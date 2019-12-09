移动电竞车环游长沙城 CMCC湖南总决赛进入倒计时！

“电子竞技”是体育运动的一种，从表象看是一种相对静止的状态，选手只需坐在舒适的电竞椅上，双手操控即可以在战斗中所向披靡；赛车飞驰而过，澎湃的动力和电竞一样刺激着体内的荷尔蒙。当男人最爱的“电竞”和“车”碰撞在一起，动静交融、节奏加倍，新的火花由此生产。12月8日，两辆外观炫酷的移动电竞车出现在长沙街头，成为路人们关注的闪亮焦点，更是湘城一抹亮丽的风景线。

手速快车速快网络更快，极速电竞车巡游长沙！

随着2019首届中国移动电子竞技大赛湖南赛区16进4淘汰赛战罢，四强名单正式出炉，湖南总决赛已经进入紧张的倒计时阶段，选手们紧锣密鼓地为下周的终极决战做准备。本次电竞车巡游活动由湖南移动双网双千兆全程提供网络支持！

上午11点，两辆电竞车将从湖南总决赛举办场地开福区万达广场出发，途经长沙最繁华地段湘江中路、三一大道、芙蓉中路、五一大道，再由猴子石大桥过湘江抵达河西大学城，经过中南大学、湖南师大后前往湖南大学。最后，分别停靠在CFC富兴时代广场音乐街中庭和湖南大学德智园学生公寓前广场。

移动电竞车巡游路线

到达停靠点后，炫酷的电竞车很快吸引了大批围观群众驻足，一场围绕电竞车展开的电竞派对就此拉开帷幕。5位《英雄联盟》coser齐聚活动现场，欢乐的现场气氛感染了每一个玩家，大家也对即将到来的湖南总决赛越发期待。

上车体验互动游戏，湖南总决赛门票抢先入手！

令人惊艳的“移动电竞车”不仅可以看，更可以玩，在车内，玩家可以和coser一起进行英雄联盟和炉石传说单人挑战、双人单手操作PK赛、移动5G快问快答挑战、咪咕快游体验互动等互动游戏，有湖南移动双网双千兆助力活动现场网络，轻松取胜不在话下。虽然只是娱乐，但上车的玩家们明显有备而来，都表现出了超高竞技水平，湖南果然是卧虎藏龙的电竞之乡。

最有趣的环节是coser与玩家之间的solo赛，虽然在面对其他玩家时毫不手软，但和coser对战时却略显紧张，甚至有人输给了实力明显较弱的coser以换取小姐姐的笑容，被大家笑称为“演员”，看来湖南玩家不仅实力强，情商也是一流。参与互动的同学们不仅提前体验到了湖南移动双网双千兆网速的过人之处，更收获了丰富的丰富周边好礼，还抢先入手了湖南总决赛的宝贵门票！

终极对决一触即发， 神秘电竞明星空降现场！

12月15日，CMCC湖南赛区四强选手将在湖南总决赛上演最后的巅峰对决。多位知名解说、电竞明星将亲临长沙开福区万达广场金厅为选手助威。届时现场将搭建专业电竞舞台，配备智能灯光系统和60平米超大LED全色域屏幕，聚焦选手每一个精彩操作，为观众打造一流视听效果。

此外，湖南移动双千兆网络将对湖南总决赛进行全程网络保障，在超凡网速、超低延迟的帮助下，四强选手将决出《英雄联盟》团队赛、solo赛、《炉石传说》三大项目的全省冠军，《英雄联盟》团队赛和《炉石传说》项目的冠军更将代表湖南，登上全国总决赛的舞台！

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛是由中国移动携手腾竞体育、网易暴雪举办的全国型电竞大赛，旨在为热爱电竞的玩家提供一个展现自己的机会。12月15日，湖南总决赛即将到来，决战一触即发。各位电竞爱好者可登陆移动官网或前往移动营业厅咨询办理Carry 卡，畅享大额流量和超值电竞惊喜！