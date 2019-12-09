忠渝冠军梦想！中移电竞大赛重庆决赛上演巅峰对决

12月8日，2019首届中国移动电子竞技大赛重庆决赛在忠县三峡港湾电竞馆点燃战火。这场以“忠渝梦想”为主题的年度电竞盛典，不仅汇集了从预选赛中脱颖而出、怀揣冠军梦想的优秀选手，更吸引了大量电竞爱好者到场观战助威，现场氛围空前热烈。经过一番激战，重庆赛区《英雄联盟》solo赛、团队赛和《炉石传说》比赛的冠军全部产生！

【观众齐聚一流场馆，赛场氛围激燃嗨爆】

忠县三峡港湾电竞馆在中国乃至亚洲都是首屈一指的专业性电子竞技综合场馆，主要由电竞场馆、电竞展示厅、电竞孵化中心构成。馆内设有16个装有隔音、阻光玻璃的比赛房，能同时容纳16位电竞选手或同等数量的战队进行比赛。值得一提的是，现场设备也相当齐全先进，场馆中心有八面形LED巨屏用于直播赛事，观众能够360°无死角观看比赛，在看台区还有环绕全场、可达到滚动字幕效果的环形屏幕，保证观众获得最佳的观赛体验。

决赛当天中午，忠县三峡港湾电竞馆迎来了大批观众，到下午1点比赛正式开始前，观赛区已人头攒动。鼎沸的人声与节奏感十足的背景音乐，让赛场氛围达到一个小高潮。

【大咖嘉宾齐亮相，5G主题曲全球首发】

近两年，我国电竞行业在泛娱乐发展方面进行不断努力与尝试，不仅有效延伸了电竞在文化娱乐领域的产业链，更显著提升了电竞在大众群体中的正面影响力。中移电竞赛重庆决赛之所以能达到如此规模，除比赛本身的重要性之外，星光熠熠的嘉宾团同样应该记一大功：知名解说瞳夕、钱堃、李博、佩琪，以及新生代人气说唱歌手张雪飞、Birck悉数到场，吸引了大量喜爱电竞、音乐和街头文化的年轻人到场观战。

解说们专业且激情的点评给现场观众带来一场酣畅淋漓的视听享受，由张雪飞和Birck联袂献声、全球首发的重庆移动5G推广曲《未来无限可能》则充分调动起了观众们的情绪，歌声、欢呼声与喝彩声交织不断。此外，咪咕快游、咪咕视频及多家热门直播平台也对比赛进行了全程实况直播，让全国各地的电竞发烧友能同步感受到了现场燃爆的氛围。

【冠军之争精彩激烈，圆梦之旅只有赢家】

重庆决赛分《英雄联盟》Solo赛、团队赛和《炉石传说》赛三个项目，为夺取冠军头衔，参赛的选手和战队展现出高昂的斗志，刚开场就拿出了百分百的实力，几乎所有比赛都显得格外激烈，最终的冠军争夺战更是异常焦灼。

《英雄联盟》团队赛冠军战的对阵双方是岁月竞技战队与FOB战队，两队携手为观众带来了一场看点十足的拉锯战；《英雄联盟》solo冠军赛选手王傲与选手饶潇你来我往互不相让，数次引起观众们的惊呼；《炉石传说》冠军赛选手王志鹏与罗佳宇比拼策略，这场脑力对决同样相当精彩。

最终，重庆区决赛的冠亚季军全部产生，夺冠选手和战队实现了他们的梦想，未能站上重庆电竞顶峰的人同样值得拥有掌声，是的，他们与冠军失之交臂，却足以昂首告诉所有人：我曾与冠军同台竞技，战斗到最后一刻。

各项目冠亚季军名单——

英雄联盟（Solo）

冠军：王傲

亚军：饶潇

季军：叶骋

英雄联盟（团队）

冠军（晋级）：岁月竞技战队

亚军：FOB战队

季军：BW战队

炉石传说

冠军（晋级）：王志鹏

亚军：罗佳宇

季军：唐城

岁月竞技战队与王志鹏选手将代表重庆征战全国总决赛，希望他们能再接再厉，为重庆争得总冠军荣耀！

【结语】

电竞此前发展较为缓慢，很大程度是受制于网络，但在5G时代到来后，电竞已真正实现0延迟。中国移动电竞大赛由中国移动双千兆网络提供全程网络保障，带来高清晰、高流畅的画面呈现，让选手与观众都能畅享竞技快感。

虽然2019首届中国移动电子竞技大赛重庆区决赛已经完美收官，但席卷全国的电竞热潮仍在蔓延！各位电竞爱好者可登陆移动官网咨询办理Carry Card套餐，畅享大额流量和超值电竞惊喜！