超值电竞惊喜!