中移电竞大赛进驻苏州 江南水乡战鼓敲响

2019首届中国移动电子竞技大赛江苏赛区预选阶段已于11月29日正式拉开大幕，硬核电竞燃遍江南水乡，年轻选手竞相争夺晋级名额。12月1日-12月3日，本届赛事在苏州举行了两场比赛，分别决出了《英雄联盟》Solo和《炉石传说》项目的冠军，胜者成功杀入江苏赛区决赛圈。

【江南电竞大省上演强强对决】

江苏是全国知名的电竞强省，在各类赛事的熏陶下，民间电竞发展水平极高。本届赛事吸引了不少业余电竞高手前来参赛，精彩对决不断上演。本次比赛在苏州农业职业技术学院中国移动营业厅和相门后庄中国移动营业厅举行，周边的高校学子和年轻电竞爱好者纷纷踊跃报名。他们为实现自己的电竞梦想，向冠军目标发起冲击。

本届赛事预选阶段《英雄联盟》项目采用BO1单败淘汰规则，《炉石传说》项目采用KOF2单败淘汰规则。严格的赛制增强了比赛的竞技性，只有实力全面、发挥稳定选手才能赢下每一局比赛，战胜所有对手晋级。

全部比赛结束之后，各项目冠军已经产生，他们成功获得了江苏决赛的入场券。在后续比赛中，这些晋级强者将继续向全国总冠军宝座迈进。

比赛冠亚季军名单如下：

《英雄联盟》(Solo)：

冠军(晋级)：杨宇杰、王新宇

亚军：张帆、涂永康

季军：郝曙光、李晨

《炉石传说》：

冠军(晋级)：吴昊天、魏昊旭

亚军：章小康、李晨

季军：赵栩弘

【电竞浪潮覆盖十城 巅峰对决即将来临】

2019首届中国移动电子竞技大赛江苏赛区在南京、苏州、徐州、镇江、泰州、无锡、南通、宿迁、淮安、扬州十座城市陆续开展，比赛赛点围绕省内各大高校设置，为充满热情的年轻学子带来了圆梦电竞的完美契机。目前江苏赛区预选报名通道仍然开启，登录“咪咕快游”APP即可报名参赛!

预选赛后，江苏赛区将进入决赛阶段，届时赛事实况将通过各大平台全程直播。中国移动5G将帮助全民尽享电竞乐趣，助力参赛选手勇夺冠军宝座。

赛事官方报名通道：http://g.migufun.com/zhmcn