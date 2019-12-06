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连接每一种次元 快手ACG光合创作者大会在武汉举行

业内 狼小狼 2019年12月06日 09:48

12年前，AcFun在武汉诞生；12年后，AcFun在武汉蜕变再出发。

　　

2019年12月5日，快手ACG光合创作者大会在武汉正式举行，一时间成为“天下漫友”的焦点。在这个二次元领域的盛会上，AcFun总经理兼快手二次元垂类负责人文旻宣布，AcFun将推出全新品牌定位，致力于成为“聚集年轻人的硬核二次元文娱社区”。同时，快手二次元将与AcFun携手打造平台二次元生态，帮助创作者多平台成长。

连接每一种次元 快手ACG光合创作者大会在武汉举行 业内 第1张

　　

不仅于此，这场二次元人群的年终狂欢盛宴，可谓亮点颇多。

　　

首先，AcFun将打造一站式二次元文娱消费平台。众所周知，AcFun作为国内二次元网站的“鼻祖”，聚集了大批核心二次元用户，如今借助快手的力量，其有实力更好地构建二次元文娱社区。活动现场，文旻宣布未来AcFun将涵盖内容、直播、游戏、虚拟偶像、IP衍生品等五大领域，满足用户一站式二次元文娱消费需求。

连接每一种次元 快手ACG光合创作者大会在武汉举行 业内 第2张

　　

内容方面，AcFun更重视热门独播版权番剧、OGC自制内容、UP主供给内容；直播方面，上线内测AcFun直播功能，前期主要在游戏直播、虚拟偶像直播、符合二次元审美的颜值主播等方向发力；游戏方面，携手快手游戏、龙拳互娱独家联合发行二次元风格手游《命运神界：梦境链接》；虚拟偶像方面，以AC娘为代表的虚拟人物形象，将与受众产生更深的连接；同时，AcFun的IP衍生品也将被全方位开发。

　　

其次，在收购AcFun后，快手也在不断完善二次元垂类。在此次大会上，快手提出要进一步打造泛二次元内容生态，助力IP成长。

　　

最后，则是重磅的扶持计划，AcFun宣布2020年扶持20位百万粉丝级别UP主；快手二次元则拿出30亿流量扶持1万个二次元创作者。

连接每一种次元 快手ACG光合创作者大会在武汉举行 业内 第3张

　　

此外，大会上还宣布了快手游戏与RIOT达成战略合作，并曝光了两者未来合作发展的相关计划。

　　

为打造硬核内容，此前AcFun就推出了超级UP主扶持计划，极大刺激了内容生产和消费，实现了爆发式增长。2019年10月的累计Up主数量相较于2019年5月的累计Up主数量增长45%，累计稿件数量增长32%，播放次数增长88%，播放时长增长43%。同时两期A等生计划发掘扶持新人UP主过千位，并签约了数位多才多艺的新人UP主等。

　　

近年来国漫逐渐崛起，为进一步助力优质国漫IP更好前行，快手二次元垂类特别推出国漫扶持计划，通过超额流量扶持、站内资源倾斜、深度运营推广等方式精准扶持。

连接每一种次元 快手ACG光合创作者大会在武汉举行 业内 第4张

　　

在此次大会上，快手二次元垂类也亮出了喜人的成绩。从2019年至今，快手共提供了1000万条泛二次元内容，累计播放次数达224亿次。短视频的爆发更是孵化了一批独特的内容，如大家熟知的《一禅小和尚》，播放量在百万级别。据艾媒咨询2018年数据显示，中国核心二次元用户约2.76亿，而泛二次元用户近3.5亿，泛ACG仍是蓝海，仍有流量红利值得挖掘。

连接每一种次元 快手ACG光合创作者大会在武汉举行 业内 第5张

　　

收购AcFun之后，快手“老铁”开始在二次元垂类发力，如今跨次元内容正在快手蓬勃成长。未来，AcFun与快手二次元垂类将进一步打通融合，内容方面，AcFun具有丰富的版权内容资源和优质的长视频UP主，可以成为快手二次元的优质内容来源；用户方面，快手有着庞大的动漫潜在受众，当他们通过快手平台，接触到了优质的UGC动画内容和高制作水平的版权内容后，也可以转化为AcFun用户。

　　

快手ACG将连接每一种次元，让每种次元都能被看见，让每个人都能找到认同感与归属感，而这也正是AcFun 12年以来的初心。未来，AcFun将通过“UGC+PGC+OGC+版权”的内容组合，继续构建良好的内容生态，与快手二次元产生更多的化学反应。

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