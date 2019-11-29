腾讯动漫加速海外布局，《三体》漫画多国发行受热捧

由中国史诗级科幻小说《三体》改编，获刘慈欣独家漫画版权的《三体》漫画已于11月23日在腾讯动漫APP和波洞星球APP独家上线。作为首部展露于公众视野的原著IP衍生作品，《三体》漫画自然聚焦了无数科幻迷和漫迷们的目光，上线仅三天时间，人气就突破了千万大关。

大众对于《三体》漫画的反响如此强烈其实并不让人惊讶。在今年中国科幻大会“第四届水滴奖”的评选中，《三体》漫画便荣获“水滴组委会特别奖”。“水滴奖”是目前我国科幻创作者们心中最具含金量的奖项之一，能得到如此殊荣，足以说明科幻行业对于《三体》漫画化的重视。

截止今年8月，《三体》原著小说在全球范围内已出版了19种语言版本，海外销量超过了150万册。日本市场对于《三体》的反应尤其强烈，首印在发行第一天被抢完，一周时间内出版商就紧急加印了10次。对于一部偏小众的科幻作品，其在全球市场的火爆程度都可以说是现象级的，《三体》当之无愧为中国科幻一张响亮亮的名片。

而据路透社11月25日报道，《三体》漫画自11月23日起上线，已经在多国正式上线发布，语种包括中文、英文和泰文。路透文章刊发后，《三体》漫画上线讯息很快获得了全球主流英文媒体转载，其中包括纽约时报、马来西亚星报、中国日报、日本朝日新闻、美国纳斯达克网站等，可见海外对于三体科幻IP的重视与期待。

优秀的作品总是会引起共鸣，《三体》漫画在海外发行，也得到了国外众多读者的追捧和好评，在全球范围内再度掀起“三体热”。同时《三体》漫画也成为了腾讯动漫切入国外文化市场的一柄利刃，加速腾讯泛娱乐的海外布局，让动漫产业逐步发展为除小说、电影、电视剧之外,中国优秀文创内容输出的重要支柱。

目前漫画是最受青少年群体喜爱的内容形式，包括《三体》在内的精品科幻内容的漫画化，无疑加强了中国科幻文化在青少年群体中的普及，也更容易被其接受和在群体范围内产生积极的影响。

尽管腾讯动漫平台已拥有较为成熟的内容原创和精品IP孵化体系，但相较于大热的玄幻、热血等题材，科幻类作品的表现还是略显平淡。《三体》漫画上线腾讯动漫后，有力地补充了腾讯动漫在科幻板块内容上的薄弱。

我们有理由相信，凭借《三体》这个超级科幻IP的势能，《三体》漫画将为国内科幻事业带入更多的发展契机与生命力。与此同时，结合腾讯动漫成熟的产业生态链也能让更多精品科幻创作走进大众视野，助力中国科幻文化生态快速生长与传播。







