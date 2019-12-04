连接每一种次元，快手 ACG 光合创作者大会即将武汉召开

12月5日，以“连接每一种次元”为主题的快手 ACG 光合创作者大会即将在湖北武汉召开。诞生于武汉的AcFun弹幕视频网（以下简称“A站”），在历经十二年整整一个轮回后再次回到了出生地。此次回家“省亲”的A站在国民短视频社区快手的带领下，将为二次元人群献上一场线下的狂欢盛宴。

在本次快手 ACG 光合创作者大会上，A站将诠释全新的品牌定位。5.7亿超级UP主扶持计划进展等多项重要成果将重磅发布。快手二次元垂类、快手游戏等ACG业务均将发布重磅内容，此外，还将举行二次元内容营销圆桌对话等深度交流活动，共同探讨行业的发展趋势。

ACG即英文 Animation Comic Game 的缩写，是动画、漫画、游戏的总称。目前，中国有着数量庞大的ACG拥趸及相应的二次元爱好者。

深受国内二次元人群喜爱的A站，则是中国二次元网站的“开山鼻祖”。2018年6月，快手宣布全资收购A站，“萌萌哒”的二次元人群与热爱记录、分享生活的国民“老铁们”随即“一拍即合”，二次元内容成为快手发力的“重中之重”。

一年多以来，大量动画、漫画、虚拟IP、coser、jk、lo娘、汉服达人、手绘画师、古风唱见、声优等UP主纷纷在快手“安营扎寨”，二次元已成为快手10万+作者增速中第二快的垂类，A站优质up主在快手实现了高速成长。

目前，快手正全力帮助优秀垂类作者和机构实现价值，已有10万+的二次元创作者通过直播、电商、广告、内容付费等获得收益。

而A站在被快手收购后，也步入崭新的发展阶段，正迅速地与快手二次元垂类打通融合。A站将快手对内容型产品的理解和能力更多、更好地释放，也在为更多的年轻用户提供全方位的服务。本次快手 ACG 光合创作者大会即将公布A站与快手二次元垂类的最新进展与成绩。

本次快手 ACG 光合创作者大会上，Riot等多位业界合作伙伴也将在现场通过案例示范分享他们在快手 ACG 生态中的成长与成绩，为与会者提供关于行业发展的洞察与心得。

对于未来的发展，多位业内人士均认为，二次元仍然属于行业“蓝海”。深受年轻人喜爱的快手，今后将进一步对泛acg内容进行综合开发，力争打造成中国第一泛acg生态平台。