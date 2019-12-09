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快手二次元宣布国漫扶持计划，下一个《哪吒》会远吗？

业内 狼小狼 2019年12月09日 15:25

说到今年的国产动漫电影，让你印象最深的一句话是什么？一定少不了这句——“我命由我不由天”。

动漫电影《哪吒之魔童降世》在刷新票房纪录的同时，也让观众看到了国漫从业者的不易，影片前后打磨5年，仅哪吒的形象就设计了100多稿，背后制作人员超过1600人。而今天，在国漫崛起的这条路上，A站与快手二次元将作为重要引擎之一，助推国漫良性发展。

12月5日，快手ACG光合创作者大会在武汉举行，A站与快手二次元先后发布了重磅消息，共同打造泛二次元内容生态。让众多UP主欣喜的是，快手ACG正式公布了国漫扶持计划，30亿流量扶持1万个二次元创作者，从平台变现、流量扶持、运营指导三个维度，为国漫账号赋能。

快手二次元宣布国漫扶持计划，下一个《哪吒》会远吗？ 业内 第1张

A站负责人文旻在大会上提到，国漫扶持计划从7月28号开始，除了平台自身的资源扶持，还会有内容方、平台方等合作，如腾讯动漫、优酷等。截止到10月，整体帐号数据实现了5倍左右的增速。

其中，猫总白一航、大王不高兴、飞狗MOCO等账号在快手二次元垂类快速成长，猫总目前有350万的粉丝量，大王不高兴作为优质IP，也在短时间内达到了不错的量级。在本次大会上发布的二次元垂类影响力榜单上，“狗哥杰克苏”“伍六七”等众多快手二次元账号也都榜上有名，再一次让外界关注到快手二次元垂类的商业价值。

快手二次元宣布国漫扶持计划，下一个《哪吒》会远吗？ 业内 第2张

“我们这一年在快手突破了836万粉丝，成为快手这个平台上粉丝拥有量和涨速最快的IP之一”，“狗哥杰克苏”创始人丁俊云在分享时提到，“快手这个平台给了我们安全感，目前基于狗哥拥有的粉丝量，我们已经开始孵化矩阵。” 在快手二次元垂类快速崛起的账号，也在不断尝试着实现商业价值的探索。

出尽风头的国漫，崛起还得用实力说话

国漫的力量势不可挡，不仅是口碑，在票房表现上也可圈可点。除了“封神之作”《哪吒之魔童降世》，今年上映的《白蛇：源起》《罗小黑战记》也让人眼前一亮，还有去年被称为年度最炸裂国产动画的《刺客伍六七》，也俘获了不少人心。

据统计，国内泛二次元用户数量已突破4亿，其中90后、00后群体占比超过六成。随着二次元人群的扩张，以动漫、游戏轻小说等为主要产品的泛二次元产业，也进入了高速发展期。预计到2020年，这一领域的整体市场规模将达6000亿元。

尽管有不错的票房成绩、庞大的用户群体、广阔的市场前景，但国漫的崛起仍任重道远。首先从内容来看，太过依赖既有IP，是目前国漫创作层面的硬伤之一。其次，从整个内容产业链的角度来看，与日本等动漫发达的国家，也有不小的差距，上游缺少皮克斯、吉卜力这样的知名内容制作商；下游缺乏孩之宝、日本万代这样的周边制造商。

因此，以A站为代表的二次元内容平台，需要承担起更多的角色，这也正是快手二次元推出国漫扶持计划的契机之一。除了30亿流量的扶持，快手二次元还将扶持1万个二次元创作者外，助力1000个新账号成为优质创作者，打造100个百万大号以及10+个优质国漫标杆案例，从内容生产、流量曝光、品牌收益等环节切入。依托A站长期积累的优质内容与UP主的优势，借助短视频的方式，发掘国漫全新的创作方式，同时进一步向产业链上下游延伸。

我们可以看到，在泛ACG这个蓝海领域，快手二次元和我们所熟悉的漫画IP已经产生了一些新的化学反应。在与哪吒合作推出的魔法表情的活动中，通过新鲜有趣的活动运营，帮助IP进一步发酵，最终总作品上传量接近490万，总播放量达到4亿。

  快手二次元宣布国漫扶持计划，下一个《哪吒》会远吗？ 业内 第3张

坚持内容为王的A站，将成国漫计划的重要抓手

高调回归的A站，如今已经满血复活。过去的一年，借助快手，A站重整旗鼓，在产品技术、内容运营等方面打下了更牢固的基石。为了在二次元上更“硬核”，在版权内容、OGC、PGC、UGC四个方面同时发力。其中，2018年买下5部番剧的独播权，仅《佐贺偶像是传奇》总播放量就超过3800万。

另一边，A站推出的超级UP主扶持计划，两期A等生计划就发掘扶持新人UP主过千位，爆蕉计划更是惠及1578位UP主。在刚刚结束的快手ACG光合创作者大会上，A站再次提出了“2020计划”，宣布明年将扶持20位百万粉丝级别UP主。

  快手二次元宣布国漫扶持计划，下一个《哪吒》会远吗？ 业内 第4张

满血复活的A站，在此次国漫计划中，也将成为快手二次元的重要抓手。在收购A站之前，除非深度用户，很少有人会把快手和二次元联系在一起。收购A站之后，快手才开始真正挖掘二次元垂类的价值，同时借助A站的资源，将二次元人群以及内容进一步扩大化，也就是现在所说的泛二次元生态。

在优质国漫内容以及UP主的发掘上，主张“年轻、硬核、御宅”的A站也将承担重要的作用。12年来，A站聚集了一批“喜欢动漫文化、喜欢进行二次元创作以及消费的群体”，他们更年轻且大多来自一二线城市，有更高的消费能力和消费周期，而“宅”的特点，也让这群人愿意把更多的时间去关注二次元文化。用户在哪里，市场就在哪里，用户在消费动漫作品时，也能倒逼优质内容的生产。

此外，A站基于硬核二次元内容，开发制作了大量衍生品，从大众日常使用的钥匙扣、杯子、鼠标垫、抱枕、弹幕伞等生活用品，再到更高级的手办，这些衍生品作为纽带，能与用户产生更好的情感连接。

AC娘+快手老铁，不止于国漫

据统计，从2019年至今，快手的二次元核心用户已超过4000万，提供了1000万条泛二次元内容，累计播放次数达224亿次。但A站对快手的意义，远不止国漫计划，也不止二次元垂类价值的发掘。

互联网时代，“标签”是个双刃剑。一直以来，快手的标签基本是“土嗨”，而对于日活2亿、月活4亿的快手来说，已经掌握了足够的“下沉流量”，回归到商业变现，要想获得更大的想象空间，一二线城市的人群可以说是势在必得。而过去的“标签”显然并不能打动这群人，A站的出现，刚刚好，二次元便是个很好的切入点。

据极光大数据统计，快手和A站的用户存在极强的互补性。快手用户群中仅有0.3%的用户为A站用户，同时A站用户中仅有19.5%为快手用户。A站的用户群体主要集中在大中城市，这就为快手补足了一块短板。同时，在内容上，A站与快手二次元也各有侧重点，前者仍坚持硬核二次元内容，而后者则定位为反二次元内容，从横纵两个方向，捕获大批流量。

快手二次元宣布国漫扶持计划，下一个《哪吒》会远吗？ 业内 第5张

随着90后、00后的登场，二次元文化正在逐渐从小众走向大众，我们可以看到，越来越多的漫改在各大平台播出。艾媒咨询数据显示，2019年中国二次元用户有望增至3.28亿人。快手ACG的泛二次元用户与A站的核心二次元用户，在各自保持增长的同时，也会产生新的化学反应，让用户稳稳地留在平台。

A站与快手的结合，可以说是1+1大于2，当这股力量注入到国漫领域，也将会让国漫的崛起之路少些坎坷。有人说，“国产动画的真正崛起，需要每年都诞生五到十部《大圣归来》、《大鱼海棠》这样的作品”，A站用十二年再次证明了自己，每年五到十部《大圣归来》，同样也需要一点时间。

正如A站负责人文旻提到的，“我们希望大家都能找到人生意义上的主次元，希望大家选择和坚持的是你人生当中真正想要去做的那一件事情，不仅仅是喜欢，而是热爱。可以称之为一种更硬核的生活方式。”

A站在自我迭代的过程中，始终没变的是硬核，国漫的创作者们亦是如此。

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