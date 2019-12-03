翻译生硬？AcFun上演高能神反转，实力演绎什么叫“硬核”！

多元宇宙冒险神番《瑞克和莫蒂》第四季来了，超高评分让其他番剧难以企及——前三季最低9.7分，到了第四季则直接飙到9.9分！这还不算啥，甚至有网友要找出那些没给五星好评的 “叛徒”，要求他们归还“满分神话”，其受欢迎程度可见一斑。



这部神番被二次元文娱社区AcFun独家引进后，也妥妥地为其吸引了一大波关注，漫友的夸赞之声不绝于耳。当然，上能吐槽天、下能吐槽地、中间还能吐槽空气的网友不会缺席，吐槽声音随之而来：“机器字幕没感情”、“没内味儿”、“翻译水平太烂”……原来，神番也躲不过神吐槽。

谁都没想到，面对网友的无情吐槽，AcFun非但没有生气和回避，反而官方回应并带来了神反转。这一波硬核操作背后，究竟是谁给的勇气呢？

硬核化解用户吐槽，A站这波操作走心

熟悉《瑞克和莫蒂》的朋友都知道，这部番剧充满了科幻、脑洞、讽刺、影射、荒诞、三观超纲的情节，普通的翻译水准不足以体现原作的内涵，这也导致了FUNS对国内版本翻译生硬的不满。

事情的另一面，是AcFun站选择的这部作品够硬核、够精彩，翻译问题并没有影响网友的追番热情，甚至还出现了粉丝们“一边疯狂吐槽，一边兴高采烈给着高分好评”的奇特现象，于是《瑞克和莫蒂》依然霸占着评分排行榜前列。

面对这“百年一遇”的现象，AcFun选择虚心接受和开诚布公，为了能将“硬核”贯彻到底，他们在官方微博开设话题、设立吐槽阵地，就是想让网友能直抒胸臆，并告诉网友们“官方真的听到了”。

最重要的是，AcFun这波操作不止是做样子。经过多方沟通，AcFun宣布采纳网友建议，由呼声最高的电波字幕组为新番提供翻译指导，要知道《瑞克和莫蒂》能在国内火爆，电波字幕组可是起到了至关重要的推广作用。

此事官宣之后，网络讨论声量持续增长，在电波字幕组官微下转发送出祝福的人次已达1.8万，点赞已超过2万余次。知名平台主动牵手民间字幕组，这也算是咱们的“活久见”了！这也让相关微博话题阅读量一日上涨近两千万，传播热度与近期社会热点齐名，《瑞克和莫蒂》在国内成功出圈！

靠口碑逆袭，是AcFun的日常操作

事实上，这已经不是AcFun第一次秀神操作了。作为是中国大陆第一家弹幕视频网站，对用户“吐槽”这件事AcFun从来不回避，甚至往往还加入到吐槽自己的行列之中，也因此收获了网友的大量好评。

而“与民同乐”带来的最好效果就是AcFun比任何平台都更了解用户，也因此取得了“选番鬼才”的美名。

仔细观察AcFun最近的动作，单在版权引进上就展现了它对用户市场的充分了解——《佐贺偶像是传奇》、《旗扬！兽道》、《满月之战GRANBELM》等新番，每一部都质量上乘且在国内有一票受众，赢得了口碑和流量的双丰收。

无论是联合民间字幕组，还是细心挑选番剧，都显露出AcFun关注用户、关注优质内容的决心与行动力。认真倾听用户心声，主动接纳建议与意见，并且愿意为之付出实际行动，让我们看到了一个向着ACG硬核社区不断前行的A站，这都无愧于网友的五星好评。

今天如果你登陆AcFun，会发现9.9分的神番《瑞克和莫蒂》，已经配上了电波字幕组的翻译。神番加神翻译，这就如同番剧界的“卧龙与凤雏”，面对凑齐了它们的ACFUN，谁还有理由不来这里追一波二次元文化？