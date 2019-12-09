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中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕

业内 狼小狼 2019年12月09日 15:27

12月7日，2019首届中国移动电子竞技大赛江西省区决赛在南昌正式开启。从预选赛中晋级的选手及战队齐聚在江西省展览中心同台竞技，经过数场强强对话，江西省区各比赛项目的冠军全部产生，其中《英雄联盟》团队赛和《炉石传说》比赛的冠军更获得了出征全国总决赛的资格。

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第1张

【展览中心成为电竞欢乐海洋】

坐落于南昌市八一广场的江西省展览中心，既是全国著名的展览中心，也是南昌市民周末休闲放松的必去之地。便利的交通和超旺的人气，使在此举办的江西省区决赛颇受关注。为了让到场观众都能享受电竞比赛带来的刺激和乐趣，赛事方特意安放了LED大屏进行直播，并邀请优秀解说夏宵、童庆元进行专业点评。选手的精彩发挥，观众的喝彩助威，让现场氛围十分热烈，而赛事合作伙伴西部数据、维齐和音动传媒也来到场助力，为玩家带来更多电竞福利。

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第2张

赛事方在比赛间隙组织起了互动游戏和水友赛，获得台下观众的积极响应，参与者们不仅亲身体验了电竞的魅力，更获得了提莫手办、提莫抱枕、大赛定制的水杯等惊喜大礼。值得一提的是，江西省展览中心还举办了由江西ACG漫展带来的各类二次元展览，让观众感受电竞与二次元文化融合所带来的别样视觉盛宴。

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第3张

【赣鄱大地王者出世，总决赛蓄势待发】

与其他赛区相同，江西决赛分为《英雄联盟》Solo赛、团队赛和《炉石传说》赛三个项目，夺取冠亚季军的选手和战队都能获得丰厚的奖金，《英雄联盟》团队冠军和《炉石传说》冠军更晋级全国总决赛，与其他赛区的冠军一较高下。

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第4张

为了获得冠军头衔，选手们在比赛开始后便迅速进入状态迎战对手。《英雄联盟》solo冠军赛上演双雄争霸，陈军安与尚志勇鏖战数轮方定胜负;《英雄联盟》团队冠军赛全程燃爆，tsy战队与nbg战队你来我往大开大合;《炉石传说》冠军赛场面看似平静实则激流涌动，选手黄河和刘明骏展开策略对决。精彩的比赛让全场观众大呼过瘾。

最终，江西省区决赛的冠亚季军悉数产生，他们是——

英雄联盟(Solo)

冠军：陈军安

亚军：尚志勇

季军：黄河

英雄联盟(团队)

冠军(晋级)：tsy战队

亚军：nbg战队

季军：cxk战队

炉石传说

冠军(晋级)：黄河

亚军：刘明骏

季军：胡小宇

tsy战队与黄河选手将携手出征全国总决赛，让我们一起期待他们在接下来的比赛中发挥出更高水平!

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第5张

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第6张

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第7张

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛江西省区决赛已经圆满落幕，但席卷全国的电竞热潮仍在蔓延中!

中国移动双千兆网络为中国移动电竞大赛提供全程网络保障，让全民尽享电竞乐趣，助力参赛选手勇夺冠军宝座。此外，各位电竞爱好者还可登陆移动官网咨询办理Carry Card套餐，畅享大额流量和超值电竞惊喜!

中国移动电子竞技大赛江西决赛圆满落幕 业内 第8张

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