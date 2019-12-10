橘子洲头烽烟再起 移动电竞赛湖南赛区16进4完美收官

12月7日，2019首届中国移动电子竞技大赛湖南总决赛前奏——16进4淘汰赛在长沙打响。经过整整一日的鏖战，《英雄联盟》SOLO赛和团队赛、《炉石传说》三大项目已经分别决出四强。12月15日，他们将在长沙开福区万达广场金厅为我们上演湖南总决赛的最终乐章!









十六路诸侯战长沙 四强名单尘埃落定





11月22日，移动电竞赛湖南赛区预选赛启动，赛点覆盖长沙、常德、郴州、衡阳、吉首、娄底、邵阳、湘潭、株洲、益阳、永州、岳阳、张家界等多个地市，吸引了本土电竞精英和来自全省二十多所高校的学子参赛。经过考验，十六强选手来到长沙，开启新的淘汰赛征程。









上周六早上8点30分，16进4的比赛准时开始，位于开福区望麓园的网鱼网咖很快被前来观战的玩家所占据。由于采用BO1单败赛制，选手们都表现得非常谨慎，普遍采用求稳打法，但场面依然非常精彩，每一场对战都体现了“不战到最后一刻绝不放弃”的电竞正能量。









最终，《英雄联盟》SOLO赛及团队赛、《炉石传说》的四强相继产生，他们也赢得了通向湖南总决赛的宝贵门票!在赛后采访环节，所有选手都对比赛现场的硬件配置表示满意，特别是由主办方湖南移动提供的双千兆网络支持，在快节奏的英雄联盟团战中，高速网络带来的超低延迟能让选手精确释放技能，打出行云流水的团队配合。晋级四强的选手吴吉星同时表示，接下来会调整状态，迎接全省最后的巅峰对决，用冠军证明自己!





16进4淘汰赛晋级名单：





英雄联盟SOLO：任波、杨威、吴吉星、博思宇





英雄联盟团队赛：郴州SEA战队、无敌战队、正月初五战队、愿景网吧战队





炉石传说：周天华、吴俊豪、徐鑫涛、李继烽









总决赛开幕在即 谁能代表湖南登上全国舞台?





晋级的四强选手将进行短暂休整，12月15日，湖南总决赛将在长沙万达广场金厅进行，除了最巅峰的电竞对决，主办方还邀请到多位职业选手和人气解说亲临现场为选手加油并担纲现场解说，玩家更能参与丰富现场互动，赢取移动Carry 卡等周边福利，畅享大额流量和超值电竞惊喜!湖南移动双千兆网络将对大赛进行全程网络保障，超凡网速超低延迟保障团战流畅，让选手尽情享受竞技快感!









湖南作为电竞强省，孕育了无数顶尖职业选手，湖南玩家的游戏水平也位于全国前列，因此湖南总决赛拥有极高的“含金量”。期待四强选手们能在决赛中发挥出全部实力，他们的优胜者不仅能获得全国总决赛的参赛资格，更是全国冠军最有利的人选!