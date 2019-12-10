中国移动电竞大赛福建福州预选赛结束 冠军获得晋级资格

2019首届中国移动电子竞技大赛福建预选赛于11月28日正式开幕，吸引了众多福建电竞发烧友前来报名参赛。12月6日至8日，福建赛区最后三个赛点陆续进行了比赛，数位“草根大神”脱颖而出，获得《英雄联盟》solo赛、《炉石传说》赛冠军，成功晋级省区决赛。

【福州收官战，冠军皆晋级】

为了方便当地电竞爱好者们报名，福州移动电竞赛的站点都靠近大学校园和重要商区，上周，参赛选手纷纷涌入福建师范大学移动校园营业厅、福州京东之家旗舰店和福建农林大学移动校园营业厅，争夺晋级省区决赛的资格。作为“电竞大省”福建的省会，福州不仅有大量草根选手，更有超多热心观众。虽然只是预选赛，但现场氛围依旧非常热烈。

移动电竞赛福建预选赛的《英雄联盟》项目采用BO1单败淘汰规则，《炉石传说》项目采用KOF2单败淘汰规则。选手们在比赛中各展所长，全力以赴争夺晋级省区决赛的资格。经过多场精彩激烈的比拼后，三个赛点的冠军全部产生，他们将在近期参加福建省区决赛，其中《英雄联盟》团队赛和《炉石传说》比赛的冠军，还能获得与其他赛区冠军同台竞技、赢取全国总冠军的机会。

本次比赛冠亚季军名单如下：

《英雄联盟》(solo赛)：

冠军：郑楷龙、杨嘉杰、王智盛

亚军：林衡、陈德翔、吴育杰

季军：王仲禹、魏铭滨、花楚桥

《炉石传说》：

冠军：蒋焜、陈德翔、邓宇鸿

亚军：项吴楠、王强、汤晓亮

季军：林衡、严志宇、王新骋

【预选赛圆满落幕，省区赛蓄势待发】

中国移动电子竞技大赛福建预选赛已于12月8日圆满落幕，省区决赛也即将开启筹备工作。咪咕视频、咪咕快游及多个热门直播平台都将对省区决赛进行实况全程直播。

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