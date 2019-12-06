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AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主

业内 狼小狼 2019年12月06日 09:49

2019年12月5日，在刚刚结束的快手ACG光合创作者大会上，AcFun（以下简称A站）总经理文旻公布了全新的“2020计划”，即“2020年打造20位百万粉丝级别UP主”。该计划旨在通过打造头部百万级别UP主，带动A站在整个UGC领域的话语权提升，激励更多UP主持续输出优质内容，完善二次元内容生态，从而创造一个有着无限活力的多元化二次元社区。

　　AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第1张

　　

相许，激励腰部UP主逆风局翻盘

 

回顾2019年，A站陆续发布了包括“A等生计划”、“UP主激励榜单‘熋榜’”、“蜜桃计划”和定期释放的“爆蕉计划”等一系列的面向新人UP主和中小型UP主的激励动作。

　　

ChinaJoy期间，A站正式发布了囊括以上资源支持及资金支持的“5.7亿超级UP主扶持计划”，通过包括丰厚打赏、活动激励、流量激励、入榜奖励、整体资源扶持、一次性签约金、商业变现和签约政策在内的七大惠普政策和全方位一站式的服务，让新人UP主和中小型UP主在内容输出和经济收入层面均有强力的保障。

　　AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第2张

得益于A站的UP主普惠政策，在刚刚结束的第二季“A等计划生”活动中，新人UP主“灵珏184”凭借其上传的搞笑向作品《坦克变形记，告别肥宅，从我做起》以2332的票数折桂票王，该片生动形象的展示了年轻人“痛并快乐”的艰难减肥路，直击诸多A站粉丝的内心深处。

　　AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第3张AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第4张

　　

而在活动中脱颖而出的另一位新人UP主“盾盾Devil”，其舞蹈作品《青蛇》播放量高达13.4万，粉丝增长量接近4千，收获投蕉数量超过1.7万，战果丰硕。A站正在以全新的姿态在向UP主们证明，这个社区已经做好准备，可以重新吸纳、接受、孵化他们旺盛的创造力，甚至能够提供更具竞争力的商业收益。

　　AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第5张

　　

头部腰部共同发力Carry二次元社区生态

　　

如果说过去的A站UP主激励政策重心在于腰部UP主，那么刚刚在武汉举办的快手ACG光合创作者大会上公布的“2020计划”，将会是A站打造头部UP主核心竞争力的重要动作之一。

　　AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第6张

　　

通过 “2020计划”的落地，A站将在2020年打造20位百万粉丝级别UP主。这是5.7亿超级UP主扶持计划的升级版，专注于为头部UP主量身定制发展路径，不仅在站内形成顶部话语权，更会助力头部UP在站外出圈，形成更大的覆盖面与影响力，让UP主在粉丝聚拢与商业变现等层面均实现突破式成绩。

　　

2018年，作为国内最早ACG圣地的A站度过了至暗时刻，在经历了并购、重组、优化之后，依然坚定的围绕“内容生产一定是A站重心中的重心”的核心原则，通过一系列的UP主激励计划和国内外优秀IP资源引进，不断提升社区活力。

　　AcFun文旻公布“2020计划”：打造20位百万UP主 业内 第7张

　　

正像A站总经理文旻提到的：“A站要让所有的努力终有回报，所有的美梦都会成真。”A站在经历了洗礼后已强势回归，接下来A站将继续通过一系列扶持计划让UP主有更好的发展空间和生存环境，通过持续激励创作、鼓励创新，来完善二次元内容生态，助推中国二次元文化发展。

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